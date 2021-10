Toscaanse wijn, heerlijk om de herfst mee te vieren

Vernaccia di San Gimignano: elke Toscaneliefhebber kent de witte wijn van de stad met de middeleeuwse torens. Maar veel ervan heeft de exotiek van vakantie nodig om lekker te zijn. De vernacciadruif is niet heel erg aromatisch en wijnmakers moeten alles uit de kast halen om er iets modern fruitigs van te bakken. Dat lukt een clubje oude vrienden echter heel goed. Het waren studiegenoten van de beroemde oenologenopleiding San Michele in de provincie Alto Adige, die samen een wijngaard kochten en hem La Lastra noemden, ‘de tegel’. Nu maken ze er een heldere witte wijn, bescheiden van alcohol, met de geur van de junimaand, vrolijke witte bloemetjes waar terecht de bijen op afkomen, sliertjes citrus erachter, blijde gedachten gevat in wijn. Om voor mij onnavolgbare redenen suggereren de makers een schenktemperatuur van 16 graden. Koelkastkoud is weliswaar te kil voor wit, maar dit is wel weer erg lauw.

Een hortje verderop, onder de muren van Siena, maakt de Lastraclub tevens een vriendelijke chianti, met dat kenmerkende amarenekerskarakter, viooltjes erbij, bijna rokerig. Zeer Toscaans, beide wijnen, heerlijk om de herfst mee te vieren.

Vernaccia di San Gimignano 2020, La Lastra, biologisch, € 11,95

Chianti colli senesi 2018, biologisch, € 11,95

Duurzamewijn.shop

Prijs/kwaliteit 8+

