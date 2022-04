Vier manieren om je huis te verduurzamen – als de verhuurder het niet wil doen

Beeld Sophia Twigt

Investeren in een hybride warmtepomp van 5.000 euro om jaarlijks een paar honderd euro te besparen op de gasrekening? Veel huurders passen ervoor. Zelfs nu de energieprijzen door het dak gaan, loont het voor huurders vaak niet om een groene investering te doen. Ze profiteren daar immers bij lange na niet zoveel van als iemand met een koopwoning. Wie er wel van profiteert is de verhuurder, maar wat als die niet wil verduurzamen?

Kozijnfolie en verduisterende gordijnen

Als de verhuurder niet wil investeren in dubbele beglazing, kan kozijnfolie uitkomst bieden. De plastic folie voor het raam vormt een isolerende laag die van enkel glas als het ware dubbel glas maakt, en van dubbel glas sterk geïsoleerd hr-glas. Per vierkante meter enkel glas bespaart kozijnfolie op jaarbasis 13 euro, voor de kostprijs van 2 euro 50.

Verduisterende gordijnen hebben hetzelfde effect, omdat ze een isolerende coating hebben. Laat ze alleen niet voor de radiator hangen, want dan gaat die warmte juist weer verloren. De folie en de gordijnen houden ’s winters de kou buiten en ’s zomers de koelte binnen.

Leerthermostaat

Slim stoken is een hele kunst. De verwarming uitzetten voor vertrek wordt makkelijk vergeten, daarom is er de leerthermostaat. Die registreert (of ‘leert’) het verbruiksgedrag van de bewoner(s) en regelt vervolgens automatisch de verwarming in huis. Het slimme apparaat heeft ongeveer een week nodig om in kaart te brengen hoe laat de gebruiker wakker wordt, naar werk gaat, thuiskomt en gaat slapen.

Het is wel zaak dat de gebruiker in die periode niet al te veel energie verbruikt, anders neemt de thermostaat dat gedrag over. Door de verwarming efficiënt te regelen, kan een leerthermostaat enkele honderden euro’s per jaar uitsparen. Én de huurder kan hem bij een verhuizing meenemen. Deze thermostaat is minder geschikt voor mensen met een onregelmatig leefritme.

Radiatorfolie en -ventilatoren

De woning is slecht geïsoleerd, maar de verhuurder wil daar niets aan doen? Dan is het zaak om optimaal gebruik te maken van de warmte in huis. Folie tussen de verwarming en de muur voorkomt dat warmte naar buiten ontsnapt. In plaats daarvan kaatst de warmte terug de kamer in. De folie kost ongeveer 4 euro per vierkante meter en levert gemiddeld 25 euro aan energiebesparing op.

Voor radiatoren met twee of meer platen is het ook handig om onderaan een ventilator te plaatsen. Hiermee wordt de warmte sneller door de kamer verspreid, waardoor de thermostaat een paar graden omlaag kan. In een gemiddelde woning kan zo tussen de 100 en 150 euro per jaar worden bespaard. De ventilator kost tussen de 35 en 330 euro, afhankelijk van type en lengte.

Zelf investeren

Huurders kunnen er ook voor kiezen om zelf voorzieningen aan te brengen, zoals dakisolatie. Omdat de woning hierdoor in waarde stijgt, dient de verhuurder een deel van de investering te vergoeden. Toch maken maar weinig huurders gebruik van deze regeling, ziet Bastiaan van Perlo van huurdersvereniging Woonbond. ‘Huurders zijn er vaak niet happig op, omdat zelf klussen nu eenmaal kan leiden tot problemen.’ Ook is de compensatie die huurders ontvangen volgens hem meestal beperkt. ‘Je krijgt vaak maar weinig terug.’

Als zelf investeren geen optie is, kan de huurder zich in sommige gevallen beroepen op zijn initiatiefrecht. Dat geldt alleen voor het isoleren van de woning, waaronder het dak, de vloer, de ramen en de muren. Via de kantonrechter kan een huurder zijn onwillige verhuurder dwingen alsnog te verduurzamen. Maar het beste advies aan een huurder is (nogmaals) in gesprek te gaan met de verhuurder. Die profiteert immers ook van een groener energielabel en een hogere woningwaarde.