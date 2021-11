Uitgepraat over corona? Kersttips voor films, muziek en spelletjes

Beeld Matteo Bal

Niemand heeft zin om uren met Mariah Carey op de achtergrond in een kringetje te zitten. Zeker dit jaar niet, nu coronadiscussies elk moment op kunnen steken en de sfeer vakkundig de nek omgedraaid wordt. Om dat voor te zijn: de beste tips voor films, spelletjes, activiteiten en muziek op een rijtje. Een gezellige kerst gegarandeerd, of je feestdagen nu met familie, vrienden of in quarantaine doorbrengt.

Kerstfilms (en waar je ze kunt kijken)

Weinig behoefte om voor de 831ste keer naar Love Actually of Home Alone te kijken? Er zijn gelukkig meer dan genoeg alternatieven. Zo draait in de bioscoop momenteel Pablo Larrains Spencer, waarin prinses Diana haar laatste kerst met de Britse royals viert. Oké, misschien niet de meest gezellige kerstfilm – onze recensent rept van een gothic kerstnachtmerrie – maar wel een hele goeie.

Over gothic kerstnachtmerries gesproken: Tim Burtons stop-motion film The Nightmare before Christmas (Disney +) over het levende skelet Jack Skellington, dat geobsedeerd raakt met het vieren van kerst en derhalve de kerstman ontvoerd, is komisch en ziet er prachtig uit. Geschikt voor de hele familie.

The Nightmare before Christmas Beeld Touchstone/Photofest

Uit een heel ander vaatje tapt de meest omstreden kerstfilm ooit: Die Hard (Disney+, Pathé Thuis). Omstreden, omdat er al jarenlang een felle cultuurstrijd woedt over de vraag of Die Hard wel een kerstfilm is. Ja, zeggen de voorstanders, want de film waarin Bruce Willis als ruwe politieagent de strijd aangaat met een groep Duitse terroristen speelt zich af op kerstavond. Tegenstanders wijzen erop dat al dat bloedvergieten niet bepaald kerstig is. Het deed columnist Floortje Smit afvragen waar een kerstfilm eigenlijk aan moet voldoen. ‘Moet hij zich rond kerst afspelen? Moet het sneeuwen? Mogen mensen te pletter vallen? Het antwoord is uiteindelijk eenvoudig, concludeert Smit: ‘een film is een kerstfilm zodra genoeg mensen hem zo noemen.’ Kun je met gerust hart tijdens de feestdagen opzetten dus.

Diehard is een kerstfilm. Beeld Outnow.ch

En dan is er natuurlijk nog het fenomeen van de foute kerstfilm. Een compleet genre op zichzelf. En een garantie voor een melige avond met je vrienden. Netflix en Videoland staan vol films met titels als Christmas with Love, Christmas by Starlight, Christmas with a View, A Wish for Christmas, Four Christmases and a Wedding, A Rose for Christmas, A Perfect Christmas, Marry Me At Christmas. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Afschuwelijk slecht, maar toch zo onweerstaanbaar. Rammelende scripts, herkenbare b-acteurs en over-de-top kerstaankleding, dat is de charme van de foute kerstfilm. Onze redacteur bracht een paar jaar geleden het ultieme offer en keek tientallen titels. Dat leidde tot een selectie van de 12 beste slechte kerstfilms (en een drankspel om het draaglijk te houden).

Welk spel leggen we op tafel?

Voor speltips bellen we met Erwin Broens, de man achter het blog bordspeler.nl, waarvoor hij de laatste ontwikkelingen in spelletjesland op de voet volgt.

Vier je kerst met jonge kinderen? Dan beveelt Broens het kaartspelletje Cubirds warm aan. ‘Een mooi geïllustreerd spel waarbij het erom draait setjes van dezelfde vogels te verzamelen, en daardoor je hand zo snel mogelijk uit te spelen.’ Cubirds is uitgeroepen tot familiespel van het jaar. Meedoen kan vanaf een jaar of 7. Het kaartspelletje kan door twee tot vijf mensen gespeeld worden en een potje duurt zo’n twintig minuten.

Iets oudere kinderen kunnen aanschuiven bij het spel Renature. Een bordspel dat opvalt door de mooie houten speelstukken. Doel is om, als ware milieu-activist, zoveel mogelijk bossen aan te leggen. ‘Een elegant, eenvoudig en heerlijk interactief bordspel’, oordeelt Broens. Een potje duurt ongeveer 45 minuten. Het spel is te spelen met twee tot vier spelers.

