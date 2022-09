Verslaafd aan kombucha en waterstofperoxide: de favorieten van Maison the Faux

Joris Suk en Tessa de Boer vormen samen ontwerpduo Maison the Faux. Beeld Daniel Cohen

‘We zijn helemaal op adem gekomen, hebben eindeloos in de zon gelegen en kunnen geen rosé meer zien’, zegt Joris Suk (35) van ontwerpduo Maison the Faux vanuit hun studio in Arnhem. Hij is net terug uit Zuid-Frankrijk, waar hij met compagnon en ‘beste vriend’ Tessa de Boer (32) verbleef in een 19de-eeuws kasteel. Een B&B met klassieke plafondschilderingen, een fontein op de oprit en een koelkast vol wijn voor de gasten. ‘Zoveel overdaad, Chateau Meiland is er niets bij.’

De grandeur van hun vakantieverblijf lijkt een weerspiegeling van hun eigen, exuberante Maison the Faux. Maar vergis je niet: Suk en De Boer stoppen flink wat ironie in hun creaties. Zo kopte modevakblad FashionUnited over een show van hen in 2016: ‘Maison the Faux houdt spiegel voor aan publiek Amsterdam Fashion Week.’

Commentaar op ideaalbeeld graatmagere modellen

Tijdens die show lag er een paspop in het water die Narcissus uit de Griekse mythologie verbeeldde. Die knappe jongeling boog zich voorover om uit een vijver te drinken en werd prompt verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Met het optreden hoopten de Boer en Suk de toeschouwer te laten nadenken over ‘ego’: waarom wil je bij de mooie modemensen horen?

Na hun afstuderen aan modeschool Artez in 2013 begonnen De Boer en Suk al gauw voor zichzelf. De Boer: ‘We vonden elkaar in onze torenhoge ambities.’ Daarna ging het gestaag: de Volkskrant riep de ontwerpers uit tot ‘modetalenten van 2015’ en onlangs wonnen ze een prestigieuze modeprijs à 50.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook deden ze mee aan de modeweken van Amsterdam, Parijs en New York.

In deze laatste stad presenteerden ze in 2016 hun Chubby Chaser-collectie, een commentaar op het ideaalbeeld van graatmagere modellen. Ingesnoerd in korsetten en netpanty’s poseerden hun modellen voor een wand waarop vlezige lichamen stonden afgebeeld. Door een speaker klonken leuzen als ‘we zijn nooit tevreden, altijd hongerig naar meer’ en ‘suck it all in’. Maison the Faux eerde zo het lichaam ‘in zijn volle, vette glorie’.

Tessa de Boer en Joris Suk Beeld Daniel Cohen

Destructieve kant

De Boer en Suk vinden dat mode prachtige kanten heeft, maar ook destructief kan zijn. De Boer: ‘Mode brengt niet alleen schade toe aan het milieu, ook aan het zelfbeeld van mensen.’ Suk vult aan: ‘Door je het gevoel te bezorgen dat je er niet bij hoort.’ Tijdens een show laten ze zien hoe het anders kan. Zo hopen ze mensen te inspireren niet automatisch mee te gaan met het heersende modebeeld.

Overigens staat bij Maison the Faux niet kleding centraal, maar het creëren van een belevingswereld. De Boer: ‘Wij noemen Maison the Faux daarom uitdrukkelijk geen kledingmerk, maar een creatieve modestudio.’

Het past dan ook geheel in hun straatje om kostuums en decors te ontwerpen voor tentoonstellingen en theatervoorstellingen. Zo behoren tot hun opdrachtgevers musea als het Centraal Museum in Utrecht en de Kunsthal in Rotterdam en gezelschappen als het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni.

Mythologie

‘Het is interessant te onderzoeken of Maison the Faux nog tot de mode behoort wanneer we niet meer de focus op het maken van kleding leggen’, zegt Suk. Hun laatste project stond ver af van de klassieke modeshow. In een presentatie met dansers en zangers dompelden ze het publiek ruim een uur lang onder in een ‘Maison the Faux-universum’ en onderzochten ze het thema ‘offers brengen’ zoals dat naar voren komt in de Griekse mythologie. De Boer: ‘We leven in een samenleving waarin het vooral gaat om het individu. Een offer brengen voor het grote geheel gebeurt nog nauwelijks.’

Mythologie komt vaker voor in het werk van het duo. Suk: ‘Het zijn verhalen met lessen die ook nu nog herkenbaar zijn.’ Zo is hun favoriete verhaal dat van Icarus met zijn overdreven zelfvertrouwen. Hij vloog te dicht bij de zon, waardoor zijn vleugels smolten. De Boer: ‘Net als Icarus gaan wij vaak ergens blind voor en nemen we de consequenties voor lief. Alleen onze vleugels zijn nog niet gesmolten. Wij vliegen nog even verder.’

