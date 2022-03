Waar moet ik op letten als ik iets in termijnen betaal?

Wie iets koopt, betaalt en neemt het mee. Er zijn ook producten die later geleverd worden. In dat geval hoeft u niet direct het volle pond te betalen. U kunt een aanbetaling doen: u betaalt een deel vooruit en de rest bij aflevering.

Daar zijn wettelijke regels voor. Volgens die regels mag een winkelier maximaal 50 procent aanbetaling vragen. Deze regel geldt alleen voor producten en niet voor diensten, zoals het boeken van een reis. Bij diensten mag de aanbieder wel volledige betaling vooruit vragen. U kunt ervoor kiezen om deze dienst ergens anders af te nemen. Maar klaag eerst, want dan mag je soms wel in termijnen betalen. Luidruchtige klanten krijgen betere service, helaas.

Wie een product bestelt via internet, betaalt vaak alles vooruit. Het wettelijke maximum van 50 procent aanbetalen geldt ook voor online, maar het is niet altijd makkelijk om je recht te halen. De winkel kan beweren uit voorraad te leveren, terwijl later blijkt dat het toevallig net even misgaat. En alles vooruitbetalen is toegestaan, als er de klant daarmee instemt of als er alternatieven zijn waar hij geen gebruik van maakt. Dat is een grijs gebied uiteraard, want je stemt in omdat je denkt geen keuze te hebben. De winkel biedt wel andere mogelijkheden als je een account aanmaakt. Je kunt dan bijvoorbeeld achteraf betalen via Klarna of Afterpay. Of je mag met creditcard betalen en dan zou het bedrag volgens de winkel pas bij levering worden geïnd.

50 procent Volgens de wet mag de verkoper bij goederen maximaal 50 procent aanbetaling vragen. Dat maximum geldt niet voor diensten.

Wie vooruitbetaalt, kan zijn geld kwijtraken bij een faillissement. Ga bij grote uitgaven voor garantie. Bij een CBW-erkende woonwinkel bijvoorbeeld zorgt een andere winkel voor een vervangend product als je je bestelling nog niet ontvangen hebt. Kopen bij een CBW-winkel betekent dus meer zekerheid. Maar let op: als je online iets bij een failliete CBW-winkel hebt gekocht, kun je je geld kwijtraken. De aanbetalingsregeling geldt namelijk niet voor online winkelen. Betalen met een creditcard biedt in dit geval wel bescherming,

Er is een verschil tussen aanbetaling en afbetaling. Van dat laatste is sprake als u het product meeneemt, maar zelf kiest voor betalen in termijnen. Bijvoorbeeld omdat de wasmachine nu vervangen moet worden, maar u pas in mei vakantiegeld krijgt. U kunt ook een geplande aankoop eerder doen, omdat u denkt dat de prijzen gaan stijgen gezien de huidige inflatie. En dan in termijnen betalen.

Bij kopen op afbetaling kan de verkoper rente rekenen. De rente kan oplopen tot 10% per jaar. Als u hiervoor kiest, probeer dan zo snel mogelijk alles af te lossen. Dat scheelt in rente. Er zijn winkels die nul procent rente rekenen als u in korte tijd alles afbetaalt. Dat is dan vaak drie of tien maanden achter elkaar in gelijke termijnen. Daar is niets mis mee, maar u gaat wel rente betalen als u zich hier niet aan houdt.

