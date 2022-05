Waarom zou je miljonair willen worden, als je vrij simpel tonnair kan worden?

Tonnair is het nieuwe miljonair. Die simpele gedachte, vier jaar geleden, zorgde ervoor dat ik mijn geldzaken op orde kreeg.

Ik had in die tijd nul euro vermogen. Het was zelfs negatief, als ik mijn studieschuld meerekende. Toch was geld niet iets waar ik destijds over nadacht. Er was gewoon precies genoeg. Vermogen, dat was voor de anderen.

Toen kreeg ik een erfenis van 6.000 euro van mijn oude oma. De lieve schat dwong me daarmee om er wel over na te denken. Oma’s erfenis wilde ik niet verkwanselen. Nee, ik zou deze gebruiken als beginnetje van een heus vermogen. Ik gaf mezelf een doel. Het was best een ambitieus doel. Waar het vandaan kwam, weet ik niet, maar opeens zat het in mijn hoofd. Ik zei tegen mezelf: ik ga tonnair worden.

Dat betekende dat ik binnen afzienbare tijd 100.000 euro vrij opneembaar vermogen moest hebben. De overwaarde van ons huis rekende ik niet mee, dat geld kan ik niet zomaar opnemen. Het zou moeten komen uit spaargeld en beleggingen.

Een specifieke tijdspanne wilde ik mezelf niet geven. Daarvoor is het aantal variabelen te groot en te onvoorspelbaar. Maar binnen grofweg vijf jaar moest het toch wel lukken. Er moest wel druk op de ketel staan. Dat is belangrijk bij een uitdaging, een beetje druk op de ketel.

Waarom een ton? Het doelbedrag moest tegelijk indrukwekkend klinken en haalbaar zijn. Om mezelf te overtuigen het het mogelijk was, maakte ik voor het eerst in mijn leven een simpel geldplan, dat ik trouw uitvoerde. Ik nam een bijbaantje (scriptiecorrector), kocht een tijdlang geen kleding of andere spullen en verkocht alles wat ik in huis kon vinden op Marktplaats. Met dat geld legde ik snel een cashbuffer van 10.000 euro aan. De rest belegde ik maandelijks in breed gespreide indexfondsen. Zodra het kon, verhoogde ik die maandelijkse inleg.

Indrukwekkend was dit spaardoel zeker ook. Ik groeide op in een arbeidersgezin. We leefden een tijdlang op bijstandsniveau. Mijn ouders gingen daar voortvarend mee om, maar vermogen was geen woord dat zij gebruikten. Van hen leerde ik dat geld problematisch is en vermogen iets voor de anderen. Dat patroon wilde ik met deze uitdaging nu eindelijk doorbreken. Het echte doel is nooit geweest om rijk te worden (hoewel dat een prettig neveneffect is). Het echte doel is: mezelf gezonde geldgewoontes aanleren.

Hoe het gaat? Ik kan nu wel zeggen: er is meer mogelijk dan je denkt. Mijn vermogen schommelt de laatste maanden rond de 90.000 euro. En ja, dit is niet voor letterlijk iedereen weggelegd. Ik heb ook geluk gehad soms. Maar op andere momenten ook weer niet.

Wat ik wel zeker weet: als het mij lukt om van niks naar bijna tonnair te gaan met een lager dan modaal inkomen, dan is de kans aanzienlijk dat het jou ook lukt. Het enige dat je nu nog hoeft te doen, is beginnen.

Ook een vraag voor Vincent? Mail naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl