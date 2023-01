Vlindereffect, spaghettislierten: welke weerapp is het beste?

Beeld Sophia Twigt

Morgenmiddag valt er ongeveer 2 millimeter neerslag. Het wordt 10 graden Celsius en er is een vrij krachtige zuidenwind. Zie hier zomaar een voorbeeld van een recente voorspelling van een weerapp. Een concurrent voorspelt aanzienlijk meer neerslag en een ‘gevoelstemperatuur’ van 8 graden Celsius. Bij beide scenario’s trek je het best je regenjas aan. Maar het valt wel op dat de ene glazen bol op je telefoon somberder is dan de andere.

Dat is niet gek, vindt meteoroloog Stephan de Roode van de TU Delft. Je begeeft je op glad ijs als je meer dan een paar uur vooruitkijkt. ‘Je krijgt snel te maken met het vlindereffect: de theorie – een metafoor eigenlijk – dat als een vlinder in Brazilië met zijn vleugels slaat, dit door een aaneenschakeling van chaotische effecten kan leiden tot een storm elders in de wereld.’

Buienradar

Plaatjes van een buienradar geven je wel aardige houvast voor de komende twee uur. Spil in deze weergaven op diverse apps zijn de neerslagradars van het KNMI op een toren in Herwijnen en op het gebouw van de Koninklijke Marine in Den Helder. Die installaties zenden pulsen uit die worden teruggekaatst door druppels in de lucht en vervolgens worden geanalyseerd. ‘De radar kijkt soms wel dwars door dunne wolken heen’, zegt De Roode. ‘Ook als die in potentie kunnen uitgroeien tot regenwolken. Dit zorgt geregeld voor verrassingen.’

Maar het gaat steeds beter. ‘Vroeger werden wolken op simpele wijze in de tijd doorgetrokken om buien te voorspellen’, vervolgt de weerexpert. ‘Men keek naar de windrichting en -sterkte, en ging ervan uit dat de wolken onveranderd in dezelfde richting het land overtrokken. Dit soort lineaire extrapolatie is natuurlijk te simplistisch. Tegenwoordig stellen weerapps voorspellingen nauwkeuriger af door gebruik te maken van aanvullende meteorologische gegevens, zoals luchtvochtigheid en zonkracht. Die gegevens komen onder meer van de tientallen KNMI-weerstations verspreid door het land.’

Weer- en rekenmodellen

Het KNMI heeft zelf ook een weerapp en die staat volgens De Roode (die overigens zelf jaren geleden voor het KNMI werkte) goed aangeschreven. Grafisch is hij niet heel flitsend, maar het onderliggende rekenmodel, Harmonie, is internationaal vermaard. Harmonie is een weermodel waarin de atmosfeer opgedeeld is een groot aantal horizontale punten en verticale lagen. De Franse app Meteociel, die je ook kunt gebruiken voor Nederland, draait ook op dit model en biedt veel mooie grafische weergaven.

Voor de langere termijn gebruiken het KNMI en talloze andere apps het weermodel ECWMF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), ontwikkeld door instituten uit heel Europa. ECWMF baseert elke voorspelling op vijftig simulaties. De uitkomsten daarvan kunnen nogal verschillen. Logisch: denk maar aan het vlindereffect. Uitkomsten die wel aardig op elkaar lijken en meermaals uit de simulaties rollen, krijgen meer gewicht in de voorspelling.

Een alternatief is het Amerikaanse Global Forecast System (GFS). ‘Voor dat model hoef je niet te betalen’, zegt De Roode. ‘Sommige gratis of goedkope apps gebruiken daarom GFS. Maar die schijnt minder accuraat te zijn.’ Meteorologen van het Amerikaanse weerbureau WeatherWorks wijzen er ook op dat GFS minder goed voorspelt.

Spaghettislierten

Veel grote spelers combineren een hoop modellen. Hoe ze dat doen, houden ze vaak geheim. Zo komen we er bijvoorbeeld niet achter hoe Apple te werk gaat. Google is wat transparanter. Of beter gezegd, The Weather Company geeft meer informatie prijs. Google heeft de berekeningen van weersvoorspellingen uitbesteed aan dit Amerikaanse bedrijf, een dochteronderneming van IBM. ‘We gebruiken artificiële intelligentie en bijna honderd weermodellen, waaronder het door Google ontwikkelde IBM GRAF-model, ECMWF en GFS’, laat een woordvoerder weten.

Welke app komt uiteindelijk als beste uit de bus? Dat is nooit uitvoerig getest. Maar één ding staat volgens De Roode buiten kijf: apps moeten pluimen tonen. Naarmate je verder in de toekomst kijkt, neemt de bandbreedte van onzekerheid toe. Je ziet uitwaaierende lijntjes die de vorm van een rookpluim aannemen.

Meteoroloog Helga van Leur, van 1997 tot 2017 weervrouw bij RTL, wijst in haar blog ook op het belang hiervan. ‘Sommigen associëren de pluim met spaghettislierten en noemen het de spaghettiverwachting.’ Goeie apps hebben spaghettislierten.