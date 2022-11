Van vulvaplaybackshow tot pussypainting: welkom bij ‘Vrouwen in bad’

Vrouwen in Bad is een theatraal coachingsconcept annex selfcare retreat annex pyjamafeestje voor vrouwen. Redacteur Herien Wensink is sceptisch maar benieuwd. Heeft zij dat ook: ‘feminiene energie’? Ze volgt de wonderlijke cursus, inclusief baddersessies, verbindende opdrachten en verwarrende vragen.

Ik lig in een doorschijnend bad dat aan de onderkant is verlicht. Om mij heen zitten 39 andere vrouwen in hun eigen warme bad. Tussen de baden door bewegen actrices Anna Drijver, Nazmiye Oral, Adelheid Roosen en Naomi van der Linden. En even verderop, precies op ooghoogte, playbackt cabaretier Nina de la Parra John Lennons lied Imagine met haar vulvalippen. Ja, lees die zin nog maar een keer, want het is veel om te verwerken, dat snap ik. Inderdaad, Imagine, playbacken, vulva. En we zeggen geen ‘schaamlippen’ meer, klopt.

Na een korte sketch, waarin ze zich, al foeterend tegen het patriarchaat, uitkleedt, laat De la Parra met haar vingers nu haar vulvalippen mimen: I hope someday you’ll join us/ And the wo-o-o-orld will be as one.

Welkom bij Vrouwen in Bad, een theatrale ‘female empowerment’-cursus in vijf delen.

En dit is pas de eerste sessie. Op dit moment weet ik nog niet dat ik over vier weken getuige zal zijn van de live totstandkoming van een heuse pussy painting, met full-frontal-model. En nog veel meer. Maar dat later.

Vrouwelijke kant in verdrukking

Vrouwen in Bad dus, een theatraal coachingsconcept, ontwikkeld door regisseur en cultureel ondernemer Ola Mafaalani. De van oorsprong Syrische Mafaalani maakte bekroonde theatervoorstellingen en was acht jaar artistiek directeur van een theatergezelschap. Maar het leidinggeven holde haar uit, vertelde ze vorig jaar in de Volkskrant, omdat ze in die rol vooral het ‘mannelijke deel’ van haar karakter aansprak: de competitieve, doelgerichte en zakelijke kant. Terwijl haar vrouwelijke kant – ‘plezier! spel, verrassing, creativiteit!’ – in de verdrukking raakte. In het eerdere interview zei ze daarover: ‘Die kant is van mij afgepakt. En nu wil ik hem terug.’

Ze is zich ervan bewust dat die tegenstelling gechargeerd is. Maar er zijn meer hardwerkende vrouwen zoals zij, weet ze, die zich tijdens hun loopbaan hebben aangepast aan een ‘masculiene’ arbeidsmarkt en daarbij iets van zichzelf onderdrukken. Mafaalani volgde tientallen workshops over vrouwelijk leiderschap. Gecombineerd met haar liefde voor theater resulteerde dat in een theatraal en zintuiglijk coachingsconcept annex selfcare retreat voor en door vrouwen.

Daarbij is ze geïnspireerd door haar nichten en tantes in Syrië, en de manier waarop vrouwelijkheid daar wordt gevierd, met een veel vanzelfsprekender fysieke intimiteit tussen vrouwen onderling. Zie ook de hammam, badhuizen waarin mannen en vrouwen – gescheiden – samenkomen, en vrouwen vertrouwd raken met elkaars lichaam op een niet-seksuele manier. Het badderelement garandeert bovendien ontspanning, overgave en zelfzorg, zegt Mafaalani.

Dit alles kan helpen om vrouwelijke professionals hier weer dichter bij hun ‘feminiene energie’ te brengen. Ze noemt het zelf ‘letterlijk een warm bad’.

Na het bad dansen we in rode kanten kimono’s op It’s raining men. Beeld Alaïa Fonk

Geen man te bekennen

Toen ik Mafaalani interviewde over haar plannen ontstond het idee dat ik het zelf zou ondergaan. Als verslaggever, maar ook als volwaardig deelnemer. Want ik was weliswaar sceptisch maar ook benieuwd. Wat is dat dan, ‘feminiene energie’? Heb ik dat ook? Ben ik het kwijtgeraakt? Bij mijn man Eric werkt het plan in elk geval meteen op de lachspieren. ‘Ga je dan met Adelheid Roosen in bad?!’ Ja en nee.

