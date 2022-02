Waarom zit er een chip in een rijbewijs?

Beeld Sophia Twigt

Sinds 2014 hebben rijbewijzen een NFC-chip, een plakje halfgeleidermateriaal met weerstanden, transistors en condensatoren. NFC staat voor Near Field Communication. ‘Near’, Engels voor dichtbij, slaat op de afstand die nodig is tussen de chip en een kaartlezer om data over te brengen. Die is maximaal een centimeter of tien.

Op de chip in dat rijbewijs staan dezelfde gegevens als op de pas zelf, zoals een handtekening en pasfoto. Hij zit erin om vervalsen van een rijbewijs moeilijker te maken, mailt een woordvoerder van de RDW, de organisatie die gaat over de registratie van voertuigen en rijbewijzen.

Met de chip kan de politie ook snel nagaan van wie het rijbewijs is, en kan een agent de gegevens foutloos overnemen voor een proces-verbaal of rapport. Sinds 2018 hebben rijbewijzen een chip die nog meer kan: je kunt er in de toekomst mee inloggen bij overheidsdiensten via de DigiD-app. De chip dient dan als extra digitale identificatie.

NFC in telefoon en ov-chipkaart

NFC-chips zitten niet alleen in rijbewijzen, maar ook in bankpassen en de meeste moderne smartphones. Met NFC-technologie kun je informatie over een rekeninghouder en rekeningnummer op een telefoon zetten. Vervolgens kun je betalen met een telefoon door hem in de buurt van een kaartlezer te houden.

Ook ov-chipkaarten hebben een NFC-chip om te kunnen reizen met het openbaar vervoer. Daar staat informatie op over het abonnement en het reissaldo. De ov-chipkaart gaat trouwens verdwijnen, zegt een woordvoerder van Translink, het bedrijf dat de chipkaarten uitgeeft en transacties in het openbaar vervoer verwerkt. Per 1 januari 2024 kunnen we reizen met de NFC-chip in onze telefoon of bankpas. Dat scheelt weer een pasje.