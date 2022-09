Verwarmen met de houtkachel, hoe verstandig is dat nu de gasprijs zo hoog is?

Beeld Matteo Bal

Wie prat gaat op een knetterend vuurtje in huis, heeft een open haard. Maar daar buigen we ons niet over. 90 procent van die warmte verlaat linea recta het huis via de schoorsteen, dus daar valt overduidelijk geen energiewinst te boeken. Maar stel dat je een houtkachel hebt en je gebruikt die om de woonkamer mee te verwarmen, in plaats van een gasgestookte cv-installatie, hoe (on)gunstig is dat dan?

Portemonnee

Of de nood om met hout te stoken deze winter werkelijk zo hoog wordt, valt te bezien nu het kabinet een prijsplafond voor energie heeft aangekondigd. Gezinnen met een gemiddeld energieverbruik betalen vanaf 1 januari waarschijnlijk niet meer dan 1,20 tot 1,50 euro per kubieke meter gas. Dat is de prijs van voor de oorlog in Oekraïne. Het plafond geldt tot 1.200 kuub per jaar. Wie meer verbruikt, betaalt over het surplus de (hogere) marktprijs.

Een opsteker dus. Maar er zijn nog drie maanden te overbruggen tot januari. Stel dat je nu 2 euro per kuub betaalt voor gas, zoals veel mensen die opgezadeld zitten met een variabel contract, of zelfs meer (sommige mensen betalen 3 euro), is hout dan een interessant alternatief?

Energie-expert Kornelis Blok van de TU Delft slaat aan het rekenen. ‘In een kuub gas zit 31,7 megajoule aan energie. Dat is bijna het dubbele van wat er in een kilogram ovengedroogd hout zit (18 MJ). Een gasgestookte cv-ketel haalt een efficiëntie van ongeveer 100 procent; vrijwel alle energie uit het gas wordt benut. Een moderne houtkachel komt meestal niet verder dan 80 à 85 procent. Dat betekent dat je je woonkamer met 2,1 kilo hout evenveel opwarmt als met 1 kuub gas.’

Voor 2,1 kilogram hout ben je tegenwoordig al gauw 1,70 euro kwijt. We gaan uit van een prijs van 400 euro per kubieke meter, geleverd per pallet. Op die prijs moet je ongeveer rekenen als je kiest voor ovengedroogd eikenhout, zo leert een online zoektocht langs diverse aanbieders. Kies je voor een goedkopere houtsoort, zoals berken, dat volgens Blok een vergelijkbare energiedichtheid heeft, dan ben je zo’n 300 euro kwijt. Het is een momentopname, de prijzen veranderen snel.

Financieel kan houtstook dus iets voordeliger zijn als je veel voor je gas betaalt en een efficiënte houtkachel hebt. Maar met een wat oudere kachel kom je met een beetje pech niet boven de 60 procent efficiëntie uit. Dan heb anderhalf keer zoveel hout nodig. Of het dan nog interessant is? Wie weet, als je een heel goedkope partij hout op de kop weet te tikken, of als de prijs die je voor gas betaalt straks toch ver boven de 2 euro per kuub uitkomt.

Het kan ook zijn dat je in de tuin nog wat oude houtstammen hebt liggen. Dan hoef je niet lang te wikken en wegen. Stook gerust op, als het hout droog is. En als het je alleen om je portemonnee te doen is.

Milieu

Wie buren heeft met luchtwegproblemen, maakt geen vrienden door de houtkachel op te stoken. Volgens het RIVM zorgt houtstook voor 23 procent van de fijnstof in Nederland. De uitstoot is daarmee bijna half zo groot als die van wegverkeer.

Houtrook bevat ook roet en vluchtige organische stoffen, de paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), die kankerverwekkend kunnen zijn. Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen van de bevolking die gezondheidsproblemen kunnen krijgen van de rook.

Schrikt dit u niet af, zorg dan tenminste voor genoeg frisse lucht in uw huiskamer. Verbrand alleen droog en onbehandeld hout en stook niet als het windstil is, want dan kan de luchtverontreiniging lokaal erg oplopen. Op stookwijzer.nl staan meer tips. Voor sommige gemeenten is de maat echter vol. Zo krijgen inwoners in Nijmegen subsidie als zij hun houtkachel wegdoen.

Klimaat

Dan de de uitstoot van broeikasgassen. ‘Voor dezelfde hoeveelheid warmte stoot je met een houtkachel twee keer zoveel CO 2 uit als met een gasgestookte cv-installatie’, zegt energie- en biomassa-expert Martin Junginger van de Universiteit Utrecht.

Maar hout is een hernieuwbare energiebron. Een gerooid bos kan immers weer terug groeien. Dus in die zin ben je met je houtkachel klimaatneutraal bezig. Even afgezien dan van de CO 2 die vrijkomt bij het transport en het drogen.

‘Op de lange termijn klopt dat’, zegt Junginger. ‘Maar het probleem is dat bomen langzaam groeien. Het kan tientallen jaren duren voordat de CO 2 die je de lucht in jaagt door houtblokken te verbranden weer is vastgelegd in een nieuwe boom.’

Bij pelletkachels ligt het nog genuanceerder. Sommige pelletkachels, de varianten met een raampje erin, lijken erg op een houtkachel. Pelletkachels zijn efficiënter en stoten minder fijnstof uit. Er gaan houtpellets in, samengeperste staafjes gemaakt van houtafval zoals zaagsel.

‘Als die pellets zijn gemaakt van houtafval afkomstig uit duurzaam beheerde bossen is er weinig mis mee’, zegt Junginger. ‘Het relatief fijne afval dat overblijft nadat de beste stukken hout zijn verwerkt voor hoogwaardigere industrieën, zoals de meubelindustrie, was anders toch binnen enkele jaren weggerot. De CO 2 was tijdens dat rotten ook vrijgekomen.’

Maar tegenwoordig zie je ook dat bomen speciaal gekapt worden om pellets van te maken, waarschuwt Junginger. Door de hoge energieprijzen dreigt dit volgens hem steeds vaker te gebeuren. Roemenië is er berucht om. The New York Times onthulde eerder deze maand dat daar hele stukken bos worden omgezet in pellets.

De wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie (JRC) concludeerde twee jaar geleden al dat er te weinig toezicht is op de herkomst van houtproducten voor de stook.