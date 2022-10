Waarom kan ik die overheidsbrief niet digitaal krijgen als ik dat wil?

U betaalt iedere maand 19 euro voor WMO-hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding. De betaling loopt per automatische incasso en toch krijgt u iedere maand een papieren factuur hiervoor van dienstverlener Cak. Dat is zinloos, want het bedrag is iedere maand hetzelfde en de brief kan zo de prullenbak in. U heeft gevraagd op te houden met het versturen van de facturen die u ook al in uw digitale omgeving ontvangt. Maar het Cak zegt dat het onmogelijk is om de post stop te zetten. Wat een papierverspilling.

Ik heb een onderzoekje gedaan naar de belangrijkste overheidsinstellingen die veel post versturen. In totaal versturen de Belastingdienst, de dienst Toeslagen, de Sociale Verzekeringsbank en het Cak 187 miljoen papieren brieven per jaar.

Bij de Belastingdienst, Toeslagen en het Cak kun je papieren post niet tegenhouden. De Belastingdienst is natuurlijk de grootste, met 160 miljoen brieven aan particulieren en bedrijven. Wanneer het mogelijk wordt om af te zien van de blauwe enveloppen, is niet bekend. ‘Het is in de toekomst. Een concrete planning is er nog niet,’ zegt de woordvoerder van de Belastingdienst ontwijkend.

Het Cak bedient 1 miljoen burgers en verstuurt hen jaarlijks 10,5 miljoen brieven, waarvan driekwart voor de WMO en de rest voor de Wet langdurige zorg (WLZ). Om die alleen digitaal te kunnen versturen zijn ‘aanpassingen in onze systemen’ nodig.

Het Cak zegt dat het rekening moet houden met wettelijke regelingen. Een flauw excuus, want gemeenten moeten aan dezelfde normen voldoen en die sturen besluiten gerust alleen per mail. Het gaat hier om de artikelen 2.14 en 3.41 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 3.41 schrijft voor dat overheidsinstellingen besluiten bekend maken door toezending of uitreiking aan de betrokkene. Op grond van artikel 2.14 mag dat ook per e-mail, als de burger laat weten dat hij zo goed bereikbaar is. Een e-mail moet geen informatie bevatten waar oplichters gebruik van kunnen maken, zoals een Burger Service Nummer (BSN). Een PDF sturen is veiliger, want het is dan lastig om bijvoorbeeld een bankrekeningnummer te veranderen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is digitaal beter ontwikkeld. Maar liefst 5,7 miljoen burgers ontvangen geld van SVB, zoals AOW, PGB en kinderbijslag. Je kunt ervoor kiezen om post van SVB digitaal te ontvangen, bijvoorbeeld via de Berichtenbox van Mijn Overheid. Er zijn 2,5 miljoen Nederlanders die via deze Berichtenbox mail van SVB ontvangen. In totaal verstuurt SVB 5,5 miljoen papieren brieven per jaar. ‘Sommige brieven mogen niet digitaal verstuurd worden of zijn er niet geschikt voor’, zegt een woordvoerder. ‘Denk bijvoorbeeld aan een bevestiging van een adreswijziging.’

De dienst Toeslagen verstuurt digitaal 14 miljoen berichten met een voorlopige toekenning, maar de 10 miljoen definitieve besluiten gaan altijd op papier. Bij de definitieve besluiten blijkt vaak of er te veel of te weinig toeslag is uitgekeerd. ‘Wie een toeslag aanvraagt’, zegt de woordvoerder, ‘heeft meestal een voorkeur voor papieren post.’

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl