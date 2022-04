Waarom speelt HBO Max sommige series en films versneld af?

Sophia Twigt

‘Slecht nieuws’, schreef 3FM-dj Mark van der Molen begin deze maand op Twitter. Veel series en films in het aanbod van de nieuwe streamingdienst HBO Max worden 4 procent sneller afgespeeld dan ze zijn opgenomen. En dus klinkt Tony Soprano uit The Sopranos anders bij HBO Max dan in de originele serie.

Slecht nieuws.. weet je nog dat Adele concert op televisie wat 4 procent versneld was? Diezelfde methode hanteert @hbomaxnl ook. Bij deze een vergelijking van de theme van GoT. Het origineel en hoe ‘ie in NL op HBO Max klinkt. Kortom, iedere serie en iedere film is 4% sneller..😫 pic.twitter.com/c9lE6eZCOA — Mark van der Molen (@MarkvdMolen) 8 maart 2022

De versnelde films en series zijn bedoeld voor de Europese markt, waar HBO in sommige landen een televisiezender is. Om technische redenen zijn voor kabeltelevisie iets snellere versies nodig.

Bewegend beeld bestaat uit een opvolging van stilstaande beelden. Denk aan die boekjes waarin op elke pagina een figuurtje steeds iets naar rechts beweegt. Als je de pagina’s snel door je vingers laat gaan, zie je het figuurtje een vloeiende beweging maken.

Die stilstaande beelden heten frames. Een ‘eenheid’ van bewegend beeld is frames per seconde (fps): het aantal stilstaande beelden dat een camera per seconde vastlegt. Voor de opname van film is de standaard grofweg overal 24 frames per seconde.

Maar voor uitzenden is het niet overal ter wereld hetzelfde. In Europa geldt een snelheid van 25 fps, anders dan in de Verenigde Staten, waar op een andere frequentie uitgezonden wordt. Daardoor kunnen films en series daar in hun oorspronkelijke snelheid uitgezonden worden, in Europa worden films en series door dit verschil 4 procent versneld. Vrijwel elke film op televisie in Nederland wordt net wat sneller afgespeeld dan hij is opgenomen.

De komst van streamingdiensten en digitale televisies heeft de standaard van 25 frames per seconde goeddeels overbodig gemaakt, omdat er geen sprake meer is van een traditionele uitzending. Bij Netflix, Disney+ en andere concurrenten van HBO Max zijn films en series in de oorspronkelijke snelheid te zien. HBO Max heeft op zijn streamingplatform versnelde versies, HBO in Europa beschikt alleen over versies die geschikt zijn gemaakt voor de Europese markt. Niet over de oorspronkelijke Amerikaanse masters van films en series.

Het verschil tussen 24 of 25 frames per seconde is met het blote oog bijna niet te zien. Maar speel je een film sneller af, dan heeft het gevolgen voor het geluid. Dat klinkt iets hoger. Sommige regisseurs, zoals Peter Jackson van de Lord of the Rings-trilogie, waren hier zo ontevreden over dat ze hun dvd-boxen voor de Europese markt corrigeerden, zodat het geluid net als in de Verenigde Staten klonk.

Een woordvoerder van HBO laat weten dat het bedrijf ‘op termijn’ alles in zijn oorspronkelijke snelheid wil aanbieden. Nieuwe films en series worden wel in hun oorspronkelijke snelheid getoond. Hier in Europa praat Tony Soprano tot die tijd net iets hoger dan hij klonk toen de serie werd opgenomen.