Elk van de vijf avonden staat in het teken van één thema, dat wordt behandeld in scènes, workshops, performances, poëzie en persoonlijke opdrachten. De thema’s zijn Plezier, Erotica, Inner Bitch, The Pussy en Wensen. Vormgeving, aankleding, muziek, eten en drinken: alles wordt daarop aangepast. En aan het eind van zo’n in totaal drie uur durende avond zit steevast de beloofde baddersessie van een uur.

Daar hangt een serieus prijskaartje aan: 1.550 euro voor vijf sessies. Een flink bedrag, al kosten leiderschapscursussen in het bedrijfsleven vaak het drievoudige. En het kan hier ook niet anders, zegt Mafaalani, gezien de grote cast en crew inclusief gastacteurs, het inbegrepen eten en drinken en alle aandacht op maat. ‘Als je vijf keer naar een opera gaat en daarvoor uit eten, kost dat ongeveer hetzelfde, en dan zit je op een stoel, niet in een bad.’

Veelgehoorde vraag, vooral van mannen: zitten jullie allemaal samen in één bad?

Antwoord: nee.

Mogen er echt geen mannen bij?

Wat denk je zelf?

Nee, de deelnemers zijn vrouw, de coaches/performers zijn vrouw, de technici, koks, muzikanten, productieleiding, praktische ondersteuning: alleen maar vrouwen, bijna zestig in totaal, in alle vormen, kleuren en leeftijdscategorieën. En nergens een man te bekennen. Als je niet in een vrouwendispuut zit of een groepssport beoefent, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik realiseer me dat ik het nog nooit heb meegemaakt.

Sessie 1, op 24 februari 2022

Thema: Plezier

De grote, hoge ruimte van voormalig scheepswerf Museum ’t Kromhout in Amsterdam is met behulp van doeken, tapijten en kussens opgedeeld in vijf ‘woonkamers’ rond de speelvloer. Veertig transparante baden staan klaar. Elk van de vier actrices, plus Mafaalani zelf, begeleidt een groep van acht vrouwen naar zo’n woonkamer. In de geurverstuivers zit citroengras, uit de speakers klinkt Arabische jazz.

De deelnemers nemen plaats op kussens en schapenvellen, er arriveren zilveren dienbladen met eten. In mijn groep zitten artsen, advocaten en ondernemers, vrouwen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de academische wereld – soms heeft hun werkgever de cursus betaald. Ze doen mee omdat ze uit hun comfortzone willen komen, gelijkgestemden willen ontmoeten, of hun zelfkennis willen vergroten op een niet-rationele manier, maar fysiek, zintuiglijk en emotioneel.

Brave badpak

Dit is een plek voor experiment, zegt Mafaalani tijdens het eten, ‘en de dood van het experiment is het oordeel’. Of we dat hier achterwege kunnen laten. Niet oordelen, uitstekend idee. Wie weet lukt het ook nog om te ontspannen.

Maar dan dirigeert ze ons een voor een naar een provisorisch kleedhokje. Ik ben niet per se preuts, maar hartje winter halfnaakt voor een groep onbekenden staan is niet iets waar ik naar uitkijk. Bovendien ben ik aan het werk. Gelukkig leidt Mafaalani me onder het omkleden (zelfhaat!) af met grappige vragen.

‘Wanneer had je voor het laatst de slappe lach?’ (Kan ik me eigenlijk niet herinneren). ‘Wie in jouw omgeving geeft je bijna altijd plezier?’ (Eric).

En: ‘Flirt je nog een beetje met het leven?’

Ondertussen, in het pashokje: wat zijn mijn benen wit. Andere vrouwen hebben leuke kleurige bikini’s aan. Gaat dit brave badpak mijn feminiene energie bevrijden? Moet ik zo echt dit hokje uit?

Maar kijk, aan alles is gedacht, daar hangt een dikke, aaibare badjas om in te verdwijnen. Als grote teddyberen stappen de deelnemers een voor een de kleedhokjes uit. We zijn volstrekte vreemden, maar vertrouwen elkaar nu toch al snel van alles toe: twijfels, onzekerheden, perfectionisme, faalangst. Mafaalani ontdooit de restjes reserve met haar melodieuze schaterlach. Ze deelt bloemen uit, die we wat onhandig in ons haar steken.

Logeerfeestjes van vroeger

‘Vandaag gaan we het hebben over plezier’, kondigt Naomi van der Linden aan, ‘want plezier is een energiebron.’

