Waar gaat de energie van zonnepanelen heen als het niet nodig is in huis?

Beeld Sophia Twigt

Liggen er zonnepanelen op het dak, dan toast de broodrooster en draait de wasmachine op zonlicht. Toch wekken die zonnepanelen soms meer elektriciteit op dan in huis nodig is. Die stroom gaat weer terug het elektriciteitsnet in, zodat het een paar deuren verder uit het stopcontact komt.

Wat nu, vraagt lezer Pieter Hoogstraten zich af, als alle huishoudens met zonnepanelen in een buurt of een wijk samen meer energie opwekken dan op dat moment in die buurt nodig is? Wat gebeurt er dan met die overtollige energie?

Om mee te beginnen: komt die situatie voor? Ja, zegt een woordvoerder van Liander, een van de netbeheerders. Op heel zonnige dagen wekt een hele buurt soms meer energie op door zonnepanelen dan er verbruikt wordt. Afgelopen jaar gebeurde dat weer iets vaker dan het jaar ervoor, omdat er elk jaar meer zonnepanelen bijkomen.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de stroom uit uw stopcontact. Genereert een huishouden meer zonne-energie dan nodig, dan wordt het via het netwerk van de netbeheerder weer teruggeleverd aan het net.

Als niemand die energie kan gebruiken, kan het gebeuren dat in een of een paar huishoudens de omvormer wordt uitgeschakeld, legt de woordvoerder van Liander uit. Een omvormer zet de energie van zonnepanelen om in elektriciteit. De panelen wekken dan wel stroom op, maar dat wordt niet omgezet in elektriciteit. Die is dus ‘over’.

Om dat te voorkomen zouden netbeheerders dikkere kabels in de buurt kunnen neerleggen om de energie te transporteren naar andere buurten. Maar dat is veel werk en dus duur. Consumenten kunnen de overtollige elektriciteit opslaan in een accu, bijvoorbeeld in een elektrische auto. Er zijn ook losse accu’s te koop voor in huis, daarmee kun je de stroom op een minder zonnig moment inzetten. Die thuisaccu’s zijn (nog) wel behoorlijk prijzig.

Situaties waarin zonnepanelen zoveel energie opwekken dat het nergens naartoe kan komen niet erg vaak voor: het moet heel zonnig zijn en dan nog gaat het om een paar bewoners van een wijk bij wie niets wordt teruggeleverd.

Maar er komen in Nederland wel steeds zonnepanelen bij. De overtollige energie die je daarmee teruglevert aan het net, mag je aftrekken van je energierekening. Salderen heet dat, een regeling bedacht om het aantrekkelijker te maken om zonnepanelen te installeren. Netbeheerders en energiemaatschappijen pleiten ervoor om iets anders te subsidiëren: niet het opwekken van energie, maar het opslaan ervan.