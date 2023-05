Vergeet alles wat je dacht te weten over Smart: de elektrische Smart #1 is groot, eigenzinnig en rijdt heel erg goed

Smart #1

Ach ja, de Smart, hoe zou het daarmee zijn? Die leuke, kleine stadsauto die, toen hij in 1993 werd geboren, eigenlijk zijn tijd vooruit was – die markt ontwikkelde zich pas in de 21ste eeuw toen elektrische auto’s in zwang kwamen en internet autodelen mogelijk ging maken. De Smart ontsproot uit het brein van het Zwitserse horlogebedrijf Swatch, dat toen van gekkigheid niet wist wat met zijn geld te doen en van de weeromstuit sieraden ging ontwerpen. En een auto dus, de Swatch Mercedes Art, slim afgekort tot Smart.

Met Mercedes inderdaad, omdat van nul af een auto bouwen toen nog moeilijker was dan nu. Onder leiding van de Zuid-Duitsers kwam de Smart stuiterend op gang. Figuurlijk, omdat de begintijd gepaard ging met lelijke motorproblemen. Letterlijk, omdat de eerste exemplaren bij een oneffenheid in de weg meer aanvoelden als een kermisattractie dan als een voertuig van Mercedes.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Lekker hip: speakers van Beats by Dre. Ze doen geen wonderen voor de geluidskwaliteit, die ruim voldoende is, niet meer.

Echt groot is Smart hier nooit geworden. Hun autodeelsysteem in veel steden heeft de bekendheid goed gedaan, maar buiten de stad zie je er nog zelden een – al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er in Nederland sinds 1983 nog altijd meer Smarts dan Jaguars of Porsches zijn verkocht.

De displays zijn duidelijk en simpel, de interface is gebruiksvriendelijk. Niets meer aan doen.

En opeens is daar nu de Smart #1. Mercedes doet nog steeds mee, maar de compagnon in de nieuwe coproductie is met ingang van deze auto de Chinese gigant Geely, bekend van Lynk & Co en Polestar, en eigenaar van Volvo. Ingewikkeld gedoe, dat leidt tot een advertentie voor de Smart #1 op de website van Smart, waaronder deze disclaimer prijkt: ‘De afbeelding toont de smart #1 van smart Europe GmbH. Hierbij gaat het om content van een externe partij waarvoor we geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.’

Enfin.

In de ruime, mooi afgewerkte cabine is gekozen voor een brede middenconsole, die in een e-auto niet noodzakelijk is. Jammer, want nu lijkt het toch weer een ouderwetse auto.

Toch is de claim van de Smart #1, dat het hier om iets geheel nieuws gaat, niet overdreven. Want je kunt gerust alles vergeten wat je dacht te weten over Smart. De #1, alleen leverbaar als elektrische auto, is een kleine SUV die zich zal gaan meten met auto’s als de Kia Niro, VW ID3/4 en Renault Mégane e-tech. Een ruime vijfzitter, waarbij dat ruim vooral betrekking heeft op de mensen in de auto. Zij zitten ook achterin riant, wat gevolgen heeft voor de kofferbak, die kleiner is dan die van genoemde concurrenten.

Wanneer op de weg? Tot nu toe kunnen geïnteresseerden alleen vooraf intekenen op een Smart #1. Vorig jaar werd nog gedacht dat levering vanaf april 2023 zou beginnen, nu staat dat volgens een woordvoerder voor ‘einde zomer’ gepland. Wel profiteert een voorintekenaar al van de overheidssubsidie.

De #1 verschijnt in drie uitvoeringen, die niet al te veel verschillen (één is er vierwielaangedreven) en allemaal onder de magische subsidiegrens van 50 duizend euro blijven. Dat blijft veel geld, maar duur kun je de #1 niet noemen, want zowel het rijgedrag als de afwerking is heel erg goed. Dat rijgedrag dankt de auto aan Geely, dat de #1 op een nieuw platform met een riante wielbasis bouwt. En voor die afwerking staat Mercedes garant. Dat lijkt een ideale combinatie, ervan uitgaande dat u geen afkeer heeft van Chinees-Duitse auto’s.

De achterkant heeft, vermoedelijk niet toevallig, wel wat van de Mercedes EQA.

Mercedes komt ook terug in het uiterlijk van de auto: de achterkant oogt als die van een EQA. Maar bovenal is de #1 een mooi, eigenzinnig model, met een riant panoramadak en een eigenwijze C-stijl, waarop het bekende logo huist en die met een beetje fantasie oogt als een geinig petje.

Jammer dat de Duitse designers – die voor de #1 deze week een Red Dot Award en een iF Award ontvingen – binnen hebben gekozen voor een brede middenconsole. Die is bij een niet-fossielebrandstofauto overbodig en onder andere de onlangs verschenen Nissan Ariya liet zien welke fraaie ruimtelijke mogelijkheden dat schept vóór in de auto. Verder is van binnen te zien dat de #1 hengelt naar een jong publiek: groot infoscherm met grapjes (dank Tesla) en speakers van Beats by Dre.

Dat jonge publiek zal zich wel een beetje moeten inhouden. Met 66 kWh heeft de #1 een goed batterijpakket, maar wij kwamen er fors minder ver mee dan de beloofde 440 kilometer. Met het testverbruik van 18,5 kWh/100 km is de actieradius bijna 100 kilometer minder.

Rijhulpen, veiligheidssystemen, ze zijn allemaal dik in orde – Mercedes hè –, ook al is de software in het zogeheten préproductiemodel van Blik nog niet optimaal geconfigureerd. Opvallend tot slot is de overweldigende aanwezigheid van camera’s; werkelijk alles rond de auto is in beeld te brengen, en bij het inparkeren geeft-ie de ruimte tot andere auto’s tot op de centimeter nauwkeurig weer – Chinees hè.

Gereden Smart #1

Prijs vanaf € 41.395

LxBxH 427x182x164 cm

Gewicht 1.820 kg

Vermogen 272 pk

Batterij 66 kWh

Verbruik tijdens test 18,5 kWh / 100 km 0-100 6,7 sec.

Bagageruimte 273/411 l

Top 180 km/u