Treed de winter met bravoure tegemoet in een statement sweater

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Een ouderwets-gezellige, winters-dikke wollen trui, en dan liefst eentje die niet te verlegen is en graag gezien wil worden. In het Engels noemen ze zoiets een statement sweater, wat erop neerkomt dat het een trui is met een hoofdletter T: uitgesproken van kleur, structuur, motief of dat alles tegelijk. Opdat we de winter vol vrolijkheid en bravoure tegemoet treden.

Hoe gaan wij ze dragen?

Met een niet al te aanwezige broek, om de aandacht niet van de met zorg uitgekozen bovenkant af te leiden. Daaronder – al naar gelang de gelegenheid – schoeisel dat de look afmaakt. Opties genoeg: suède stappers zoals bij DSquared, sneakers à la Hermès en Vuitton of een ruige rubberlaars voor de betere boswachter-look, zoals Tod's toonde. Altijd stijlvol: een nette loafer zoals ontwerper J.W. Anderson liet zien bij zijn eigen merk en zijn collectie voor Loewe.

Een bekend mens

We hadden hier een foto van Mart Smeets in een Noorse trui kunnen plaatsen, of van Willem van Hanegem in het Hema-breiboek. Maar dat hoeft niet, want er zijn genoeg hedendaagse helden die de trui (en de spencer!) enthousiast omarmen: Tyler, the Creator, Harry Styles, en de mannen van raptrio Migos – met name Offset en de hier getoonde Takeoff (Kirshnik Ball). Schakelketting, bucket hat, zonnebril en klaar is cool. Kom daar eens om bij Mart Smeets.

Waar koop ik dat?

Grafische trui van organisch katoen/wolmix van Cos, € 79.

Noorse trui van Mango via Zalando, € 60.

Pablo

Handgebreide trui ‘Pablo’ van Survival of the Fashionest, € 445.

‘Roccia Vet’ leren wandelschoen van Gant X Diemme, € 399.