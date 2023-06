Twee broers, Nederlandse waar en een duurzame filosofie: redenen genoeg om van fietsmerk Mokumono te houden

Mokumono Polder.

De meeste fietsmerken hebben op hun website een pagina waar je zaken als gewicht, prijs en accu van de verschillende fietsen kunt vergelijken. Zo’n pagina heeft de Amsterdamse fietsenfabrikant Mokumono ook. Maar er prijkt een vergelijkingscategorie tussen die andere merken niet hebben: productie. Onder die noemer staat vermeld hoeveel procent van de fabricage in Europa heeft plaatsgevonden.

De broers Schiller, oprichters van Mokumono, konden voor hun eerste fiets trots het percentage 60 noemen. Dat was de Delta, gekenmerkt door het zogeheten monocoque-frame dat uit twee aan elkaar gelaste aluminium platen bestaat, naar een ontwerp van de ene broer, Bob, waarmee hij een decennium geleden afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

De accu kan, anders dan bij veel andere lichte fietsen, uit het frame worden gehaald, zodat ook mensen die geen garage hebben, makkelijk kunnen laden.

Nu is er een tweede model, de Polder, waarvoor het percentage is opgeschroefd naar 90, voorwaar een prestatie van formaat. Het past in de visie van de broers die af willen van fietsen of onderdelen die de halve wereld over moeten reizen voordat ze hier worden verkocht. Die duurzame filosofie wordt met de mond wel door meer merken beleden, Mokumono handelt er ook naar. Het frame wordt in Nederland gemaakt en gespoten, de remmen komen uit Engeland, de motor is van Fazua, een door Porsche overgenomen Duitse fabrikant, de verlichting is gemaakt in samenwerking met het Nederlandse Spanninga en op de velgen zitten Vredestein-banden die ook daadwerkelijk in Nederland zijn geproduceerd.

Veertig kleuren Mokumono laat zijn lak spuiten bij hetzelfde bedrijf dat ook de fietsen van Santos van kleur voorziet. Dat merk is al jarenlang niet alleen beroemd om de kwaliteit van zijn fietsen, maar ook om het feit dat elke koper kan kiezen uit 58 framekleuren. Mokumono moet het met 40 doen.

Bovendien, en dat is misschien een belangrijkere duurzaamheidsclaim, wil het merk fietsen maken die ‘een leven lang’ meegaan. Om die reden is bijvoorbeeld de plek waar de accu zich bevindt ontworpen als een mooie en zacht beklede ruimte waarin je in de toekomst, als wellicht accu’s compacter worden, ook andere dingen kunt opbergen. Wie nu het kleine accupakket bij de fiets koopt, kan er al een kabelslot in kwijt.

Ook ten behoeve van de duurzaamheid is aan de aandrijfriem een spanner toegevoegd. Tot nu toe werd de spanning van de riem, wat andere merken nog altijd doen, op peil gehouden door indien nodig te draaien aan de concentrische trapas, waardoor de afstand tussen voor- en achtertandwiel iets groter wordt en de riem dus meer spanning krijgt. Mokumono merkte dat dat in een enkel geval tot schade in die trapas leidde, waarna ze voor een ander systeem kozen.

En zo bevat de Polder, nog meer dan voorganger Delta, eigenlijk alleen maar onderdelen waarover tot in de kleinste details is nagedacht, met dat oog op duurzaamheid en nabije productie.

De app heb je wel echt nodig; de telefoon zit op het stuur met de houder van SP Connect.

Allemaal goed en wel, maar hoe rijdt de fiets? Over dat aspect waren we in het geval van de Delta al eens enthousiast, de Polder doet er niet voor onder. Het is een andere fiets, voor meer mensen geschikt dan de sportievere Delta. Je zit rechtop, in een prettige en veilige fietshouding dankzij de uitgekiende geometrie van de fiets. De schuine stang maakt het een uniseksmodel, zodat er maar één uitvoering bestaat. De enkele versnelling doet in combinatie met de achtermotor en een krachtsensor zijn werk uitstekend. Zo veel mogelijk toeters en bellen zijn weggelaten (niet de fietsbel); de Polder ontbeert een display. Aan- en uitzetten hoef je de fiets niet. Als hij beweegt, gaat de Polder vanzelf aan.

Het sterke achterlicht is net als de felle koplamp in het frame geïntegreerd. Het spatbord mist een horizontale bevestigingsbeugel. Dat verhoogt de kwetsbaarheid wel iets.

Informatie tijdens het fietsen – snelheid en batterijcapaciteit – krijgt de fietser alleen van de app. Heb je je telefoon niet bij je, dan kan dus gebeuren wat Blik overkwam: je denkt dat er iets stuk is, omdat de motor het opeens niet meer doet, maar thuis constateer je dat de accu gewoon leeg is. Het doet niets af aan de indruk die de Polder achterlaat: geweldige fiets, in heel veel opzichten. En wie vergeet vandaag de dag nog zijn telefoon?