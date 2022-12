Wat als je kind vaak in boosheid blijft hangen?

Beeld Claudie de Cleen

De 8-jarige dochter van een vriendin kan erg kwaad worden. Soms is haar zusje de aanleiding, soms een onverwachte tegenvaller, zoals die keer dat haar vinger tussen de deur zat. ‘Ze zoekt de confrontatie op, gaat met deuren gooien, schreeuwen en wil niks meer. Bijna hysterisch’, zegt haar moeder. ‘Het is op zo’n moment lastig om contact met haar te maken.’ Hoe reageer je als ouder wanneer je kind woedend blijft?

Dit zeggen de deskundigen

‘Onder de oppervlakte van elke driftbui zit een kind dat nare gevoelens heeft opgebouwd: een combinatie van frustratie, teleurstelling, jaloezie, verdriet en woede’, schrijft de Amerikaanse Becky Kennedy in haar boek Het goede in ons. Ze is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in angsten, veerkracht en ouderschap. ‘Soms visualiseer ik driftbuien als gevoelens die uit een lichaam barsten, alsof de ‘pot met nare gevoelens’ van mijn kind helemaal vol zat en is overgelopen.’

Als een kind blijft hangen in boosheid, dan speelt er soms meer. ‘Ze hebben misschien het gevoel dat ze er niet toe doen’, zegt gedragstherapeut Wim De Mey, die kinderen met gedragsproblemen behandelt en verbonden is aan de Universiteit Gent. ‘Het kan zijn dat de ouders minder beschikbaar zijn, door werk, gezondheidsproblemen of de geboorte van een nieuw kind. Er hoeft maar een klein ding te gebeuren, bijvoorbeeld een ouder die zegt ‘nu even niet’ en het kind voelt: ze moeten mij niet.’

Aan ouders de taak om voorbij de gebeurtenis te kijken die de inzinking veroorzaakt en de gevoelens erachter te herkennen. ‘Dat betekent nog niet dat je het bijbehorende gedrag goedkeurt’, zegt De Mey. ‘Het is mooi als ouders die twee dingen van elkaar kunnen scheiden.’

Hoe pak je het aan?

Alle experts benadrukken dat ouders rustig moeten blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ouders vragen zich op zo’n moment namelijk af wat er mis is met hun kind en daarmee vragen ze zich ook af wat er mis is met henzelf, schrijft Kennedy in haar boek. Door die zelftwijfel is het lastig om op een kalme manier de leiding te nemen en gezag te tonen. ‘Omdat dit zo moeilijk is, vragen veel ouders onbewust van hun kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van moeilijke momenten, in plaats van te zeggen: ‘Ik ben hier de volwassene, ik heb de leiding, ik weet wat ik moet doen’’, aldus Kennedy.

Om zelfverzekerder te worden, raadt Kennedy ouders aan om tegen zichzelf te zeggen: ‘Er is niets mis met mij. Er is niets mis met mijn kind. Ik kan hiermee omgaan.’ Zo’n mantra klinkt suf, maar is nuttig wanneer je zelf boosheid of machteloosheid voelt opkomen.

Vaak krijgen ouders het advies om de emoties van het kind te erkennen, door te zeggen: ik zie dat je boos bent. ‘Dat kan olie op het vuur zijn’, zegt pedagoog Eva Bronsveld, auteur van het boek Temperamentvolle kinderen. Zeker als ouders zelf niet rustig zijn en zo’n zin enkel gebruiken om de woede te stoppen.’

Het is effectiever om later terug te blikken. ‘Zeg: ‘Soms ontplof je en dan ben je heel boos. Ik wil je helpen, maar ik weet niet altijd hoe. Zullen we samen een plan bedenken?’’, zegt Bronsveld. ‘Bij de een werkt het om naar muziek te luisteren, te tekenen of een boekje te lezen’, zegt De Mey.

Spreek vertrouwen naar je kind uit. ‘Je was zo boos, toen duwde je je zus en daar schrok je van. Volgens mij heb je spijt. Wat kunnen we voor de volgende keer bedenken?’ Zo leg je een ander paadje aan in het brein. Bij de volgende woede-uitbarsting is dochterlief wellicht in staat anders te reageren. Niet na één keer, ook niet na twee keer, maar oefening baart kunst.