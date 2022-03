Waar moet ik op letten bij de belastingaangifte?

Sinds 1 maart staat de online aangifte weer vooringevuld klaar op mijn.belastingdienst.nl. Waar moet u op letten? Wat is er nieuw dit jaar?

Opvallend bij de aangifte is dat er nauwelijks aandacht is voor de vermogensrendementsheffing. Volgens de aangiftesoftware betaalt u 0,6 tot 1,8 procent over uw belastbare vermogen, afhankelijk van de hoogte van dat vermogen. De Hoge Raad heeft in december vorig jaar deze heffing onwettig verklaard, omdat de fiscus uitgaat van een fictief rendement.

U moet toch gewoon aangifte doen over uw inkomen en vermogen. Wie belastbaar vermogen heeft, krijgt later een aanslag opgelegd. De verdeling tussen partners en de aftrekpost ziektekosten wordt dan anders, maar het is onduidelijk of de Belastingdienst daar later nog op wijst. Ik weet ook niet of mensen met vermogen belastingrente betalen, als hun aanslag vertraging oploopt. Ze moeten in ieder geval wel rente betalen als ze de aangifte uitstellen tot 1 september. De rente is 1 procent per jaar vanaf 1 juli.

Bitcoins

Toch maar aan de slag. Wie bitcoins heeft, moet niet vergeten dat op te geven. De informatie over dit soort tegoeden bereikt de Belastingdienst nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt. U wilt niet later te horen krijgen dat u iets verzwegen heeft, dus u vult de waarde in per 1 januari 2021. Had u toen nog geen bitcoins, dan hoeft u ook niets op te geven.

Het aangifteprogramma helpt nog altijd niet met een optimale verdeling tussen partners. Probeer te schuiven met de hypotheekrenteaftrek, vooral als een van beide partners meer dan 68.500 euro inkomen heeft. Grote kans dat schuiven naar de minstverdienende partner gunstiger is. Het is te ingewikkeld om dit hier uit te leggen.

Door corona hebben velen extra zorgkosten. Er is een aftrekpost specifieke zorgkosten, waarbij een inkomensafhankelijke drempel geldt van minimaal 139 euro (278 euro voor partners). Niet aftrekbaar zijn de kosten voor zelftesten, de reiskosten naar een testlocatie en het je laten testen voordat je op reis gaat. De reiskosten naar een vaccinatielocatie zijn wel aftrekbaar. U kunt dan de werkelijk gemaakte kosten rekenen, zoals treinkaart of taxi. Reed u met de eigen auto, mag u de kosten per kilometer uitrekenen die bij uw auto passen. Dat doet u met de rekenhulp op anwb.nl/autokosten. Dat is vaak aanzienlijk meer dan de 19 cent per kilometer die de fiscus maximaal toestaat bij woon-werkverkeer. U mag de parkeerkosten ook in rekening brengen.

Opnieuw indienen

Lastig allemaal? U kunt de aangifte altijd afbreken. U hoeft dan de volgende keer niet opnieuw te beginnen. Opnieuw indienen kan ook. Doet u dat vóór 1 mei, dan telt altijd de laatst ingediende aangifte.

U kunt hulp krijgen bij de aangifte, bij een Belastingkantoor of een servicepunt van de Belastingen. Ongeveer vierhonderd bibliotheken beschikken over een Informatiepunt Digitale Overheid, waar iedereen zonder lid te zijn van de bibliotheek terecht kan met vragen over de belastingaangifte, DigiD, machtigingen en andere online kwesties.