Voor een leuke kerst met je vrienden tipt Broens Paleo. In dit bordspel draait alles om samenwerking. Je bevindt je in het stenen tijdperk en samen met je vrienden moet je de wereld ontdekken, voedsel verzamelen en gevaren af zien te slaan. ‘Een sfeervol spel dat een bijzondere gezamenlijke beleving oplevert’, aldus Broens. Paleo won dit jaar zowel de jury- als de publieksprijs van de speelgoed van het jaar-verkiezing. Een potje duurt ongeveer drie kwartier en kan gespeeld worden met twee tot vier mensen.

Wie op zoek is naar een partygame, adviseert Broens What Do You Meme. Vergelijkbaar met het populaire Cards Against Humanity, maar dan dus met memes. ‘Een eenvoudig spelletje, waar je in grotere gezelschappen ontzettend veel plezier aan kunt beleven.’

Ook wanneer je kerst in quarantaine viert zijn er genoeg spelletjes te spelen. Orchard bijvoorbeeld. Een vlot en toegankelijk solospel. Het is de bedoeling om kaarten zo te leggen dat ze overlappen waardoor je fruit kunt oogsten. Een potje duurt zo’n 10 minuten. Op Boardgamearena kun je daarnaast tientallen bordspelletjes online spelen tegen mensen van over de hele wereld.

De deur uit

Lang genoeg binnen gezeten? Door het hele land worden lichtfestivals- en wandelingen georganiseerd. In Amsterdam vindt voor de tiende keer het Amsterdam Light Festival plaats. Maak een wandeling door de hoofdstad en bekijk tientallen lichtkunstwerken van internationale kunstenaars. In onder meer Maastricht (Magisch Maastricht) en Zwolle (Lichtbeeldenroute) worden vergelijkbare festivals georganiseerd. Liever de natuur in? Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben in elke provincie kerstwandelingen uitgestippeld.

Of doe jezelf een cultureel kerstuitje cadeau. Het kerstmatinee van het het Concertgebouworkest bijvoorbeeld. Onder leiding van dirigent Jaap van Zweden wordt de Zevende symfonie van Beethoven opgevoerd. Opera Spanga speelt in Rotterdam en Friesland (Weststellingwerf) de muziektheatervoorstelling Madam Scrooge, gebaseerd op Charles Dickens A Christmas Carol.

Wat zetten we dit jaar op tijdens kerst?

Door Robert van Gijssel

Norah Jones – I Dream of Christmas

De verfijnde, niet al te sentimentele stem van Norah Jones geeft nieuw leven aan een paar onverslijtbare klassiekers, van White Christmas tot Winter Wonderland. Maar Jones schreef ook zelf een paar fijne nieuwe kersttracks, en de rustig boppende jazztune Christmas Glow mag zó het eeuwige kerstliedboek in. Dé kerstplaat van 2021.

Sun Records - A Very Vintage Christmas

Kerstverzamelaars, en dan het liefst in een bepaald genre, doen het altijd goed – soms ben je na vijftien liedjes van Nat King Cole wel even klaar met Nat King Cole. Mooi is dit jaar de vintage-collectie van het aloude rock-’n-roll-label Sun Records. Elvis Presley doet even niet mee. Maar The Rockin Stockins wel! Dansen rond de boom op ronkende saxen en stotterende Hammondorgels.

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

De stem als een klok van Kelly Clarkson smeekt om groenrode decors. De Amerikaanse zangeres, en Americon Idol-winnares, komt met haar tweede kerstplaat en ook dat is geen seizoensblunder. Clarkson laat de stembanden graag gieren en dat mag best, in de puike soultrack met de uitdagende titel Christmas Isn’t Canceled (Just You).

Happiest Season Soundtrack

De romantische kerstcomedy Happiest Season (Netflix) van vorig jaar had een vrolijke soundtrack, die nu als album is verschenen, inclusief nieuwe liedjes die zijn geïnspireerd op het filmthema. Een lekker popplaatje, om even mee door alle generaties te fietsen voor het kerstdiner. Met Brandy Clark, Bebe Rexha, SIA en Anne-Marie. En de opkomende zangeres Bayli, die zich niet geneert voor een licht-rockende uitvoering van, je gelooft het niet, Jingle Bells.

Eagles of Death Metal – A Boots Electric Christmas

Net even anders: altijd leuk. De Eagles of Death Metal nemen de decemberrituelen niet zo serieus, op dit mini-album (met zes nummers). Op de a-capella uitvoering van O Holy Night zingen Jesse Hughes en Josh Homme (Queens of the Stone Age) met hun zuiverste kerstkeeltjes, en toch klinkt het alsof ze net in een vat eierpunch zijn gelazerd. Het is allemaal ironie.