We bespreken wanneer we zelf ‘een deksel op ons plezier doen’. Zo’n moment dat je onbekommerd geniet, en er prompt weer een oordeel opduikt, of een eis. Ik vertel hoe lekker ik het vroeger vond om fel te discussiëren, maar dat ik mezelf tegenwoordig in houd, uit angst dat er ruzie van komt. Iemand zegt dat ze zich tijdens een lachbui altijd schaamt voor haar gebit. Begripvol geknik in de groep. De sfeer doet intussen denken aan logeerfeestjes van vroeger, als kind, met fluisterspelletjes en meisjesgeheimen. Beeld ik het me in of kruipen we wat dichter tegen elkaar aan?

Dan begint Naomi van der Linden te zingen – Reach for Tomorrow – terwijl ze zich langzaam uitkleedt. Ze stapt het water in, en nu volgen we allemaal. Hup, badjas uit, verrassend gemakkelijk eigenlijk, en het warme water in. Nazmiye Oral komt langs met kruidenzakjes. Ik strek me uit, wiebel met mijn tenen, zak wat dieper weg. Om me heen zitten 39 vrouwen met eenzelfde gelukzalige glimlach in bad, het lijkt wel of we high zijn.

Dit synchrone, collectieve genieten doet iets geks, alsof we één organisme worden; een groot, ontspannen lichaam met tachtig armen en benen. En dan komt dus Nina de la Parra langs met haar vulvaplaybackshow.

Op dat moment is niks meer raar of ongemakkelijk: iedereen hier is vrouw, iedereen heeft een vulva, iedereen kent Imagine. Plus: wat een goed verhaal voor op een feestje.

De avond eindigt na de baddersessie met een woest waterpistolengevecht. Na enig aarzelen gaan we er vol voor, meedogenloos mikken we op elkaar, recht in het gezicht soms, veertig vrouwen die luid juichen, joelen en gillen. Kletsnatte haren voor ons gezicht, zwarte wangen van de mascara, happend naar adem, buikpijn van het lachen. (Buikpijn van het lachen, zó voelde dat!) Na afloop voel ik me alsof ik een marathon heb gelopen, en al snel daarna alsof ik een maand vakantie heb gehad. Opgetogen fiets ik door de snijdende winterkou naar huis.

Sessie 2, op 3 maart

Thema: Erotica

Na de eerste bijeenkomst krijgen we een opdracht mee: ‘creëer genot in de dingen die je niet leuk vindt’. Dus ruim ik voortaan de vaatwasser in terwijl ik meezing met de soundtrack van Disneys Encanto. En ik denk maar heel kort: is dit lelijk? Wat vindt de buurman hiervan? Plezier vinden in vervelende dingen doen: check. En dan lekker de deksel van dat plezier laten.

Mijn humeur verbetert die week aanzienlijk. Mijn ademhaling wordt rustiger, ik sta meer rechtop, ik slaap beter. En op donderdag mag ik weer in bad. In plaats van dat ik er tegenop zie, zoals bij de eerste keer, kijk ik er nu naar uit. Hoewel, het thema ‘Erotica’ baart me zorgen (toch niet iets met rollenspelen?). Eric gaat van sceptisch naar geïnteresseerd.

Ja, iets met rollenspelen.

De actrices ontvangen ons in vuurrode kanten lingerie. Maar Erotica gaat niet (alleen) over seks, onderwijst Anna Drijver op laklaarzen tot aan haar dij. ‘Erotica is de levensenergie, de energie waarvoor je de deur uitgaat, waardoor je kunt vlammen.’

Om te onderzoeken waar de deelnemers van ‘aan’ gaan, proberen we vandaag het gedrag van een paar archetypes uit. Drijver somt ze op: de Sacred Slut, de Dominatrix, de Marilyn, de Kill Bill-Warrior, de Koningin, de Boss Bitch en de Devotional Wife. Misschien, overweeg ik, zouden we ook de Amerikaanse president, de Straaljagerpiloot, de Holenmens en de Voetbalhooligan moeten oefenen.

Meer dan sensualiteit

Is die nadruk op de fysieke en sensuele aspecten van vrouwelijkheid niet een beetje een beperking? Interessant aan deze tijd is toch juist dat we het idee van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ zo aan het oprekken zijn? Deze specifieke kijk op vrouwelijkheid lijkt mij eerder een stap terug.

