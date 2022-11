Vegan Rendang van jackfruit is verrassend genoeg best lekker

Je hebt dromen waarin je weer eindexamen moet doen, dromen dat je voor eeuwig in je oude lekkende appartement woont en nachtmerries dat je in een vegetarisch eethuis in 1982 zit, wat Het Nieuwe Eten laatst overkwam, maar dan in het echt, in een voorheen hip restaurant, waar de vegan optie ouderwets labbekakkerig in elkaar was geflanst. Vegan rendang heette het. Tuurlijk: rendang is de Indonesische allemansvriend die iedereen over de bestelstreep kan trekken (lees: niet-vegans tot iets vegans verleiden), had heel even iets hips (patatje rendang!) en is dan ook aan het uitgroeien tot vaste prik in het kant-en-klaarschap.

Het Nieuwe Eten zat dus bepaald niet kwispelend klaar voor Rootzz Of Nature’s Vegan Rendang Van Jackfruit. Jackfruit! De gigantische vrucht met de textuur van beetgare bloemkool die net begint te overwegen een kipfiletje te worden.

Verrassing: best lekker! Niet de mooie diepe smaak van runderrendang in Beb Vuyk-stijl, maar ook als je daar tientallen procentpunten vanaf haalt blijft er nog voldoende over. Niveau Vegetarische Optie In KL385 naar Denpasar. Helemaal 2010.

Cijfer: 7