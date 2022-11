Wanneer kan ik als student aankloppen bij de gemeente voor financiële hulp?

Nijmeegse studenten op het dak van hun studentenhuis bij de intocht van de Vierdaagse. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Huishoudens met een laag inkomen kunnen van de gemeente een energietoeslag krijgen van minstens 1.300 euro. Studenten zijn hiervan uitgezonderd, omdat zij vaak kleinbehuisd zijn en de energiekosten met anderen delen. Een uitwonende student kan wel bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand.

Of je daar recht op hebt, is afhankelijk van je inkomen. Voor studenten geldt een bijzondere voorwaarde: de gemeente gaat ervan uit dat je een maximale lening bij Duo aanvraagt en dus een inkomen van 932 euro per maand hebt, naast je overige bijverdiensten. Of je in werkelijkheid minder leent, doet niet terzake. Vaak moet je een energiecontract op je eigen naam hebben, maar sommige gemeenten stellen die eis niet. Er kunnen afwijkende regels gelden voor studenten jonger dan 21 jaar, omdat zij nog onder de financiële verantwoordelijkheid van hun ouders vallen.

Het is lastig om vuistregels op te stellen, want gemeenten stellen zelf hun sociale beleid vast. Je kunt de juiste webpagina van je gemeente online vinden. Ook Berekenuwrecht.nl is een handig hulpmiddel. Je vult een vragenlijst in, de naam van je gemeente en daarna nog meer vragen. Uiteindelijk kom je dan uit op een overzicht die met groene kleuren aangeeft op welke sociale voorzieningen je waarschijnlijk aanspraak kunt maken. Klik daarop en je belandt op de juiste pagina met de lokale voorwaarden op een rijtje.

Energielasten van bijvoorbeeld meer dan 75 euro per maand kunnen al een reden zijn voor bijzondere bijstand. Met de hoogte van de huur wordt echter geen rekening gehouden. Terwijl dat voor veel studenten waarschijnlijk wel de reden is dat ze het financieel niet redden.

Is studenten anders behandelen niet discutabel? Studentenvakbond LSVb vindt het oneerlijk en juridisch aanvechtbaar. Op de website van de vakbond staat in een stappenplan uitgelegd hoe je kunt proberen deze toelage toch via de rechter af te dwingen. Studenten betalen voor zo’n procedure maar 50 euro en krijgen dat bedrag terug als ze hun zaak winnen. Er is al een voorbeeld van een student uit Nijmegen die door de Gelderse rechtbank in Arnhem in het gelijk is gesteld.

Er zijn ook steden die studenten wél een tegemoetkoming voor hoge energiekosten geven. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, geldt dat voor Nijmegen, Zwolle, Delft, Middelburg, Den Bosch en Tilburg. De voorwaarden verschillen. Zo kunnen bewoners van studentenhuizen in Nijmegen wel een energietoelage krijgen, maar in Den Bosch niet.

Je moet de bijzondere bijstand nog dit jaar aanvragen en de energietoelage meestal voor 1 januari of 1 februari 2023. Volgend jaar komt er weer een vergelijkbare tegemoetkoming van 1.300 euro.

Uitwonende studenten zijn vanaf het volgende studiejaar beter af. Hun studiebeurs wordt een jaar lang verhoogd met 165 euro per maand, vanwege de gestegen energiekosten en levensonderhoud. Een goed idee, want van geldzorgen worden studenten niet gelukkig. Ik herinner me dat veertig jaar later nog heel goed.