Joris Suk en Tessa de Boer. Beeld Daniel Cohen

Modeheld: Martin Margiela

Suk: ‘Deze man heeft alles wat briljant is al eens bedacht. In 1988 richtte de Belgische ontwerper het beroemde merk Maison Margiela op en nog steeds inspireert hij ontwerpers van nu.’

De Boer: ‘De kleding die hij maakt is zó mooi dat je ervan gaat kwijlen. Maar het merk is niet alleen bekend door de kledingstukken zelf, ook zijn gedachtegoed is baanbrekend geweest. Geïnspireerd door Japanse ontwerpers als Rei Kawakubo van Comme des Garçons bracht hij het deconstructivisme naar Europa. Hij haalde kledingstukken uit elkaar, zette ze ondersteboven of binnenstebuiten weer in elkaar en presenteerde ze onafgewerkt, met zichtbare stiksels en opvallende naden. Margiela brak daarmee met de traditionele mode en heeft de mode als ambacht naar een hoger niveau getild.’

Suk: ‘Onlangs verloor ik mijn kostbaarste bezit toen mijn koffer in de trein naar Londen werd gestolen: de beroemde Tabi-laarzen van Margiela met gesplitste teen. Gelukkig werden ze vergoed door de verzekering. En het universum heeft ze een upgrade gegeven: ik kon net iets mooiere betalen.’

Tabi-laarzen van Margiela met gesplitste teen. Beeld Jordi Huisman

Drankje: kombucha

Suk: ‘Kombucha is een gefermenteerd drankje gemaakt van koude thee. Het geldt als een gezond alternatief voor wijn of frisdrank. In onze ontwerpstudio drinken we er zoveel van dat het lijkt alsof we aan een kombucha-infuus liggen.’

De Boer: ‘Onze verslaving is begonnen toen we voor werk een tijdje in Los Angeles woonden, waar het erg populair is. Van lavendel- tot saliesmaak: op elke hoek van de straat kun je kombucha kopen. LA is één grote paradox. Iedereen drinkt gezonde drankjes als kombucha of algensmoothies, maar rookt wel een pakje sigaretten per dag. En LA heeft de duurste, meest luxe restaurants van de wereld, maar ook ontelbaar veel daklozen.’

Kombucha. Beeld Getty Images/iStockphoto

Chemische stof: waterstofperoxide

De Boer: ‘Wij bleken ons haar met waterstofperoxide tot het afbreekt. Dat doen we al jaren. En het grappige is: de mensen met wie we werken gaan het na verloop van tijd ook doen.’

Suk: ‘Nou Tes, dat doen ze niet zelf. Wij takelen iedereen altijd toe. We hebben voor de zekerheid altijd een flesje waterstofperoxide in onze ontwerpstudio staan. Vooral onze modellen geven we vaak witte wenkbrauwen.’

De Boer: ‘Zo krijgen ze een bovennatuurlijke look.’

Kunstenaar: Anya Janssen

Suk: ‘Anya Janssen portretteert mensen in een magisch-realistische stijl. Het zijn een soort schilderingen van iemands ziel. Haar mooiste werk is een zelfportret waarop ze in gehurkte houding over de wereld piest.’

De Boer: ‘We kennen Anya van onze Artez-periode, ze geeft les. Jaren later zijn we weer met haar in contact gekomen en nu spreken we haar regelmatig. We zijn altijd benieuwd naar haar feedback. Ik zou niet zeggen dat ze een mentor is, maar door haar levenservaring en door de talentvolle mensen die ze om zich heen heeft verzameld, weegt haar mening wel zwaarder dan die van anderen. Ze ziet er ook altijd prachtig uit: van top tot teen gekleed in Margiela of juist in een gekke jurk uit de feestwinkel.’

Anya Janssen, The Fickleness of Mother Nature 1, 1993. Beeld Museum More

Parfum: Smoke van Akro

Suk: ‘Allebei dragen we de geur Smoke van het merk Akro. We kwamen hem voor het eerst tegen in een winkel in Antwerpen. Daar liet een verkoper ons het hele assortiment aan parfums ruiken en vertelde hij bij alle geuren een bijzonder verhaal. Zo zijn die van Akro geïnspireerd op verschillende verslavingen. Smoke staat met zijn rokerige geur symbool voor het genot van de eerste haal van een sigaret. Tessa was meteen verkocht.’

De Boer: ‘Joris niet. Hij koos in eerste instantie voor het geurtje met het verhaal: ‘Je loopt door een nat bos, in de verte ruik je een brandende kerk, in die kerk staat een vrouw te huilen.’