Nee, vindt Mafaalani, geen stap terug, maar een vrolijk danspasje erbij. Natuurlijk gaat vrouwelijkheid over meer dan sensualiteit. Maar haar ervaring als succesvolle vrouw in Nederland was dat het daar vooral níét over mocht gaan. En dat is zonde, want er valt een hoop lol aan te beleven. En misschien stel je vast: buikdansen, bloemen in mijn haar; niks voor mij. Sacred Slut? Eh... nee? Helemaal prima. Maar het kan ook zijn dat je iets lichtvoetiger gaat lopen. Misschien durf je je meer uit te spreken of heb je meer leuke ontmoetingen (m/v/x) op straat. Of misschien moet je er gewoon heel hard om lachen – ook dat is winst.

Dus ik geef het een kans.

En het valt mee. Terwijl de deelnemers in de baden allerhande zinnenprikkelende hapjes krijgen aangereikt, leven vooral de actrices zich uit in het gevreesde rollenspel. Naomi van der Linden doet de Marilyn. Ze fladdert giechelend heen en weer, gespeeld-naïef en koket, en tot mijn verbazing is het aanstekelijk. Ik giechel een beetje met haar mee. Oké. Probeer even een hoger stemmetje – eh, nee. De Boss Bitch dan, zou dat wat zijn? Die ga ik thuis uitproberen.

Hierna doen we een partneroefening, waarbij we blikken op elkaar oefenen. We moeten afwisselen tussen ‘ik wil jou nú in mijn bed’, ‘ik wil een hartsverbinding met je’, en ‘ik wil door jou heen de wereld verlichten met mijn liefde’. Zo moet je niet de hele dag kijken, maar het voelt gewoon heel goed. Mijn buurvrouw en ik zijn op slag een beetje verliefd op elkaar.

De afwezigheid van mannen lijkt een bepaalde druk weg te nemen, misschien omdat de geïnternaliseerde male gaze zich nu koest houdt. Ik heb minder zelfkritiek en minder de neiging om te vergelijken. Misschien ook omdat we met zo veel verschillende vrouwen zijn, van meerdere generaties. En het helpt dat iedereen wat schaamte betreft nu een grens over is. ‘Collectief vertrouwen is besmettelijk’, vat een deelneemster het treffend samen.

Na het bad dansen we in rode kanten kimono’s op It’s raining men. Een oudere vrouw in de groep laat zich helemaal gaan – halfnaakt en extatisch. Losse, volle heupen, imposante deinende borsten, een bloem vrolijk in het grijze haar. Ze geniet en ze is sexy. Ik realiseer me dat ik dat nog nooit heb gezien.

Sessie 3, op 10 maart

Thema: Inner Bitch

Op de avond die in het teken staat van onze ‘duistere energie’, ben ik helaas geveld door corona. Als huiswerk dien ik me te begeven naar de lingeriezaak. Eric gaat van geïnteresseerd naar enthousiast.

Sessie 4: op 17 maart

Thema: The Pussy

Dit vind ik bij voorbaat een verontrustend thema. Bij binnenkomst reinigt Anna Drijver mijn handen met een kruidig geurend goedje. We houden elkaars handen even vast. Ze kijkt me ernstig aan en vraagt: ‘Zeg jij ja tegen deze ervaring?’

O, god, nee.

Ik knik en zeg ja.

We eten vulvavormige bloemenboter met gevlochten brood en worden uitgenodigd om na te denken over onze ‘pussy’ als ‘personage’.

Ik moet aan Nina de la Parra denken, en haar vrolijke opsomming tijdens de eerste sessie. ‘Vulva’ klinkt als een vrouwentijdschrift dat ik niet wil lezen. Fotze? Muschi? Doosje? Bloempje? Spleetje? Plassertje? Voorbips? Kutje? Poesje? Poentje? Puni? Pussy?? Sorry, maar een pussy is een klein katje hè?’

Maar goed, die pussy dus. We krijgen een hele reeks verwarrende vragen voorgeschoteld. Van wat voor stof houdt ze, welke geuren vindt ze fijn? (Is het erg dat ik dit niet weet?) En wat voor muziek? (Hmm, Marvin Gaye?) We moeten een tempel voor onze vulva visualiseren, haar kleding, haar voertuig. De sfeer is sereen en plechtig, maar in mijn hoofd is dit inmiddels een vrolijke, scabreuze animatiefilm over een koddig vulvafiguurtje met armen en benen gehuld in een gouden cape op een paard (Pixar, let je op?).

Dan weer een partneroefening. Twee aan twee moeten we om beurten vragen beantwoorden. De eerste is: ‘Wanneer heb je jouw Pussy voor het eerst ontmoet?’ Die is makkelijk: rond mijn 11de, 12de, toen ik de Hitkrant Intiem-rubriek begon te lezen. Mijn buurvrouw onthult dat het bij haar pas op haar 37ste was, toen ze al drie kinderen had gekregen.

