Van wie is de stem in de autonavigatie?

Beeld Sophia Twigt

‘Wij noemen haar Karin’, schreef Christine van Dijk-Melis de Servicedesk alweer een tijd geleden. Karin is de stem van haar navigatiesysteem in het verkeer. Hoe werkt het met die stemmen die vertellen waar je heen moet, vraagt ze zich af. Is er ergens een bedrijf waar honderden Karins de hele bewegwijzering van alle straten over de hele wereld ooit hebben zitten inspreken? En dan ook nog in diverse talen?’

Er is om te beginnen een echte Karin die haar stem leent aan de navigatiekastjes van onder meer Garmin en telefoons. Karen Jacobsen heet ze, een in Australië geboren Amerikaanse zangeres. In 2002 werd ze gebeld voor een nieuw zogeheten text-to-speech-systeem. Daarbij spreekt een mens zinnen in die in stukjes worden geknipt en gehusseld zodat er nieuwe zinnen mee voorgelezen kunnen worden. De omroepstem van de NS op het perron werkt ook zo.

Karen Jacobsen nam vijftig uur stemgeluid op, en nu horen miljoenen mensen over de hele wereld haar zeggen dat ze hun bestemming hebben bereikt. Jacobsen bouwde een heel merk om haar stem heen. Als ‘The GPS Girl’ geeft ze peptalks over wat je van het leven kunt maken met titels als ‘het is nooit te laat om de route te wijzigen’.

Ook bij TomTom zijn het mensen die de zinnen inspreken, mailt een woordvoerder van het bedrijf. TomTom gebruikt daarnaast stemmen die door een computer worden gegenereerd, voornamelijk voor straatnamen. Die computerstemmen zijn niet zo goed als die van mensen, dus de richtingaanwijzingen worden altijd ingesproken door een mens.

Om een navigatiestem op te nemen, is eerst een script nodig. Voor bijvoorbeeld navigatie in het Frans is dat niet een kwestie van een-op-een vertalen uit het Nederlands. Niet alle talen hebben dezelfde grammaticale regels, dus niet in elke taal maak je op dezelfde manier een nieuwe zin van geknipte stukjes van een andere zin. Zo kennen Japanse werkwoorden geen toekomstige tijd, alleen een verleden tijd en een tegenwoordige tijd. Alle combinaties van woorden inspreken kost een acteur een dag. Dan is er nabewerking en montage nodig. Het hele proces neemt één tot drie maanden in beslag.

Hoe wordt zo’n stem gekozen? Het ligt voor de hand, maar de stem onderweg moet niet te nadrukkelijk aanwezig zijn en goed articuleren. Zodat de bestuurder op een drukke A16 niet wordt afgeleid door iets geks in de navigatie. Eigenlijk moet je Karin in de auto wel goed kunnen horen, maar verder vergeten.