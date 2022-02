Voeg een gulle hand marketing toe aan Cruesli Colours en klaar is uw nieuwe ontbijtcombo

Mensen zijn gewoontedieren als het op ontbijt aankomt. Aan je eigen ontbijttafel grijp je blind naar dit of dat. Zit je in een hotel, dan heb je opeens ongelofelijk veel zin in roerei. We zijn hier voor nieuwe dingen, dus we hebben in alle vroegte het nieuwe Cruesli Colours van Quaker (The Quaker Oats Company is onderdeel van voedselreus PepsiCo) met aardbei, chocola en pistachio in onze yoghurt gedaan. Er zijn drie varianten, onder meer met sinaasappel, appel en framboos.

Samenstelling verschilt minder dan je wellicht op grond van de verpakking zou zeggen. Havermout (34 procent) en tarwe (19 procent) zijn de hoofdbestanddelen. Pistachenootjes (2 procent), gevriesdroogde aardbeienstukjes (1,5 procent) en donkere chocoladestukjes (2,25 procent) zijn in de minderheid. De geroosterde havermoutklonten zijn aardbeienkleurachtig. Voeg daar een gulle hand marketing aan toe en klaar is uw nieuwe ontbijtcombo.

Ondertussen smaakt het prima, maar dan vooral in combinatie met yoghurt dus, want met melk wordt het wel een heel zoete bom. Die pistache en chocola kom je wel tegen in het smakenpalet. Die aardbei denk je er maar bij.

Cijfer 6,5