Suk: ‘Ja, toen dacht ik: ik bén dat parfum. Maar na een paar maanden ben ik toch overgestapt op de geur van Tessa. Die is zó lekker.’

Parfum Smoke van Akro.

Modefotograaf: Tim Walker

De Boer: ‘Op dit moment werken we aan de vormgeving van een tentoonstelling van de Britse fotograaf Tim Walker in de Kunsthal in Rotterdam. Eerder stond Tim Walker: Wonderful Things in het Victoria & Albert Museum in Londen.



‘Het werk van Walker ademt mode en door het surrealistische karakter, wijkt het weg van wat normaal is. Zijn tentoonstelling is geïnspireerd op schatten die hij vond in het V&A, denk aan glas-in-loodramen, Indiase miniatuurschilderijtjes, schatkisten met juwelen en erotische illustraties. Nostalgische herinneringen aan zijn kindertijd en liefde voor de natuur zijn thema's die vaak terugkeren in zijn werk. Op mijn favoriete foto zie je een bakstenen muur die openbreekt. Erachter staat iemand in een moestuin, omringd door slakken, beelden op zuilen en wilde bloemen. Je krijgt een kijkje in Walkers fantasiewereld.’

Suk: ‘Voor zijn tentoonstelling in de Kunsthal maken we een labyrint van stijlkamers waarin het werk van Walker te zien is. De kamers moeten de droomwereld van Walkers foto’s versterken.’

Tim Walker, Box of Delights. Beeld Tim Walker Studio

Kleur: roze

Suk: ‘Roze is bij ons ontzettend hardnekkig: het blijft maar terugkomen in ons werk. We krijgen die kleur niet uit ons systeem.’



De Boer: ‘Roze wordt gezien als een meisjeskleur, terwijl het van oudsher een jongenskleur is. Blauw was juist de kleur voor meisjes, omdat Maria in bijbelse vertellingen een blauwe jurk draagt. Blauw verwijst naar onschuld en de hemel. Roze, een afgeleide van rood, symboliseert bloed en agressie.’

Bloemen: extravagante boeketten

Suk: ‘Hortensia’s, rozen, lelies: bloemen keren bijna net zo vaak terug in ons werk als de kleur roze. Hoe groter de boeketten, hoe beter. Ze moeten op het randje van kitsch zitten. Ze dragen bij aan het Maison-gehalte, aan het gevoel van grandeur dat we willen uitstralen.’

De Boer: ‘Bloemen verwijzen voor ons naar de vergankelijkheid van alles wat mooi is. Zodra een bloem wordt afgesneden is hij nog maar even op zijn best. Schoonheid vergaat, hè.’

Film: De kleur van granaatappels (1969)

Suk: ‘Deze film uit 1969 van Sergei Parajanov, een Armeense filmmaker in de Sovjet-Unie, is een meesterwerk. Een van de beste films ooit gemaakt.’

De Boer: ‘De film vertelt het verhaal van de Armeense troubadour Sajat-Nova: hoe hij volwassen wordt, in aanraking komt met vrouwen en het klooster in gaat. De film heeft zulke poëtische, absurdistische beelden dat hij een radicale breuk vormde met het Sovjet-realisme van de jaren zestig.’

Suk: ‘Parajanov betaalde er een hoge prijs voor: zijn film werd verboden, zijn toekomstige projecten werden geweigerd en hij moest vijf jaar de gevangenis in. Maar men bleef de film vertonen, hij werd gedraaid op ondergrondse bijeenkomsten.’

De Boer: ‘We vinden dat zo bijzonder: Parajanov maakte de film met de weinige middelen die hij had, en vol overgave. Dat is het meest inspirerende wat je kunt doen.’

CV’s Tessa de Boer 6 juni 1990 Geboren in Amsterdam.

2009 -2013 Artez Fashion Design, Arnhem. Joris Suk 22 maart 1987 Geboren in Arnhem.

2009 -2013 Artez Fashion Design, Arnhem. Maison the Faux Januari 2014 Debuut van Maison the Faux op de Amsterdam Fashion Week met presentatie It’s Cleaning Day.

December 2015 Uitgeroepen tot modetalent van het jaar door de Volkskrant.

2015 Genomineerd voor de Dutch Design Award Mode.

September 2015 Eerste show Anna tijdens Paris Fashion Week.

September 2016 Eerste show Chubby Chaser tijdens New York Fashion Week.

Februari 2018 Eerste presentatie The Premiere tijdens Los Angeles Fashion Week.

2018 Winnaar Dutch Design Award Mode.

September 2021 Winnaar van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs.

Juni 2022 Winnaar van het 11de Prins Bernhard Cultuurfonds Mode Stipendium.

Juni 2022 Cradle Nip Go, eerste presentatie buiten modecontext in de Machinefabriek Groningen en in Felix Meritis Amsterdam.