Volgende vraag: ‘Wat heeft jouw Pussy jou nú te vertellen?’ Oorverdovende stilte. Het is blijkbaar een stomme film. Of is dat omdat ik moet plassen?

Adelheid Roosen, Anna Drijver en Nazmiye Oral. Beeld Alaïa Fonk

Pussy painting

Hierna, onvergetelijk programmaonderdeel, wordt één vrouw uit ons midden vereeuwigd door pussy painter Ranier Amiel (v). Ze zit wijdbeens op een soort altaar, badjas half aan, met Amiel recht voor haar, en de rest er op gepaste afstand omheen. Niemand lacht. Anders dan verwacht is dit niet ongemakkelijk of raar. We zijn stil en kijken toe. Toevallig is deze vrouw een beeldschoon schildersmodel, de gedroomde muze, waardoor de scène een soort kunsthistorische glans krijgt. Terwijl de muze blozend achterover leunt, leeft Amiel zich uit met bladgoud, glitters, fuchsia, groen en blauw, met als resultaat een bonte, kleurrijke bliksemschicht.

Model Joyce vertelt later dat ze zich in de aanwezigheid van de andere vrouwen niet gegeneerd voelde, maar juist aangemoedigd en geaccepteerd. ‘In mijn eentje thuis had ik het veel ongemakkelijker gevonden.’ Het resultaat, van een kloeke meter bij anderhalf, heeft nog maanden prominent aan haar muur gehangen.

Als huiswerk krijgen we vandaag van Nazmiye Oral een handleiding soloseks mee die moet resulteren in ‘het beste orgasme van je leven’. (Naomi van der Linden zingt Fly me to the moon). Trefwoorden: uitgebreid de tijd nemen, veel strelen en rondjes draaien, eerst groot en dan steeds kleiner. Wie de precieze details wil weten moet meedoen met de volgende cursusreeks. Maar ik kan ondertussen wel vaststellen dat Vrouwen in Bad een positief effect heeft op je seksleven.

Sessie 5, op 24 maart

Thema: Wensen (slot)

Dit keer worden we buiten al opgevangen, door Naomi van der Linden die in een zonnebloemgele jurk hunkerend Lover man zingt, een stralend lichtbaken op de kade. Was het bij de eerste sessie nog hartje winter, vandaag wordt het voorzichtig lente. Dat past perfect bij deze afsluiting, die in het teken staat van hoop en groei. ‘I long to try something I never had’.

Bij deze laatste sessie sturen we onze ‘bestemmingswens’ de wereld in: wat wil je het liefste doen? Waarvoor ben jij gemaakt? We gaan voor de laatste keer in bad en Mafaalani vertelt hoe met deze eerste editie van Vrouwen in Bad haar persoonlijke bestemmingswens is uitgekomen. Via deze cursus wil ze niets minder dan de wereld veranderen. ‘De masculiene samenleving is failliet. Juist in deze donkere, harde tijd van dreiging en angst is onze vrouwelijke energie hoognodig.’

Het pyjamafeestje is voorbij

Aan het slot van de avond wordt er nog één keer samen gedanst, op I’m every woman en Who run the world? Girls! Daarna volgt onvermijdelijk het afscheid van dit wonderlijke gelegenheidscollectief. Het pyjamafeestje is voorbij. Nummers worden uitgewisseld, whatsappgroepjes aangemaakt. Houden we contact? En zullen we blijvende verandering bemerken?

We zijn nu zeven maanden verder en ik ruim nog steeds de keuken op op de klanken van Encanto. Maar verder? Moeilijk te zeggen hoeveel er precies dankzij Vrouwen in Bad is veranderd. Sommige vrouwen uit mijn groep gooiden het roer drastisch om: eentje stapte uit een schadelijke relatie, een ander stopte met een onbevredigende baan.

En ik, flirt ik nu volop met het leven? Durf ik meer? In elk geval heb ik na de sessies wel nog een andere, spannende cursus gevolgd. Ook heb ik rijles, terwijl ik daar altijd bang voor was. Ik overweeg weer te gaan zingen, en op dansles, misschien. Als ik terugdenk aan de sessies recht ik als vanzelf mijn rug.

En toen ik laatst tijdens een wandeling in het park zomaar een roos kreeg van een klein meisje, heb ik hem trots achter mijn oor gestoken.