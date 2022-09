Verrukkelijk geurige witte wijnen uit de Duitse Franken

De weidebloemetjes geuren verrukkelijk in deze sappige, opwekkende wijnen van een vrolijk gebrilde Winzerin.

Twaalf mannen en één vrouw, als ik dat lees komen de nieuwtestamentische gedachten subiet bij mij op. En een minder bijbelse: waarom ligt die verhouding zo scheef? Goed, er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. ‘Ethos’, zo noemt de club van dertien jonge wijnmakers in de Duitse Franken zich. Ze bekommeren zich niet alleen om het milieu, maar ook om de mensen achter de wijn. Die ene (vrolijk gebrilde) vrouw is Ilonka Scheuring, die zoals veel Duitse Winzer niet alleen van druiven drank maakt, maar ook midden in haar dorp Margetshöchheim een Weingarten bestiert waar je Bratwurst met Weinsauerkraut kunt eten. Verder heeft ze twee geiten en maakt ze de buurt onveilig met haar oude vuurrode brandweerbus.

Scheuring produceert uitstekende witte wijnen, zoals de scheurebe 2021, verrukkelijk geurig met weidebloemetjes, wat grapefruit en een smakkend droge smaak. De silvaner 2020 is al zo bloemig, net als de grauburgunder & weissburgunder van datzelfde jaar, allebei mooi in balans, sappig en opwekkend. Daar kun je mee aankomen!

Ilonka Scheuring scheurebe.