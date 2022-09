Waar komt de Nederlandse kinderopvanghuiver vandaan?

Beeld Claudie de Cleen

Toen de Nederlandse journalist Marijke de Vries naar Brussel verhuisde, voelde ze zich een ‘Hollandse softie tussen Belgische supermoeders’. Want hoewel ze zichzelf altijd zag als een geëmancipeerde vrouw, dacht ze na de komst van haar eerste kind automatisch na over minder werken, terwijl Belgische ouders hun kinderen fulltime naar de opvang brachten. Kennelijk had ze de Nederlandse opvatting geïnternaliseerd dat het zielig is als kinderen veel naar de kinderopvang gaan. Waar komt die opvatting vandaan?

Dit zeggen de deskundigen

‘Het is in Nederland inderdaad not done om je kinderen meer dan drie dagen naar de opvang te brengen’, zegt Ragna Heidweiller, auteur van In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet): Handboek voor een nieuwe rolverdeling. Uit de jaarlijkse emancipatiemonitor blijkt dat ouders het ideaal vinden als de kinderen twee, maximaal drie dagen naar de opvang gaan. Je ziet dat veel gezinnen kiezen voor het patchworkmodel: een combinatie van drie dagen opvang, een dag mama en de andere dag de grootouders. ‘De papadag sneuvelt vaak na het eerste jaar. Er is wel de intentie, maar de roep van het betaalde werk wint.’

Dat men negatief denkt over het uitbesteden van de zorg heeft ook te maken met de hoge kosten en het imago van betaalde kinderopvang in Nederland. ‘Van de ouders die geen opvang gebruiken, is slechts een op de drie ervan overtuigd dat de opvang een veilige omgeving is voor hun kind. Dat vind ik schokkend’, zegt socioloog Anne Roeters van het Sociaal Cultureel Planbureau, die betrokken was bij het onderzoek Kijk op Kinderopvang. ‘De kinderopvang in Nederland heeft een imagoprobleem.’

Dat de kinderopvang er niet goed vanaf komt, heeft wellicht ook te maken met het feit dat ouders hun kind al op zeer jonge leeftijd moeten brengen, meent Heidweiller. ‘Na drie maanden moeten de meeste vrouwen weer aan het werk en dat is best vroeg.’

Ook speelt mee dat we in Nederland het ideaalbeeld koesteren van de zorgende moeder die de beste kandidaat is om zich over de kinderen te ontfermen. Heidweiller: ‘Volgens historici werd dit beeld in de jaren vijftig ineens haalbaar doordat mannen genoeg verdienden om een gezin te onderhouden. Het zit in onze cultuur.’

Kan het ook anders?

Laat het kroost lekker thuis, zou je kunnen roepen. Want er zijn ook onderzoeken die aantonen dat opvang soms best stressvol kan zijn voor een kind. Maar kijkend naar de arbeidsparticipatie van vrouwen zou wat minder opvangschaamte een goede zaak zijn.

Het verschilt per land hoe kinderopvang wordt geframed. ‘In Amerika heet de opvang ‘early learning’ of ‘care center’ en wordt benadrukt dat er wordt ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen’, vertelt Roeters. ‘De opvang is dus niet alleen goed voor de ouders, omdat ze kunnen werken, maar vooral goed voor kinderen. Daar valt veel voor te zeggen. Extra prikkels, zoals het spelen met andere kinderen en voorlezen, zijn belangrijk, zeker voor kinderen die dreigen een achterstand op te lopen.’

Bij ouders heerst het beeld dat de kwaliteit in Nederland niet goed zou zijn. ‘Dat klopt gewoon niet’, zegt Anne Roeters. Alle opvanglocaties hebben een pedagogisch plan en er staan meer medewerkers op de groep dan vroeger. ‘Vaak hoor je dat het in Scandinavië beter is omdat de pedagogisch medewerkers een hbo-opleiding hebben. Maar het is onzin dat je met een mbo-opleiding het werk niet goed kan doen.’

Journalist Marijke de Vries bracht haar kinderen in Brussel vier dagen naar de opvang, tot grote tevredenheid. Nu is ze terug in Nederland en is ze een dag thuis en haar man ook. Cultuur is een hardnekkig iets.