Vrolijkmakend gebak uit de bijkeuken van Lola

Lola van Ruler maakt een gerecht uit haar kookboek ‘Toko Lo Indisch bakboek’. Beeld Els Zweerink

Er is waarschijnlijk geen Nederlandser baksel dan de klassieke appeltaart. Eigenlijk is het meer een pastei dan een taart, met z’n torenhoge deegrand, rasterdeksel en soms wel een kilo fruit erin. Voor velen – inclusief schrijver dezes – was dit kloeke gevaarte het eerste dat ze zelf leerden bakken, en het rauwe deeg en de vulling (appel met citroensap, suiker en kaneel) was misschien nog wel lekkerder dan het eindresultaat, waarbij de deegbodem immers vaak een nattige pap werd.

‘Dit is een banketbakkerstrucje, let op!’ Lola van Ruler staat, pluizige roze pantoffels aan haar voeten, onder haar schort een opvallende jarenzeventigjurk, in de bijkeuken-annex-bakkerij achter in haar brandschone huis in Woudenberg. Ze heeft zojuist een springvorm bekleed met haar favoriete hardewenerdeegrecept – ‘goed laten rusten sowieso, en eerst de bodem, dan de zijkant, anders heb je kans dat het deeg breekt’ – en strooit daar nu custardpoeder op. ‘Het ding is: veel mensen die taart bakken krijgen last van, nou ja, een zompige bodem. Terwijl je natuurlijk ook aan de onderkant knapperig deeg wil. Met brood- of koekkruim, of met custardpoeder, vang je het vocht van het fruit op. Slim hè?’

Bakkende vrouwen

Het is geen Hollandse appeltaart die ze maakt, maar een Indische versie met ananas. Van Ruler groeide op in Amersfoort, als telg uit een geslacht van bakkende vrouwen. Haar vader is Indisch, haar moeder Nederlands, aan beide kanten stond meestal de oven aan. ‘Oma Annie had zeven zoons en een piepklein keukentje, maar er was áltijd eten voor onverwacht bezoek – ik ken haar bijna niet anders dan achter de pannen. Ze is allang overleden, maar ik kan me de geur van haar huis nog zo goed voor de geest halen: versgebakken pasteitjes, witte rijst, kentjoer, knoflook, talkpoeder. Oma Jos had lang een pannekoekenhuis in Lage Vuursche en bakte op alle verjaardagen de geweldigste taarten, net als mijn moeder. Alle gesprekken bij ons thuis draaiden uiteindelijk uit op eten en koken. Ik weet niet anders: zolang ik me kan herinneren, misschien wel al voordat ik kon lopen, was voor mij duidelijk dat ik bakker zou worden.’

Beeld Els Zweerink

Toen ze op haar 15de met fantastische cijfers de mavo afmaakte was het voor haar dan ook vanzelfsprekend dat ze naar de bakkersschool zou gaan. ‘Ze zeiden: kind, waar begin je aan? Je kunt toch makkelijk naar de havo, ga je nou voor de rest van je leven koekjes bakken? Ja!, dacht ik. Dat is precies wat ik wil!’ Maar waar ze thuis haar taarten, pasteitjes en muffins uit de losse hand maakte, moest ze op de bakkersopleiding werken binnen strenge kaders. ‘Dan maakte je een kirschtaart, en dan stond er in het boek dat daar één decoratiekers op hoorde. Precies in het midden. Ik maakte dan ruim binnen de tijd een perfecte taart, en wilde vervolgens lekker aan de slag met de decoratie. Daar was geen ruimte voor, helaas. Die kers moest en zou in het midden.’

Mengkeuken

Het was in deze tijd dat ze geïnteresseerder raakte in de patisserie van haar Indische familie. ‘Ik begon recepten te verzamelen bij mijn ooms en mijn nichtjes, gekrabbeld op boodschappenbriefjes, oude enveloppen en bierviltjes.’ Op haar 20ste begon ze Toko Lo. ‘Het is een Indische bakery & catering, en ik maak gebak op bestelling voor bedrijven en particulieren. Hardlopers zijn de spekkoek natuurlijk, en ook de lempers, maar ik maak tientallen verschillende dingen, zoet en hartig.’ Ook staat ze vaak op dagmarkten met snacks en Indische tjendol.

