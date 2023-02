Van buiten is de BYD Atto 3 opopvallend, maar stap erin en je moet glimlachen om alle frivoliteiten

De BYD Atto 3

We hadden van alles verwacht van wéér een nieuwe Chinese auto, maar niet dat die zou overlopen van frivoliteiten. En toch doet de BYD Atto 3 dat, al zie je er van buiten niets van.

Maar eerst even: BYD Atto 3? BYD staat voor Build Your Dreams, het is een van de grootste Chinese autofabrikanten, 28 jaar geleden begonnen als fabrikant van batterijen, onder meer voor de telefoons van het toen nog machtige Nokia. Acht jaar na de oprichting, in 2003, ging het bedrijf ook auto’s maken en nu is het naar eigen zeggen wereldwijd de grootste fabrikant van elektrische voertuigen, als we de (stekker)hybrides meetellen.

Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Hun Atto 3 is dus geen nieuwkomer van een beginnend bedrijf. Vorig jaar streek de Chinese fabrikant in Nederland neer met drie modellen. Er is de luxe sedan Han (ruim 70 duizend euro), die het moet gaan opnemen tegen de Mercedes E-klasse en, natuurlijk, de duurdere Tesla’s. De Tang is een in China nog altijd populaire ouderwets grote MPV, met zeven zitplaatsen (ook ruim 70 duizend euro).

Voor Blik stond de Atto 3 klaar, een compacte SUV, op 2 euro na 45 duizend euro. Als je tenminste de duurste uitvoering neemt. Een graadje minder kost 2 mille minder; dan heb je geen elektrisch bediende achterklep, geen ‘vehicle to load’-aansluiting (waarop je bijvoorbeeld je mobiele espressoapparaat kunt aansluiten) en een iets kleiner informatiescherm.

Meer dan kiezen tussen die twee uitvoeringen kun je niet. Er zijn geen opties, dus alle techniek, luxe en veiligheid is verder standaard. Een zegen.

Het interieur van de Atto 3, met ‘spieren’, ‘snaren’ en een gigascherm dat horizontaal én verticaal kan worden gedraaid.

Eerst even terug naar die frivoliteiten. Van buiten is de Atto 3 een totaal onopvallende SUV, die (zeker van achteren) erg Duits aandoet. Geen wonder: Wolfgang Egger, ex-Audi, is de designbaas van het Chinese merk. Maar stap erin en je moet op zijn minst glimlachen. Om de hendel om de deur te openen die op het portier op een van de acht speakers zit; om de virtuele spierbundel die over de volle breedte onder het informatiescherm loopt; of om de drie knalrode snaren die de vier bagagevakken in de portieren begrenzen (en die daadwerkelijk geluid voortbrengen). Zou allemaal qua inspiratie iets te maken hebben met de sportschool; dat u het maar weet.

Vooral daarmee onderscheidt de Atto 3 zich. Verder voegt deze crossover zich naadloos in de Europese en dus ook Nederlandse markt, zeg tussen de Volkswagen ID3, Kia Niro en Tesla 3. Doordat die merken nog wel met onrealistische vanafprijzen werken, steekt de Atto 3 daar prijstechnisch gunstig bij af. Rijden doet de auto wat bedaagder dan die concurrenten, maar alle belangrijke rijhulp- en veiligheidssystemen zitten er ongevraagd op; dat is wat waard.

Grote, platte batterij maakt dat de auto ondanks zijn beperkte omvang voldoende ruimte heeft.

BYD maakt uiteraard zelf de batterijen voor zijn auto’s (als we de fabrikant mogen geloven lopen andere merken er ook de deur plat), die twee sterke verkoopargumenten hebben: ze bevatten geen kobalt en nikkel en zijn door allerlei slimmigheden gering van volume. Dat betekent onder meer dat ze weinig van de ruimte van de achterpassagiers innemen. De prestatie viel dan in de praktijk weer wat tegen. De 60 kWh-accu zou goed zijn voor 420 kilometer actieradius, maar met ons gemiddeld praktijkverbruik van 19,1 kWh op 100 kilometer zouden we toch niet verder komen dan ruim 300 kilometer. Maar oké, het was wel in een van de koudste weken van deze winter, dat maakt nogal wat uit.

Typisch Chinees? Camera’s alom in en op de Atto, die op verzoek alles buiten in beeld brengen.

Als we dan nog even verder mogen zeuren: dat 15-inch-scherm (inderdaad, net zo groot als dat van een Tesla) vereist qua bediening nog wel wat gewenning en sommige zaken zijn gewoon onhandig. Waarom schuift standaard het scherm van dat heerlijke panoramadak vanzelf dicht als je de motor uitzet (en kun je dat niet wijzigen)? En waarom springt de luchtcirculatie steeds op intern? Dat laatste zijn we in Europa niet gewend, daar gaat de luchtinvoer eigenlijk alleen in een lange tunnel naar ‘intern’. Zou volgens een woordvoerder iets te maken kunnen hebben met de Chinese focus op luchtkwaliteit buiten en binnen; de luchtkwaliteit is in Chinese steden veel slechter dan hier. De ‘kans bestaat zeker’ dat een software-update dat probleem gaat oplossen.

Goed gejat van de Duitsers (en inmiddels vele anderen): een fraai doorlopend achterlicht.

Zo kent de Atto 3 meer kleine gebreken, die deels met updates kunnen worden verholpen. Van de namen van contacten die spatieloos van de telefoon worden overgenomen tot een voortdurend wegvallende DAB-radio. Een Atto 3 mag dan relatief niet zo duur zijn, van een auto die bijna een halve ton kost mag je verwachten dat dergelijke zaken gewoon goed functioneren, anders vergaat je toch vrij snel het lachen.

Batterij Behalve de twee al genoemde kenmerken heeft BYD’s ‘blade battery’ nog een prettige eigenschap. Wanneer een batterij, bij een ongeluk bijvoorbeeld, doorboord wordt, vliegt hij doorgaans in brand. Bij de zogeheten spijkerpenetratieproef kwam de temperatuur van de blade battery niet boven de 60 graden.