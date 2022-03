Uiteten met kleine kinderen: hoe houd je het beschaafd?

Beeld Claudie de Cleen

Als ik in een restaurant zit en kinderen gillend zie rondrennen denk ik twee dingen: gelukkig zijn ze niet van mij en: wat zou Antonio ­Ferrari doen? In een column in deze krant schreef Jarl van der Ploeg ooit over de korting die deze Italiaanse restaurant-eigenaar invoerde voor welopgevoede kinderen. Dat was nodig, want het liep de spuigaten uit. Kinderen renden achter de bar, de wc was drijfnat omdat het kraantje leuk was om mee te spelen, obers werden omver gelopen. Hoe houd je kinderen in toom als je uiteten gaat?

Dit zeggen de deskundigen

‘De meeste Italiaanse ouders beschouwen een restaurantbezoek als een korte pauze in hun ouderschap’, schreef Van der Ploeg. En daar wringt de schoen. ‘Vraag jezelf als ouder af: ga je samen met het gezin uit eten of verwacht je dat de kinderen zich keurig gedragen zodat jij kan praten met je partner?’, zegt pedagoog Marit Langedijk-van der Pruik. ‘Samen eten is een sociaal gebeuren en kinderen zijn je tafelgenoten. Het is fijn dat iedereen bij het gesprek wordt betrokken.’ En nee, dat wil niet zeggen dat de kleintjes het hoogste woord moeten hebben. ‘Je kan best uitleggen dat ze stil moeten zijn als de volwassenen praten.’

Opvoeden in de openbare ruimte is voor veel ouders lastig. Anderen kijken immers mee. Daar kan de Amerikaanse Blogger Clint Edwards over meepraten. Hij schreef een Facebook-post over de geïrriteerde blikken die hij kreeg toen zijn 2-jarige dochter een driftbui kreeg in een restaurant. ‘Ik kan haar niet altijd onder controle houden. Het gaat nog jaren duren om haar te leren hoe je je netjes moet gedragen in het openbaar. De enige manier waarop ik haar dat kan leren, is juist door haar mee te nemen naar een restaurant en haar te laten zien wat goed gedrag is, en wat niet.’

En zo is het natuurlijk: kleintjes leren pas hoe het heurt als ze worden blootgesteld aan ‘volwassen’ plekken en niet worden verbannen naar McDonald’s of restaurants met ballenbakken. ‘Dat vraagt ook om wat mededogen van andere gasten’, aldus pedagoog Langedijk-van der Pruik.

Ook wanneer er iets verkeerd gaat, kan dat een waardevol leermoment zijn. ‘Als er een glas omvalt, schaam je dan niet als ouder, word niet boos. Vraag om een doekje, ruim het samen op en leer je kind ‘sorry’ en ‘dankjewel’ te zeggen.’

Hoe pak je het aan?

Een restaurant is een nieuwe omgeving met veel prikkels. Vooraf even de regels doornemen is geen overbodige luxe. ‘Je praat iets zachter want andere mensen zitten dichtbij’, zegt Langedijk-van der Pruik. Benadruk niet alleen wat níét mag, maar ook wat wél kan, zoals een flesje appelsap bij het eten met een rietje. Uit eten gaan is bovenal een feestelijke gebeurtenis.

Kies een geschikt tijdstip. ‘Als een kind eigenlijk moet slapen, is dat geen geschikt moment.’ Honger is ook niet bevorderlijk voor het humeur. ‘Ik gaf mijn kinderen thuis alvast een bakje rauwkost, want vaak moet je lang wachten voordat het eten komt.’

Goede tafelmanieren aanleren begint thuis. In de lezersrubriek van Volkskrant magazine vertelde Liselotte Fischer hoe zij dat had aangepakt: ‘Eén dag van de week kwam de koningin op bezoek. We dekten de tafel met een tafelkleed, servetten, messenleggers en kaarsen en mooie drinkglazen. Dan was de afspraak dat iedereen netjes at. En werd er door ons gecorrigeerd.’

Neem wat speelgoed mee, zoals Playmobil of tekenspullen. Langedijk-van der Pruik: ‘Ik heb altijd een kaartspel in mijn tas om wat tijd te overbruggen als we ergens zitten. Met jonge kinderen is kwartet ook een optie.’

Rent een kind door het restaurant? ‘Dan grijp je in en zeg je duidelijk dat dit niet mag. Pak je kind op en leid het af met een spelletje.’ Blijft het een strijd? Dan kun je met beweeglijke kinderen altijd nog gaan picknicken. Wél een gezellig uitje, maar ook de ruimte om af en toe een balletje te trappen.