De Indische keuken is een mengkeuken, vertelt Van Ruler, met heel veel recepten die geboren zijn uit het bestrijden van heimwee met beperkte middelen. ‘Nederlanders die naar de koloniën waren verhuisd, misten hun Hollandse appeltaart. Maar appels had je niet in Indonesië, dus maakten ze het met ander hard fruit dat wel beschikbaar was: ananas bijvoorbeeld. Toen Indische mensen vervolgens naar Nederland terugkwamen, wilden ze ananastaart maken. Maar toen was hier weer geen verse ananas.’ Fruit uit blik, zegt ze, is heel geschikt. ‘Het is zachter en een beetje gezoet, dat werkt goed.’ In haar boek staan heel veel recepten die op deze manier, soms meerdere malen, zijn aangepast. ‘Mijn oma maakte bijvoorbeeld ook de klappertaart met courgette in plaats van met jonge kokosnoot, want die kon ze hier niet krijgen.’

Bakboek

Vorig jaar kwam haar bakboek Toko Lo uit, ze bereikte er de shortlist van Het Gouden Kookboek mee. ‘In Indische kringen kenden veel mensen me al, het is een ontzettende ons-kent-onswereld, maar door mijn boek krijg ik nu respons van mensen uit heel diverse hoeken.’ Er staan allerlei Indische zoetigheden in, snacks als frikadel, martabak en pangsit, maar ook een klassieke mokkataart en eigen creaties met wat Van Ruler ‘een Indo-tintje’ noemt: pandan-limoenmeringuetaart, of roedjaktaart met palmsuiker, tamarinde en pinda’s.

Beeld Els Zweerink

‘Ik ben gewoon een toko die bakt op bestelling, maar ik heb soms ook een soort Indische loketfunctie. Mensen stellen allerlei vragen: wat eet je of doe je als Indisch persoon bij een geboorte of een overlijden? Veel Indische mensen hebben moeite met hun afkomst, omdat er een koloniaal verleden aan hangt met geweld en onderdrukking. Veel Indo’s leggen daarom nu meer de nadruk op de Indonesische kant. Maar de Indische is echt een mengcultuur met eigen uitingen. Je bent niet half dit half dat, je bent een heel mens, met een gemengde afkomst en een rijke eigen cultuur. Dat heb ik met mijn boek willen laten zien.’

Als de taart is afgekoeld, snijdt Lola grote stukken af. ‘Zie je hoe mooi krokant de bodem is? Ik vond het natuurlijk wel spannend om al die recepten en bakkersfoefjes naar buiten te brengen. Komen mensen mijn spullen nog wel kopen, dacht ik, als ze het ook zelf kunnen maken? En wat zal de gemeenschap ervan zeggen?’

Gelukkig gaat het met haar bakkerijtje beter dan ooit – binnenkort opent ze een winkel. ‘En de reacties waren ook heel goed. Indische mensen staan bekend als rustig, bescheiden en gastvrij, maar online, en zeker als het om recepten gaat, zijn het pitbulls!’

Beeld Els Zweerink

Indische ananas-rozijnentaart 200 g boter, in blokjes, op kamertemperatuur; 100 g witte basterdsuiker; 2 eieren; mespunt zout; 300 g zelfrijzend bakmeel, gezeefd; 60 g custardpoeder, broodkruim of koekkruim; 500 g ananasstukjes (blik), uitgelekt; 150 g rozijnen; poedersuiker om te bestrooien; springvorm van 24 cm doorsnee. Meng met de hand (of met een keukenmachine) eerst de boter en de suiker, voeg 1 ei toe, en tot slot het zout en de bloem. Kneed tot het een bol samenhangend deeg vormt, druk het op een bord tot een schijf, dek af met plasticfolie en laat minimaal 30 minuten rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de springvorm in en bekleed de bodem met bakpapier. Rol het deeg op een bestoven werkblad uit tot een lap van ongeveer 1 cm dik. Snijd eerst een cirkel ter grootte van de bodem van de springvorm, vouw die twee keer losjes dubbel en spreid ’m dan uit op de bodem. Snijd daarna een brede baan deeg voor de zijkant en druk de randen goed tegen elkaar. Als het goed is, heeft u nu nog ongeveer eenderde van het deeg over. Bestrooi de bodem met het custardpoeder. Meng de ananas met de rozijnen en verdeel dit over de bodem. Rol het resterende deeg opnieuw uit tot een lap, en snijd die in 10 repen. Leg die als raster op de taart en druk de uiteinden voorzichtig aan. Kluts het resterende ei en bestrijk het raster ermee. Bak de taart in het midden van de oven in 60 à 80 minuten goudbruin en gaar. Neem de taart uit de oven en laat voor het aansnijden minimaal 30 minuten afkoelen in de vorm. Bestrooi met poedersuiker en serveer.