Volgens Fanta zijn de nieuwe smaken geen marketingtruc, maar bittere noodzaak

In theorie is Fanta’s #WhatTheFanta gemaakt voor mensen die ‘maakt mij niet uit’ antwoorden als je ze vraagt wat ze willen drinken. In de praktijk denkt Fanta vooral verveelde tieners iets ongedefinieerds in een felle kleur op het kauwgomballenspectrum te moeten aanbieden, en dat het entertaining is om de smaak te raden.

Waarom? Leuk dat je het aan jezelf vraagt, Fanta, in de #WhatTheFanta-FAQ op de site van moederbedrijf Coca Cola: ‘Zijn de nieuwe smaken gewoon een marketingtruc?’ Nee (ja), volgens Fanta is het bittere noodzaak. ‘Het Fanta-publiek van tieners van 16+ is erg veeleisend. [...] We weten dat ons tienerpubliek het geweldig vindt om dingen uit te vinden. Het intrigerende van deze innovatie zal onze doelgroep genoeg stof om over te praten geven.’

De paarse vraagteken-Fanta proeft als een chemische blauwebessenmuffin met veel vanille. Leent zich goed voor een kleuterverjaardag met eenhoornthema, het straffen van mensen die ‘maakt mij niet uit’ antwoorden als je ze vraagt wat ze willen drinken, of de constatering dat 16 het nieuwe 8 is.

Cijfer: 4