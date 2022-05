Voor slechts 4.500 euro bent u met dit jack helemaal het hippe, sportieve heertje

Van helden wordt vaak gezegd dat het beter is ze niet te ontmoeten, omdat zo’n ontmoeting alleen maar kan tegenvallen. Het is daarom maar goed dat al mijn helden fictieve figuren zijn: Jep Gambardella uit La Grande Bellezza, Casper uit Casper & Hobbes en Arthur Fonzarelli uit Happy Days.

Happy Days was een tv-serie die werd uitgezonden in de jaren zeventig, maar zich afspeelde in de jaren vijftig. De ongenaakbare Arthur ‘The Fonz’ Fonzarelli, een rol van Henry Winkler, droeg in die serie een bruin leren jack. Zijn vrienden daarentegen droegen sweaters, vesten en jassen in de kleuren van hun school, Jefferson High School.

Zo’n jas, zoals de piepjonge Ron Howard naast Winkler op de foto hieronder draagt, wordt varsity jacket genoemd. Varsity is een verbastering van university, een term die uit Engeland komt. Daar werd in 1829 de eerste editie van de Varsity Boat Race gehouden tussen studenten van Oxford en Cambridge. In Nederland wordt de jaarlijkse studentenroeiwedstrijd op het Amsterdam-Rijnkanaal ook Varsity genoemd.

Het idee om de letter van een school op je jas te naaien ontstond niet in Engeland, maar in Amerika. Daar bedachten coaches van het honkbalteam van Harvard een manier om spelers te belonen met een grote H op hun trui. Die spelers werden lettermen genoemd; de truien letterman sweaters of letter sweaters. Met zo’n letter sweater was het prima pronken op de campus; andere spelers gingen van de weeromstuit beter hun best doen om ook zo’n letter te verdienen.

Na de truien volgden de T-shirts, jassen en cardigans. In de slotscène van de film Grease zien we John Travolta in zo’n letter cardigan, met een grote rode R van Rydell High School erop genaaid.

Het varsity jacket herkent u aan de leren mouwen in een afwijkende kleur. Ook omdat honkballers zo’n jas gingen dragen, werd het iconisch voor de Amerikaanse cultuur, een exportproduct van All-American-ambitie. Zo’n jas droeg iets mee van de bijna bijbelse belofte die het Amerika van de jaren vijftig nog impliceerde, voordat ze zich met oorlogen en schandalen in de voeten schoten. Misschien dat er daarom zo naar die fifties werd gezucht in populaire series als Happy Days.

Omdat sportkleding alweer een poos bezig is de catwalks te veroveren, kon je wachten op een varsity jacket van bijvoorbeeld het luxemerk Louis Vuitton, zoals rapper A$AP Rocky hierboven draagt. Voor slechts 4.500 euro bent u eigenaar van zo’n jas en helemaal het hippe heertje. Da’s inderdaad een bedrag waarvoor de complete jaren vijftig zich zouden omdraaien in hun graf.

Henry Winkler (links) en Ron Howard als Arthur 'The Fonz' Fonzarelli en Richie Cunningham in de sitcom 'Happy Days', circa 1980. Beeld Getty Images