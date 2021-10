Veiliger internetten kan met een VPN-verbinding. Wat is dat eigenlijk?

Beeld Getty

Dat gebeurt normaal gesproken wel. Laptops of telefoons hebben een IP-adres. Dat adres, een soort postcode voor het internet, stuurt je apparaat mee als je een website bezoekt. De eigenaar van die website kan zo zien hoeveel apparaten de site proberen te bezoeken, uit welk land ze komen en wanneer de drukste momenten zijn.

Het verkeer tussen je laptop en de server van websites die je bezoekt is veelal niet, of niet adequaat versleuteld. Je kan dus in de gaten worden gehouden door hackers, internetproviders of overheden. Een VPN-verbinding versleutelt het verkeer zodat niemand kan zien waar je apparaat zich bevindt en welke informatie je laptop en de website uitwisselen. De vergelijking met een tunnel wordt vaak gemaakt: in plaats van een weg over land van A naar B graaf je een ondergrondse gang die voor niemand te zien is.

Dat geeft, behalve privacy, nog een mogelijk voordeel: je kunt doen alsof je ergens anders vandaan komt. Met de meeste VPN-diensten kun je aanvinken dat je een virtuele locatie in bijvoorbeeld Frankrijk hebt, om toegang te krijgen tot websites, apps of streamingdiensten die normaal gesproken alleen zijn weggelegd voor apparaten verbonden aan het Franse internet.

Zoekopdracht

Er zijn tal van VPN-diensten, die je meestal als programma downloadt op je computer, tablet of telefoon, of installeert op kastjes om televisie mee te kijken of games mee te spelen. Een goede VPN-dienst vind je met een eenvoudige zoekopdracht. De dienst kost meestal geld, vanaf een paar euro per maand.

Met name op telefoons zijn veel gratis VPN-apps te vinden. Maar, waarschuwt David Janssen van VPNGids.nl, die zijn vaak in handen van bedrijven gelieerd aan de Chinese overheid, die erg geïnteresseerd is in ons internetgedrag. Ook hier geldt: pas op met ‘gratis’. Meestal lever je iets anders in dan geld.

Bij De Servicedesk kunt u terecht met vragen over technologie in ons dagelijks leven en het digitale bestaan. Heeft u een vraag? Stel hem via technologie@volkskrant.nl.