Wat doe ik als mijn pas gekochte auto kuren vertoont?

U heeft via een autodealer een tweedehandsauto gekocht. Al kort na de aankoop gaf de auto elektronische storingen, waardoor de auto al enkele keren naar de garage terug moest. Inmiddels heeft u er genoeg van. U wilt uw geld terug of anders een vergelijkbare auto. De dealer wil dat niet. Hij biedt u wel een andere auto aan als u 6.000 euro bijbetaalt.

Als koper heeft u wettelijke garantie. Volgens artikelen 7:17 en 7:18 van het Burgerlijk Wetboek mag u verwachten dat uw aankoop normaal functioneert. Als dat niet zo is, moet de verkoper zorgen voor herstel of vervanging. Heeft de auto binnen zes maanden kuren, gaat de wet ervan uit dat het gebrek al bestond bij de aankoop. Gebeurt dit meer dan zes maanden na aankoop, dan moet u als koper aantonen dat het geen nieuw gebrek is. Wie de auto bijvoorbeeld via Marktplaats koopt van een particulier heeft geen wettelijke garantie.

Wettelijke garantie

Koopt u een nieuwe auto, dan kunt u zonder meer aanspraak maken op wettelijke garantie. Bij een occasion ligt dat anders. De garantie hangt af van de leeftijd en de prijs van de auto. Hoe ouder en goedkoper de auto, hoe minder u kunt rekenen op normaal gebruik. U kunt bij een oudere auto mankementen door slijtage verwachten, ook binnen zes maanden na aankoop. Om die reden moet u voor de aankoop de occasion goed inspecteren en een flinke proefrit maken. Vraag de dealer welk onderhoud er gepleegd is en wat hij nog verwacht. De verkoper heeft de plicht u te informeren over de gebreken van de auto, bijvoorbeeld als de auto uitgedeukt is na een aanrijding. Let op tekortkomingen bij bepaalde merken. Consumentenorganisaties publiceren regelmatig onderzoeken naar veel voorkomende mankementen bij automerken.

U moet snel uw beklag doen zodra de gekochte auto mankementen begint te vertonen. U kunt niet wekenlang doorrijden met een rammelende uitlaat en pas aankloppen bij de dealer als de uitlaat eraf ligt. Bij herhaalde klachten kunt u het beste een schriftelijke klacht indienen, waarin u de gebreken opsomt, wat eraan gedaan is en op welke termijn u een oplossing verwacht.

Onafhankelijk specialist

Het is handig als u garantie heeft, bijvoorbeeld van Bovag. Garantie is niet noodzakelijk. Als de uitlaat kapotgaat voordat u met de net gekochte auto thuis bent, kunt u ook zonder garantie bij de dealer aankloppen. Is de dealer aangesloten bij de Bovag, dan kunt u klagen bij de Geschillencommissie Voertuigen van sgc.nl. U betaalt daarvoor een kleine bijdrage.

Als dit allemaal niet helpt, kunt u een onafhankelijk specialist inschakelen, zoals een garagehouder in de buurt. Die kan inschatten of het gebrek al aanwezig was bij aankoop, of de dealer genoeg gedaan heeft aan herstel en of zijn aanbod van een vervangende auto redelijk is. Vraag de verkoper of hij de kosten voor deze expert wil vergoeden.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl