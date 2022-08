Verkoelende duik nemen? Eerst even checken op blauwalg: zo doe je dat

Bij een zwemplas van de Slingelandse Plassen wordt gewaarschuwd voor blauwalg. Beeld ANP

Wat is blauwalg precies?

De naam blauwalg doet eigenlijk geen recht aan dit organisme. Om te beginnen is blauwalg geen alg. Het gaat om een groep bacteriën, cyanobacteriën, die altijd in buitenwater aanwezig is, zowel in zoet, brak als zout water. Ze horen thuis in natuurwater en kunnen op zich geen kwaad.

Net als planten gebruiken cyanobacteriën fotosynthese als energiebron. Deze bacteriën waren zelfs de eerste organismen op aarde die zuurstof konden produceren en hebben zo de ontwikkeling van hogere organismen mogelijk gemaakt.

Blauwalg kan zich sterk uitbreiden als het water warmer dan 20 graden wordt, in rustig water met weinig stroming, bij rustig warm weer (geen regen, weinig wind) en als er veel voedingsstoffen in het natuurwater zitten, zoals fosfaat en stikstof. Ook vuillozingen door industrie, huishoudelijk afvalwater, riooloverstort en mest van landbouwpercelen kunnen de oorzaak zijn van een vermeerdering van blauwalgen in het water.

Hoe weet je of ergens blauwalg is?

Wanneer de bacteriën zich in warm water op volle kracht vermenigvuldigen, produceren zij afvalstoffen die als een gifgroene verfwaas aan het wateroppervlak drijven. Blauwalg is dus helemaal niet blauw.

In het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, worden ruim negenhonderd Nederlandse zwemlocaties geregeld (vaak wekelijks) gecontroleerd. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies publiceren de waarschuwingen en adviezen op de website zwemwater.nl en via de app Zwemwater. Voor ruim honderd locaties geldt op dit moment een waarschuwing of negatief zwemadvies.

Toch heeft het geen zin om alleen op die kaart te varen, want de situatie kan snel veranderen: onder de juiste omstandigheden kunnen de cyanobacteriën massaal gaan bloeien en in enkele uren een dikke laag vormen. Bij het rottingsproces komt een zwavelachtige putlucht vrij, waardoor je blauwalg dus ook vaak goed kunt ruiken.

Hoe gevaarlijk is het?

Wanneer de bacteriën in de onderste drijflagen afsterven en gaan rotten, komen toxische stoffen vrij die de gezondheid kunnen schaden. Wie daarmee in contact komt, krijgt hoofdpijn, maag- en darmklachten en soms nog ernstiger gezondheidsproblemen.

Als je heel veel van de giftige stoffen binnenkrijgt, kan dat schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Het komt vrijwel niet voor dat mensen een toxische dosis innemen, omdat je daarvoor minstens een aantal glazen vol met besmet, stinkend water zou moeten drinken.

Als het water helder is, niet stinkt en je het niet opdrinkt, is er niet veel aan de hand, zei ecoloog Gert van Ee van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eerder tegen de Volkskrant. Ook een douche na het zwemmen in natuurwater is aan te raden.

Dieren zullen eerder veel water binnenkrijgen, waardoor het zo nu en dan voorkomt dat honden sterven door een blauwalgvergiftiging. De opeenhoping en afsterving van cyanobacteriën kan ook leiden tot zuurstofloosheid in water, met als gevolg de dood van vissen en ander waterleven.

Hoe schoon is Nederlands zwemwater eigenlijk?

De de zwemwaterkwaliteit in Nederland is op driekwart van de gecontroleerde buitenzwemlocaties ‘zeer goed’. Dat klinkt oké, maar het is het laagst van alle West-Europese landen. Het stempel ‘slecht’ gaat naar 4,6 procent van de Nederlandse locaties, een percentage dat een stuk hoger ligt dan het Europees gemiddelde van 1,5 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het European Environment Agency (EEA) naar de waterkwaliteit en aanwezigheid van bacteriën in 22 duizend Europese zwemwateren in 2021.

Dat in Nederland de kwaliteit relatief laag is, komt deels doordat Nederland veel binnenlandse zwemlocaties telt, zoals meren en rivieren. Aan de kust is het water vaak schoner. Meren, rivieren en afgravingen zijn vaak vervuild door nabije bebouwing en industrie.

Blauwalg is niet het enige obstakel voor zwemmers. Het waterschap Vechtstromen waarschuwt voor de ziekte van Weill, die wordt verspreid door urine van ratten. Een veelvoorkomend symptoom van de ziekte is plotselinge hoge koorts. Ook hierom is het van belang om op Zwemwater.nl de waterkwaliteit te controleren.

Verontreinigd water in een zwemplas van de Slingelandse Plassen. In het recreatiegebied is onder meer blauwalg opgedoken. Beeld ANP

Kan er iets tegen blauwalg worden gedaan?

Er lopen proeven om blauwalg te bestrijden. Bijvoorbeeld door natuurlijke vijanden als mosselen in het water te gooien. Deze proef was succesvol, maar de mosselen plantten zich niet voort in het vervuilde water, schrijft Wageningen University & Research (WUR). Chemische methodes zoals verdunde waterstofperoxide in het water gooien om blauwalgenoverlast te beteugelen hebben slechts een beperkte levensduur. Ze pakken het symptoom aan, maar de voedingstoffen blijven in het water. Hierdoor kan een blauwalgenbloei zich opnieuw ontwikkelen, aldus WUR.

Baggeren, waarbij de vervuilde bodem wordt verwijderd, is succesvol gebleken, maar is ook een kostbare en ingrijpende maatregel. Uiteindelijk is volgens WUR de meest kansrijke structurele maatregel tegen blauwalg het terugdringen van het aantal voedingsstoffen waar blauwalgen bij gedijen. Vermindering van (kunst)mestgebruik, stikstof en afvallozingen dragen hieraan bij.