Voor Yvette is ijs de grootste beloning – ze maakt ‘ricecream’ met geroosterd steenfruit

Hete zomers. We brachten ze vroeger door aan zee. Mijn moeder hield zo van de zee dat we er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat verbleven. Vaak tot zo laat dat we klappertandend in een vochtige handdoek gerold zaten te wachten tot we eindelijk na dat láátste sigaretje van de grote mensen naar de warme auto mochten.

Boterhammen met kaas, komkommer en zand. De hele dag zonnebrand smeren met zanderige handen zodat het schuurde. Onze veldflesjes waren gevuld met lauwe limonade en zand, dat heftig knarste als je de dop van de fles draaide. Ik kan er tot op de dag van vandaag niet bij hoe dat zand al in mijn flesje zat voordat hij was opengedraaid.

We sleepten met tassen vol speelgoed, poppen, een opblaasboot, emmers en schepjes tot voorbij alle mensen, want mijn moeder en haar vriendinnen wilden nooit tussen de menigte zitten.

‘Hier is toch ook goed?’, zuchtten we vermoeid, direct als we aankwamen. ‘Doorlopen!’, riep moeder monter en we sjokten door op onze waterschoentjes, tot voorbij de allerlaatste ziel op aarde.

Had mijn moeder onze zomerkleren niet zelf gemaakt, dan haalde ze ze altijd ergens tweedehands vandaan. Zo kreeg ik ooit twee fijngebreide ouderwetse wollen badpakken. ‘Zo enig!’, riep mijn moeder dolenthousiast uit, toen ik ze piepend in de woonkamer moest passen. Er was een zachtgroen zwempak met crèmekleurige stippen en een strikje in de nek en precies hetzelfde in het paars.

Ze prikten als ik ze aantrok en al helemaal als ze nat waren. Als ik uit de branding kwam gerold, zat het kruis vol zand en hing het hele ding zwaar en laag te bungelen tussen mijn knieën.

En toch herinner ik me al deze ontberingen als fijne dagen.

En daar is maar één simpele reden voor: ijs.

Aan het eind van de dag zetten mijn vriendjes en ik steevast hét lied in: I scream, you scream, we all scream for ice cream! Net zo lang tot er werd ingepakt en we op weg naar de auto steevast een ijsje kregen. De beloning der beloningen.

En dat is het nog steeds.

‘Ricecream’ met geroosterd steenfruit en toasted oats

75 gram risottorijst (of andere rondkorrelige rijst zoals sushirijst)

750 ml volle melk

1½ theel. vanille-extract

50 + 75 gram kristalsuiker

snuf zout

150 ml slagroom

3 eidooiers voor het fruit 4 nectarines, in parten (of ander steenfruit)

drup olijfolie

drup honing toasted oats klont roomboter

handvol havervlokken

wuif nootmuskaat

wuif kaneel

1 eetl. bruine basterdsuiker

Week de rijst 30 minuten in een kom koud water. Giet het af en zet het met de melk, 50 gram suiker en het vanille-extract op en breng onder af en toe roeren aan de kook. Draai het vuur gelijk zachter en laat de rijst 35 minuten, onder geregeld roeren, zacht sudderen tot de rijst zacht is en met de melk dik is geworden. Draai het vuur uit.

Klop in een kom de slagroom met de dooiers en 75 gram suiker los. Roer een pollepel hete rijstebrij bij het room-eiermengsel en schep dan het eiermengsel terug bij de rijstepap in de pan. Draai het vuur nog even middelhoog en blijf de rijstepap roeren tot hij iets bindt. Laat het niet meer koken, dan zal het ei stollen. Giet in een lage bak en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

Zet dan vier uur in de vriezer om op stijven en klop elk uur even door tot er stevig roomijs ontstaat.

Verhit de gril op de hoogste stand. Leg de parten fruit op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met een drup olijfolie en een drup honing en gril het fruit 5-7 minuten of tot het gaar is.

Smelt de boter in een koekenpan. Bak de havervlokken al omscheppend tot ze bruinen. Bestrooi met nootmuskaat en kaneel en schep er van het vuur af een eetlepel bruine suiker door. Laat afkoelen op een vel keukenpapier.

Schep een royale schep ricecream in een kom, voeg fruit toe en bestrooi met de krokante haver. Lekker, hè, daar heb je wel een zanderig wollen zwempak met laaghangend kruis voor over.

Opmaaktip:

De perziken van vorige week zijn hier ook lekker bij. De krokante haver en het overgebleven geroosterd fruit zijn ook lekker op yoghurt of kwark voor het ontbijt.

