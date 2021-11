Waar kan ik op letten om te voorkomen dat ik toeslagen terug moet betalen?

Deze week ontving ik twee vragen over huurtoeslag. Een lezer meldt dat hij dit jaar een erfenis kreeg van 75.000 euro en vraagt wat hij kan doen om zijn huurtoeslag te behouden. De ander vertelt dat hij kort geleden ontdekt heeft dat zijn moeder op 1 januari dit jaar te veel spaargeld bezat: zij had 195 euro meer dan het maximum van 31.340 euro aan vermogen. Valt terugbetalen van de huurtoeslag nog te voorkomen?

Om met de laatste vraag te beginnen: nee, daar is niets aan te doen. Wie op 1 januari ook maar 1 euro te veel vermogen heeft, heeft voor dat jaar geen recht op huurtoeslag. Zijn moeder moet alle huurtoeslag over 2021 terugbetalen.

De spelregels om huurtoeslag te behouden of weer te kunnen ontvangen zijn als volgt: voor januari 2022 ligt de grens voor het maximale vermogen op 31.747 euro en voor fiscale partners op 63.494 euro. Alles wat op een rekening staat, telt als vermogen. Dus niet alleen uw spaargeld, maar ook het geld op uw betaalrekening. Heeft u een en/of-betaalrekening samen met uw kind en is het uw geld? Dan wordt al het geld aan u toegerekend.

Verder geldt er nog een vrijstelling voor contant geld van 559 euro. Dat telt alleen als u dit geld ook echt van de rekening haalt vóór 1 januari. Goed om te weten: erfbelasting kunt u meetellen als schuld. Reken tijdig uit hoeveel erfbelasting u moet gaan betalen. Dat bedrag kunt u aftrekken van uw vermogen op 1 januari, ook al betaalt u die belasting pas na die datum. U kunt niet alle schuld aftrekken. U kunt de eerste 3.200 euro niet wegstrepen, en voor partners is dat 6.400 euro.

Desnoods kunt u een uitvaartverzekering afsluiten om uw vermogen te verlagen. Daarvoor geldt een vrijstelling van 7.443 euro per verzekerde, maar let op: geen euro meer. Anders telt het hele tegoed mee als vermogen. Daarnaast moet het per se een verzekering zijn – uitvaartdeposito’s zijn niet vrijgesteld.

Vroeger moest je de huurtoeslag ook terugbetalen als je inkomen boven een bepaalde grens uitkwam. Sinds 2020 is dat niet meer zo. Nu daalt de huurtoeslag geleidelijk naarmate je meer inkomen hebt. Dit jaar lanceerde de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag-app, waarmee je op je smartphone veranderingen in opvanguren of inkomen kunt doorgeven. Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget mag je veel meer vermogen bezitten. De grens voor volgend jaar ligt op 120.000 euro en op 151.000 voor partners.

Veel burgers schrikken er tegenwoordig voor terug om toeslagen aan te vragen. Met zoveel regels moet je wel erg goed geïnformeerd zijn om niet onzeker te worden. Wie er wel een weg in weet te vinden, maar zelf geen recht heeft op toeslagen, kan wel anderen helpen. Het liefst op tijd, zodat er nog wat aan te doen valt.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Mail dan naar Geldvraag@volkskrant.nl