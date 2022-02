Wat als je zoon er extreem-rechtse denkbeelden op na houdt?

Beeld Claudie de Cleen

In Nederland maken zo’n paar honderd tieners deel uit van een internationale beweging die een rassenoorlog wil ontketenen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wil meer aandacht voor deze groep jongeren, die online in sneltreinvaart radicaliseren. Wat moet je als ouder wanneer je merkt dat je zoon op YouTube naar extreem-rechtse video’s kijkt en deze ideologie steunt?

Dit zeggen de deskundigen

Waarom radicaliseert de ene jongere wel en de andere niet? ‘We hebben onderzoek gedaan naar wat eraan voorafgaat en bij de grootste groep radicaliserende jongeren is er binnen het gezin sprake van een afwezige vader, verwaarlozing of huiselijk geweld’, zegt pedagoog en radicaliseringsexpert Stijn Sieckelinck, tevens lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam. ‘Maar er is ook een kleinere groep die in een liefdevol nest opgroeit.’

Het is dus niet eenvoudig om de ‘risicogevallen’ eruit te pikken. Niet in de laatste plaats omdat het onderscheid tussen ‘gangbaar’ pubergedrag en beginnend radicalisme soms lastig te maken is. ‘Het is normaal dat tieners op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Ze nemen afstand van hun ouders, gaan zich sterk identificeren met rolmodellen en vragen zich af: waar hoor ik bij? Die verkenningen kunnen ook van voorbijgaande aard zijn.’

Dus hoe weet je of jouw kind te ver gaat? ‘Het helpt om onderscheid te maken tussen de behoeftes die ten grondslag liggen aan het radicalisme – die soms heel legitiem kunnen zijn – en het gedrag dat er eventueel uit voortvloeit, waarmee het kind in de problemen kan komen’, zegt de radicaliseringsexpert.

Sieckelinck adviseert ouders om met hun kind in gesprek te gaan over die onderliggende behoeften. Veel ouders vinden zo’n conversatie moeilijk omdat het over nare thema’s gaat, waarvan ze vinden dat die niet aan de keukentafel besproken moeten worden. Ter illustratie schetst Sieckelinck het volgende beeld: ‘Best wat jongeren balen dat ze als witte Nederlander niet meer zomaar mogen zeggen wat ze willen. Ze hebben het gevoel dat ze op hun woorden moeten letten omdat ze anders ‘fout’ zijn. Tieners die buiten de Randstad wonen, kunnen denken: ik zit niet waar de beslissingen worden genomen. Of het sentiment: wie zit er op mij te wachten? En: vroeger was het beter. Toen hadden we autoriteit en bepaalden we zelf wie het land in kwam en wie niet.’

Die onderliggende gevoelens moet je serieus nemen, vindt Sieckelinck, en niet wegwuiven of veroordelen. ‘Besef: hoe harder jij reageert, hoe meer hij de behoefte zal hebben aan de open armen van zijn maatjes in de onlinecommunity die hem in alles zullen bevestigen.’

Hoe pak je het aan?

‘Stel vragen aan je kind: waar maak je je zorgen over? Welk gevoel geeft jou dit? Wat zouden we eraan kunnen doen, zonder dat jij of anderen in de problemen komen?’, adviseert de pedagoog. ‘Ga naast hem zitten en vraag naar welke youtubevideo’s hij kijkt.’

Moet je dan rustig toekijken hoe je zoon walgelijke filmpjes over omvolkingstheorieën binget? ‘In de opvoeding is het waardevol om te zeggen: hier trek ik als persoon de grens. Geef aan dat zo’n video jou veel te ver gaat, maar straal wel uit dat je het gesprek verder wilt helpen en het niet probeert af te kappen.’

Grote kans dat je als ouder de neiging hebt om in te gaan op het extreem-rechtse gedachtegoed en dat je dit met allerlei concrete voorbeelden gaat proberen te weerleggen. Dat heeft weinig zin, zegt Sieckelinck. Alternatieven bieden is goed, maar vaak moet je die zoeken op een totaal ander vlak, namelijk: buiten de deur.

‘Iemand die zich heeft ingegraven in allerlei complottheorieën, moet je uit zijn hok proberen te lokken. Ga op zoek naar een uitlaatklep in de vorm van een sport of andere begeleide activiteiten met leeftijdsgenoten. Je ziet vaak dat als jongeren in een andere omgeving komen, weg van de computer, er een verschuiving van ideeën plaatsvindt.’