Waarom zijn kruidnootjes zo verleidelijk?

Gezond zijn kruidnootjes natuurlijk nooit …

Klopt, maar een handje kruidnoten is ook niet slechter dan een paar koekjes. Het gevaar van kruidnootjes zit ’m vooral in het dooreten. Van voedsel in kleine stukjes eet je ongemerkt meer, zeker als het binnen handbereik staat, zegt Liesbeth Velema, gedragsexpert bij het Voedingscentrum. Als het dan ook knapperig, zoet en romig is (zoals chocolade kruidnoten), kunnen we het moeilijk weerstaan, zegt voedingswetenschapper Jaap Seidell. Zulke voedingsmiddelen geven een beloningsrespons aan ons brein. Dooreten wordt nog verleidelijker met grote verpakkingen en een variatie aan nieuwe smaken.

Speelt het seizoen nog mee?

Kruidnoten associëren we met Sinterklaas, feest en gezelligheid, en ze zijn relatief kort beschikbaar, al liggen ze steeds vroeger in de supermarkt. Dat is een onbewust excuus om ze te kopen, zegt Velema.

Wat is beter: gewone of chocolade kruidnootjes?

Tel maar mee. Eén handje kruidnoten is ongeveer 20 gram. Kruidnootjes met chocolade bevatten veel meer vet en calorieën dan naturel kruidnootjes: gemiddeld 480 kcal per 100 gram tegenover 440 kcal. Dan zijn pepernoten of taaitaai beter: die bevatten 350 kcal per 100 gram en veel minder vet en zout.

Wat zit er verder in kruidnootjes?

Naast bloem, minstens 30 procent suiker, ongezond palmvet en een specerijenmix met kaneel. Dat is meestal geen ‘echte’ Ceylonkaneel, maar de goedkopere cassia of Chinese kaneel. Cassia bevat wel veel meer van de ongezonde stof coumarine. Volgens het Voedingscentrum kan coumarine leverschade veroorzaken, remt het de bloedstolling en is het mogelijk kankerverwekkend.

Dus liever helemaal geen kruidnootjes?

Dat valt mee. Er zijn pas gezondheidsrisico’s als je lange tijd te veel coumarine binnenkrijgt. De verantwoorde maximale dagelijkse inname voor coumarine is 0,1 milligram per kilo lichaamsgewicht, zegt het Voedingscentrum. Iemand van 60 kilo mag dus per dag 6 mg coumarine binnenkrijgen: ongeveer 40 kruidnootjes.

Zijn kruidnootjes eigenlijk duurzaam?

Net zo duurzaam als de meeste koekjes: voor palmolie kan bos zijn gekapt. De meeste chocolade kruidnoten hebben het betrouwbare UTZ- , Rainforest Alliance- of Fairtrade-keurmerk voor duurzamere cacaoteelt. Maar er zijn ook nog chocolade kruidnootjes zonder keurmerk of met alleen een duurzaamheidslogo van het bedrijf zelf, zoals ‘Cocoa Horizons’ van chocoladefabrikant Barry Callebout. Check keurmerkenwijzer.nl voor meer informatie.