Was u nog niet met vakantie dan bent u het wel met deze salade van zomerbonen

Beeld Oof Verschuren

Ik hunkerde naar zomervakantie. Het was tot nu toe een vol jaar geweest en ik telde de dagen af tot de wat vrijere. Mijn zus was al naar het zuiden vertrokken. Om de paar dagen druppelden er via de familieapp foto’s binnen van Spaanse bergen, zonnige baaitjes en zongebruinde wangen.

Ze liep halve marathons door bergpassen en streek daarna voldaan neer op terrassen, waar ze fantastisch at. Ik liet haar weten dat mijn hoofd leeg was, op. Dus vulde ze het liefdevol met foto’s van alles wat ze at: gefrituurde artisjokken, gebakken schelpdieren met rondkorrelige rijst, gemarineerde en gebakken oesterzwammen met groene dressing, krokant gebakken stukjes brood met een dikke laag boter en ansjovisjes erop. ‘Zoals het hoort!’, schreef ze er nog bij, alsof ik dat niet meteen al zag. Het water liep me in de mond. En bonen at ze, veel bonen.

Ik hoorde pas dat Spanjaarden grootverbruikers van bonen zijn. Wist u dat? Ze groeien in dat warme land natuurlijk makkelijk, drogen in de peul en kunnen dan meteen de keuken in.

Ik ben ook een boongrootverbruiker. Er is niets wat me gelukkiger maakt dan een zelfgekookte boon. Precies de juiste beet, daar is geen exact recept voor. Elke boon is anders, kookt anders en smaakt anders.

Ja, u moet ze weken, maar moeite kost dat niet. Dan zet u ze op met smaakmakers: deze hier kookte ik met een handje verse oregano, laurierblaadjes, een paar stukgeslagen tenen knoflook en een fikse scheut olijfolie. Als het water kookt draait u het heel zacht, zodat er alleen nog maar af en toe een paar luchtbellen borrelen in de pan. Zo garen de bonen zachtjes en liefdevol, en koken ze niet kapot. Ik zout mijn water regelmatig bij (bonen hebben best wat zout nodig) en merk niets van de fabel dat de schillen daar hard van worden. Na 35-40 minuten ga ik proeven: zijn ze al beetgaar of moeten ze nog even? Ligt aan de leeftijd van de droge boon, de maat en de soort. En uw smaak. Beslis zelf. Giet ze af, laat ze iets afkoelen en maak deze salade.

Was u nog niet met vakantie dan bent u het nu heel even. Sluit uw ogen maar: lekker hè?

Zomerbonen met geslagen courgette

scheut olijfolie 2 courgettes, in dikke schijven 1 teen knoflook, gehakt 800 gram beetgaar gekookte bonen (hier gebruikte ik zelf geweekte en gekookte Wieringer bonen, verkrijgbaar via waldfarming.nl, maar cannellini uit 2 blikken kan ook) 300 gram smakelijke kleine tomaten, in stukjes 15 gram dille, grof gehakt 4 bruschetta, of lekker knapperig brood dressing 100 gram kleine tomaten 1 teen knoflook, fijngehakt 2-3 eetl. rodewijnazijn 5 gram dille, fijngehakt ½ theel. gedroogde oregano piepsnuf kaneel 75 ml olijfolie zout en versgemalen zwarte peper

Verhit een scheut olijfolie op middelhoog vuur in een wijde koekenpan en voeg de dikke schijven courgette en de knoflook toe. Laat ze zonder al te vaak omscheppen bakken, zodat ze mooi bruinen en zacht garen. Keer ze pas als ze bruin zijn. Draai daarna het vuur uit.

Maak de dressing door alle ingrediënten, behalve de olie, zout en peper, in de blender glad te draaien. Voeg al draaiende de olie toe in een dunne stroom en proef de dressing. Is hij zuur genoeg? Moet er zout en peper bij? Hij mag lekker hoog op smaak.

Sla de courgettes een beetje stuk in de pan (zo trekt de dressing er lekker in straks) en meng ze op een dienschaal met de bonen en de stukjes tomaat. Schep de dressing erdoor en bestrooi met grofgehakte dille. Ik besprenkel de salade nog met extra olie en wat zoutvlokken en versgemalen peper. Lekker op bruschette of met ander brood erbij. Kan als bijgerecht bij de BBQ, met kip of vis, maar ook gewoon zo. Ik at er alleen een lekker stukje zoute kaas naast.

Opmaaktip:

Deze salade kan goed van tevoren worden gemaakt en een dag bewaard worden in de koelkast. Laat hem wel altijd een uurtje op kamertemperatuur komen voor het opdienen, ijskoud is-ie niet zo lekker. Ook lekker met sardientjes uit blik op toast. Geef er een stuk citroen bij.