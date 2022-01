Wat als je kleuterzoon constant kusjes aan meisjes geeft (en haar ouders daar niet zo blij mee zijn)?

Beeld Claudie de Cleen

Als reactie op de misstanden rondom het tv-programma The Voice of Holland dook op sociale media vaak het begrip ‘educate your son’ op, oftewel: voed je zoon op. Hiermee wordt bedoeld dat jongetjes al vroeg moeten leren hoe ze de grenzen van anderen moeten respecteren. Een kennis kwam laatst met een mooie casus op de proppen. Zijn zoon (6) knuffelt graag de meisjes op zijn school. Een andere ouder gaf te kennen dat het wel ‘érg veel kusjes’ zijn. ‘Hij bedoelt het lief’, vertelt zijn vader, ‘maar hoe leg ik mijn zoon uit dat die kusjes niet altijd gepast zijn?’

Dit zeggen de deskundigen

‘Kusjes geven en knuffelen op die leeftijd past helemaal bij een gezonde seksuele ontwikkeling’, zegt Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding en voorzitter van de Stichting Kind en Seksualiteit. Dit najaar verschijnt haar boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. ‘Vanaf de leeftijd van 5 of 6 jaar kunnen kinderen sterkere gevoelens krijgen voor bepaalde mensen, bijvoorbeeld een klasgenootje. ‘Ze vinden iemand lief, willen dat uiten en kiezen de manier waarop ze volwassenen dat ook zien doen.’

Een belangrijk punt om te benadrukken: voor jonge kinderen gaat het hier puur om het tonen van genegenheid, meer niet. ‘Je ziet dat ouders er vaak andere aspecten van volwassen seksualiteit aan koppelen en dit projecteren op kinderen. Zij weten immers dat kussen kan leiden tot seks. Maar voor kinderen zit dat er nog helemaal niet in. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn.’

Oké, het gaat hier dus in principe om onschuldig gedrag. Wat moet je er als ouder dan wat mee? ‘Als allebei de kinderen het leuk vinden, dan is het oké’, zegt Barbé, maar als je ziet dat één kind zich er minder prettig bij voelt, dan is het goed om een gesprek te voeren met je zoon.’ Het bespreekbaar maken is volgens de specialist seksuele opvoeding erg belangrijk. ‘Juist in de vroege jaren leg je als ouder de basis van hoe je later met je kind over seks kan praten. Mocht er later ooit iets vervelends gebeuren, dan weten ze dat ze naar jou toe kunnen komen.’

Hoe pak je het aan?

De vader uit het voorbeeld wil zijn zoon afremmen, zonder dat het geven van kusjes direct een enorm beladen onderwerp wordt. Wat is een goede aanpak? ‘Benoem eerst het positieve, namelijk het feit dat hij zijn liefde laat zien door kusjes’, zegt Barbé. ‘Vertel dat school daar niet altijd de plek voor is omdat er geleerd en gespeeld moet worden.’ Vervolgens kun je alternatieven bieden: ‘Je ouders mag je altijd zo veel knuffels geven als je wilt. En: hoe kun je op een andere manier laten zien dat je iemand lief vindt? Door een mooie tekening te maken bijvoorbeeld.’

Bespreek hoe je kan zien of iemand die liefkozingen leuk vindt. De vader kan zijn zoon leren om het eerst te vragen aan het meisje. Of oefen samen hoe je lichaamshouding kunt lezen. Neem een paar houdingen aan om uit te beelden hoe het eruit ziet als iemand niets moet hebben van aanrakingen: opgetrokken schouders, in elkaar duiken of het lichaam wegdraaien. ‘Kinderen kunnen zich nog niet goed inleven in de ander. Dat is geen kwade wil’, vertelt Barbé. Ouders kunnen het ontwikkelen van empathie stimuleren. Dat is ook onderdeel van de opvoeding.’

Wanneer je zoon op 6-jarige leeftijd begrijpt dat liefde alleen kan bestaan bij de gratie van wederkerigheid, dan kun je als vader trots concluderen dat hij verder is in zijn ontwikkeling dan menig sneue man in de studio van een talentenjacht.