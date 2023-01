‘Volledig stroomnetonafhankelijk’ zijn? Deze mini-energiecentrale maakt het helaas niet waar

Zonnepaneel Beeld Ecoflow

EcoFlow River 2 Beeld EcoFlow

De maand januari is hoe dan ook niet de beste maand om zonnepanelen te testen, en de afgelopen maand doet daar met al zijn zompige somberheid nog een schep bovenop. Toch nam in deze periode de Gadgetdesk een mini-energiecentrale in combinatie met een draagbaar zonnepaneel in gebruik.

Deze River 2 van fabrikant Ecoflow voorziet ‘meer dan 99 procent van alle huishoudapparaten van stroom, waardoor je je oven kunt gebruiken zonder dat je gebruik moet maken van het stroomnet’, zo mailt de fabrikant ons enthousiast. En dat is nog niet alles: we kunnen ‘volledig stroomnetonafhankelijk’ zijn, vanwege de opvouwbare zonnepanelen die er los bij kunnen worden gekocht. Ideaal in deze dure tijden, althans in theorie.

In de basis is het kubusvormige en draagbare krachtstation een krachtige batterij voorzien van diverse in- en uitgangen (usb-a, usb-c, stekker, auto-sigarettenaansteker) zodat er verschillende apparaten tegelijk kunnen worden opgeladen, tot een totaal van 600W. Ter indicatie: de gemiddelde telefoon heeft een 25W-oplader. Wie denkt echt alles aan het draagbare blokje te kunnen hangen, komt bedrogen uit: een elektrische kachel vergt bijvoorbeeld te veel van het apparaat.

De River 2 met zonnepaneel. Beeld EcoFlow

Dan de invoer: ook daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, waarbij de gewone AC-kabel de snelste is. Maar daarmee bereiken we uiteraard niet de beloofde stroomnetonafhankelijkheid. Wél met de opvouwbare zonnepanelen, die eenvoudig met het bijgeleverde kabeltje aan de River 2 worden aangesloten. Het waterige januarizonnetje is genoeg om de minicentrale tevreden te laten snorren, ook al moet de gebruiker wel heel wat meer geduld hebben voordat deze helemaal is opgeladen. Dat is pas na een paar uur het geval. Ecoflow heeft ook een app, waarmee de gebruiker alles (zowel verbruik als invoer) kan bijhouden.

Wél opletten trouwens: de zonnepanelen zijn weliswaar tegen regen bestand, maar de River 2 zelf is dat niet. Dat in acht nemende is het natuurlijk een prettig en bevredigend idee om huishoudelijke apparatuur gratis van energie te voorzien. Is het daarmee ook een praktische optie in huis om wat op de energierekening te beknibbelen? Nee, dat dan weer niet. Daarvoor is het toch veel te veel gedoe en het behaalde voordeel te klein.

We zien meer voordelen in de zomer, op de camping of bij andere buitenactiviteiten waarbij stroom nodig is en waar geen stopcontacten in de buurt zijn. De zon doet dan zijn werk en voedt koelbox, geluidsbox of tuinlamp.

EcoFlow River 2, € 299, EcoFlow 160W zonnepaneel, € 400.