Vanaf welke leeftijd heeft het nog zin om te gaan beleggen?

Ben ik te oud om nog te beginnen met beleggen? Het is een vraag die mensen van alle leeftijden stellen. Zelf zat ik hier enkele jaren geleden ook mee. Ik was toen 37.

Ik was aan het onderzoeken hoe ik als freelancer het beste vermogen kon opbouwen, en tijdens dat onderzoek las ik over de Amerikaanse topbelegger Warren Buffett (92). Inmiddels ben ik van mening dat het op zijn minst nutteloos is en op zijn ergst totaal demotiverend om over topbeleggers te lezen, als je zelf net op het punt staat om je eerste 100 euro in te leggen.

Buffett heeft momenteel een vermogen dat fluctueert rond de 100 miljard dollar. Ruim 99 procent daarvan is rendement dat hij na zijn 55ste verdiende. Hij begon op zijn 14de met beleggen, met 5.000 dollar. Zijn grote geheim is niet een bovenmenselijk inzicht in de beurs en aandelenkoersen. Het is domweg: lang leven.

Beleggen levert in principe het meeste rendement op als je het lang doet. Dat komt door het rente-op-rente-effect: het fenomeen dat elk rendement dat je herinvesteert zelf ook weer rendement genereert. Deze exponentiële groei gaat traag in het begin, maar levert duizelingwekkende bedragen op na meerdere decennia. Voorbeeld: periodiek elke maand 100 euro inleggen in een indexfonds met een in het verleden gemiddeld marktrendement van 7 procent, geeft je na vijftien jaar een eindkapitaal van 31 duizend euro, na dertig jaar ruim een ton en na zestig jaar ruim een miljoen.

Toen ik dat las, dacht ik: waarom zou ik nu nog beginnen? Inmiddels weet ik dat daar genoeg goede redenen voor zijn.

Ten eerste is Buffett een slecht voorbeeld. Wie heeft 100 miljard nodig? Dat is een obsceen en onrealistisch bedrag. Toen ik serieus ging nadenken over mijn doelen, bleek dat ik met een ton ook een comfortabele toekomst tegemoetga. Ik besloot ‘tonnair’ te worden.

Waar het om gaat, is dat ik voor het eerst in lange tijd serieus ging nadenken over mijn geld. En dat is eigenlijk belangrijker dan welk rendement ook. Doordat ik ging beleggen en door alle risico’s die daaraan verbonden zijn, kon ik het me niet veroorloven om blind wat geld te storten. Ik had een doortimmerd geldplan nodig.

Dat geldplan bestond niet alleen uit beleggen, maar ook uit sparen voor een geldbuffer, hypotheekafbetalingen en een gezond uitgavenpatroon. Vooral dat laatste werkt goed op de korte termijn. Beleggen levert misschien winst op in de toekomst, besparen levert direct winst op.

Ten slotte is er nog een niet te onderschatten reden om ook op leeftijd (37, 55 of 81) tonnair te willen worden. Als (groot)ouder heb je een voorbeeldfunctie. Er is geen betere manier om je (klein)kinderen te leren omgaan met geld, dan het zelf voor te doen. Als je wilt dat je kinderen gaan sparen voor later, moet je het zelf natuurlijk ook doen.