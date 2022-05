Het Nieuwe Eten: Calvé Knoflook Extra

De nieuwste knoflooksaus van Calvé heet ‘Knoflook extra’. Hoeveel extra? Vijf keer zoveel knoflook, schermt Calvé, ‘voor échte knoflookliefhebbers’. Inderdaad: op de ingrediëntenlijst staat 6,2 procent knoflook vermeld in plaats van 1,1 procent – zeg maar gerust ruim vijf keer zoveel knoflook. Waar Calvé een minder groot nummer van maakt, is een ander extraatje. Knoflook extra is veganistisch, in tegenstelling tot de gewone knoflooksaus, waar wél de fine fleur van van het zuivelschap in is verwerkt – we noemen een eigeel, we noemen een magere yoghurtpoeder. Ook voor échte milieu-, dieren- en/of lifestyleliefhebbers dus.

Een ander ingrediënt zou dan weer best vijf keer minder prominent aanwezig mogen zijn. Waarom zijn knoflooksauzen altijd zo suikerzoet? Waarom altijd die scherpe randjes van het leven halen, Calvé?

Zeker niet teleurstellend is hoe eenvoudig je een collega herkent die de spuitfles ter hand heeft genomen om zijn broodje makreel op te sauzen. Ook échte liefhebbers van de opmerking ‘Je stinkt echt heel erg uit je bek’ kunnen met deze saus uit de voeten.

Cijfer: 6