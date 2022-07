Vlak bij de Hoerenloper en naast het zwembad: hoe zomers wil je eten?

Wat: Putaine restaurant & bar Waar: Op de benedenverdieping van een drijvend kantoorgebouw in de Rijnhaven, Rotterdam. Zonnig terras. Sfeer: Stijlvol, Miami Vice meets Rotterdam, met aangename laissez faire bij het personeel. Eten: Verfijnde, doordachte, kleine gerechten.

Ze zegt het maar meteen, Eva Eekman, mede-eigenaar van restaurant Putaine: ze is géén badmeester. Want ja, er lígt een zwembad naast het terras, maar nee, dat hoort niet per se bij het restaurant. Wel bij Floating Offices Rotterdam, het grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld, midden in de stad met op de benedenverdieping Putaine.

Putaine restaurant & bar in Rotterdam. Beeld Hilde Harshagen

Ook maar even die naam. Putain – zonder e op het einde – is Frans voor, nou ja, ‘hoer’. Dat is bedoeld als knipoog naar de Hoerenloper, de brug over de Rijnhaven die dan weer zo wordt genoemd omdat op Katendrecht – hiertegenover – vroeger de sekswerkers zaten. Kun je van alles van vinden natuurlijk, die naam, en dat deed iemand op internet dan ook. Eén ster gaf hij, zonder er ooit gegeten te hebben. Want hoe durfden ze, zó obsceen. Ze hebben erom gelachen bij Putaine, waar de sfeer toch al vrolijk is.

Het is onze eerste halte in een zomer van eten aan het water. Op het water in dit geval, in de Rijnhaven, omringd door de hoogste hoogbouw van Nederland maar toch niet benauwd, want dat doet water met je: het geeft lucht. Het terras is zonnig, zomers en bevolkt door mensen met smaak, geld of allebei.

Zwembad

En er is een zwembad dus, of een sóórt zwembad eigenlijk: het komt neer op een vierkant van houten vlonders in het water van de Maas, midden in de stad. Als ik locatiescout was, met als opdracht urban summer in the city-vibes, dan zou ik dit adres opsturen met de factuur er meteen bij.

Maar Eekman ziet het lijk al drijven. Figuurlijk dan vooral, ze bedoelt dat ze bang is voor gasten op slippers met een handdoek over de schouder. Voor kinderen die bommetjes doen en heen en weer rennen, nat en luid. Eters mogen hier zwemmen. Maar laat het dan het laatste zijn wat je hier doet voordat je vertrekt – gegeten, gedronken en afgerekend.

Putaine restaurant & bar in Rotterdam. Beeld Hilde Harshagen

Dat klinkt misschien streng, maar het is wel begrijpelijk want Putaine is bepaald geen strandtent. Dit is fine dining. Kleine gerechten waarover is nagedacht en toen nog eens. Door chef Michael Schook vooral, die Rotterdammers ook kunnen kennen van Héroine, nog zo’n parel. En net als daar is ook bij Putaine over álles nagedacht. De outfits van het personeel bijvoorbeeld, ontworpen door de Rotterdamse Daisy Kroon. Een soort zomerse broekpakken zijn het, modieus maar zo comfortabel als een pyjama. De handdoekjes in de wc gaan na gebruik in een wastas van Susan Bijl, ook Rotterdams, maar haar herkenbare tassen gaan inmiddels de hele wereld over. En het interieur dan: een ontwerp van Joeri Horstink van designstudio Rotganzen. Jaja, Rotterdam natuurlijk, en móói. Denk Miami Vice, jaren tachtig en dan toch weer 2022.

Putaine restaurant & bar in Rotterdam. Beeld Hilde Harshagen

Sommelier

De volledige aandacht krijgen we meteen van de assistent-sommelier, die eerst even komt snuffelen en dan besluit: ja, met dit tafeltje kan ik spelen. Zo komt het dat we meteen een achtbaan van een natuurwijn krijgen, de Moritz Kissinger Null Ohm (2020). Het is er zo eentje die je door de hele stal trekt maar dan op aangename wijze. En net zo opgewekt neemt hij ons mee door het menu dat bestaat uit kleine, fijne gerechtjes van 8 tot 22 euro per stuk. Vijf per persoon is het advies.

Het ontbreekt hier aan de ruimte om ze allemaal te bespreken maar het zou misdadig zijn om de Julliete de sable onbenoemd te laten. Een aardappel ja, maar wat voor eentje. Gaar gekookt in gezouten water, uitgehold. Dan worden de schillen geroosterd, geïnfuseerd in melk en tot puree gemaakt, op smaak gebracht met zeewierboter. Hiermee wordt de aardappel dan weer gevuld, met daarbovenop tonburi ook wel landkaviaar genoemd (de zaadjes van de zomercipres) en zeekraal, krokant van codium, takjes peterselie en dan nog vérse codium en beurre blanc met ponzu en zuring.

Ziet u? Fine dining. Zo wordt een aardappel een puristenpieper. Nog eentje: het 62 graden ei, gegaard op precies 62 graden: snotterig op de best denkbare manier. Daaronder paddestoelen: oesterzwam, shiitake, maitake en morilles.

Putaine. Beeld Hilde Harshagen

Dennentoppen

De ceviche van koolrabi en witte druif maakt een hink-stap-sprong van fris naar zuur naar zoet: geslaagd dus, net als de parelhoen met een crème van dennentoppen. Vooruit, nog één eervolle vermelding: de soufflé van Genmaicha-thee met tumbo. Inmiddels drinken we een jodelende rode Oostenrijkse zweigelt van wijnhuis Hareter (2018), koel en geknipt voor het hier en nu.

Een espresso en de rekening, maar dan glinstert het zwembad nog. We komen erlangs op weg naar de uitgang. Het is zomerwarm, de lunch is voorbij, het diner nog niet aan de gang, dus er plonst nét wat personeel in. En hoe werkt dat? Zien zwemmen is willen zwemmen. Meteen de smoesjes dan, de praktische bezwaren tussen droom en daad. Geen zwembroek mee, is dat water wel schoon? Nee, we vinden ze zelf ook niet sterk. Maar ach, zeggen we, de zomer duurt nog lang, en dan lopen we door. Droog. En de rest van de dag spijt.