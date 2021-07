Wat doe ik als weduwe met mijn nieuwe partner en de erfenis?

Beeld Getty Images

U heeft als gepensioneerde weduwe al acht jaar een relatie met een nieuwe man. Als u overlijdt, blijft hij berooid achter. De hele erfenis gaat dan namelijk naar uw kinderen. Dat geldt ook voor het erfdeel van uw overleden echtgenoot waarover u mag beschikken zolang u in leven bent.

Het beste wat u kunt doen, is opnieuw trouwen. Of een geregistreerd partnerschap aangaan, wat op hetzelfde neerkomt. Het is een vreemd gegeven: bij de eerste serieuze relatie leek het vanzelfsprekend om te gaan trouwen. Bij de tweede doen we dat niet meer zo makkelijk, omdat we inmiddels bezittingen hebben waar we zuinig op zijn.

Trouwen heeft meer voor- dan nadelen, vooral sinds 2018. Vanaf dat jaar wordt het bezit van vóór het huwelijk niet langer gezamenlijk eigendom, zoals dat vroeger was met de zogenoemde ‘gemeenschap van goederen’. Nu trouwt iedereen standaard in beperkte gemeenschap. Bezittingen van voor het huwelijk blijven individueel.

Het fijne van een huwelijk is dat uw nieuwe levenspartner automatisch uw erfgenaam wordt en hierover geen of weinig erfbelasting betaalt. Hij krijgt een even groot deel van uw nalatenschap als uw kinderen. U kunt met de kinderen afspreken dat zij de erfenis van hun vader kunnen opeisen zodra u overlijdt.

Het alternatief is dat u kiest voor een samenlevingscontract. Ook daarmee kan u uw partner beschermen na uw overlijden. Hij kan dankzij dat contract over de gemeenschappelijke bezittingen beschikken. Daar heeft u echter niets aan, omdat uw woning alleen op uw naam staat. De woning is niet gemeenschappelijk en gaat dus naar de kinderen die erfgenaam zijn. Met zo’n contract krijgt de nieuwe partner een vrijstelling voor de erfbelasting, maar hij is geen erfgenaam. Dat wordt hij alleen als u uw testament aanpast en hem tot een van de erfgenamen benoemt. Verder gelden er allerlei voorwaarden. U moet minimaal een bepaalde periode samenwonen en ingeschreven staan op hetzelfde adres. Met een notarieel samenlevingscontract is die periode zes maanden en anders vijf jaar.

Een ander voordeel van trouwen: u kunt uw partner belastingvrij geld schenken door het op een gemeenschappelijke spaar- of betaalrekening te zetten. Dat kan niet met een samenlevingscontract. Zoals gezegd: trouwen is de makkelijkste oplossing. Het is logisch dat u hier gemengde gevoelens over heeft, omdat het voelt alsof u de kinderen een deel van de erfenis afpakt. Kinderen versterken dat gevoel vaak bewust of onbewust, omdat zij uw nieuwe partner zien als iemand die hun overleden vader vervangt. Vooral in het begin lijkt hij een indringer in uw omgeving. Als u daarin meegaat, geeft u uw tweede partner geen eerlijke kans.

Dus: pak het leven weer op en kies voor uw nieuwe partner. U maakt zelf uit met wie u uw leven en bezit deelt. Heb er begrip voor dat uw kinderen eraan moeten wennen, maar wees duidelijk: ze zullen zich er toch in moeten schikken.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

