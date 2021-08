Tortilla’s, avocado, mais en jalapeño’s: Yvette picknickt in Mexicaanse sferen deze week

We reizen voor deze picknick naar Mexico, puur omdat dat de Mexicaanse een van mijn favoriete keukens is. Niet moeilijk: met maar een paar eenvoudige ingrediënten bent u zo op vakantie. Proef alles goed: maak een mooie balans van zuur; de frissigheid van limoen, jalopeño en feta, de volle smaken van chipotlepeper, bonen, kaas en avocado: combineer ze met zachte én krokante tortilla’s, van tarwe en mais. Neem veel ijskoud bier en limonade mee en een goed zonnetje. Ariba!

Yvette’s Mexicaanse picknick. Beeld Oof Verschuren

1. Krokante wraptosti’s met avocado, pittige zwarte boontjes en romig smeltende mozzarella

Dit is dus bij ons een vast ontbijt geworden, zo verslavend lekker. Ik verving daarvoor een deel van de vulling door roerei. Ik geef het u maar even mee.

2 eetl. zonnebloemolie 1 flinke rode ui, fijngesnipperd 2-3 theel. (naar smaak) chipotle in adobosaus (blikje, Mexicaanse producten in Supermarkt) 1 blik (ca. 400 gram) zwarte bonen, afgespoeld en uitgelekt 2 geroosterde rode puntpaprika’s uit pot, drooggedept en in blokjes 4 grote tarwetortilla-wraps, even opgewarmd in een droge koekenpan (ik gebruikte Santa Maria-tortillawraps maat L, van AH – 6 stuks in een zak) 2 bollen mozzarella (géén buffelmelk, te nat), grof geraspt 2 handenvol tortillachips, naturelsmaak (is alleen met zout) 2 pomodori/roma tomaten, in blokjes bosje (15 gram) verse koriander, fijngehakt 1 avocado, in plakjes

Verhit 1 eetlepel olie in een grote koekenpan en voeg bijna alle ui toe met een snuf zout. Fruit tot ze zacht is, roer dan de chipotle erdoor, bak die 1 minuut mee uit.

Voeg de zwarte bonen en blokjes paprika’s toe en bak al omscheppend tot alles goed is doorgewarmd en de bonen beginnen te breken. Draai het vuur uit.

Verdeel het bonenmengsel over de tortilla’s, in een cirkel van 10 cm doorsnede in het midden van de wrap. Bedek elk hoopje met een schepje geraspte mozzarella. Verkruimel hier wat tortillachips over. Meng de tomatenblokjes met achtergehouden gesnipperde uitjes en de gehakte koriander verdeel ze over de tortilla’s. Verdeel de avocado over de stapels en bestrooi met de resterende kaas.

Vouw de randen van de tortilla’s van links en rechts over de vulling, druk alles een beetje aan: laat ze goed overlappen, zodat de vulling er niet eruit kan kan sijpelen. Vouw nu de flappen van boven en onder over het midden en druk voorzichtig aan om het ietwat vast te krijgen. De tortilla’s kunnen zo worden bewaard tot vlak voor vertrek, leg ze met de naden naar onder op een plank of een blaadje dat in de koelkast kan.

Verhit vlak voor vertrek de andere eetlepel olie in de koekenpan. Leg de wraps met de naad naar onder in de hete pan, draai het vuur niet al te hoog, zodat de pakketjes doorwarmen en de kaas kan smelten zonder dat de wraps verbranden.

Keer ze als de onderkant krokant is en goed vastzit, en bak ze nog een paar minuten aan de andere kant. Pak ze in aluminimumfolie in om mee te nemen naar de picknick.

2. Bloemkoolchevice met tostada’s

Dit is een oermakkelijke frisse salade, die ik elke dag kan eten. Licht en verkoelend, perfect zomervoer. Sommige jalopeños uit de supermarkt zijn onberekenbaar: de een is veel heter dan de ander. U zult de proef op de som moeten nemen: soms zijn ze niet veel heter dan een groene paprika en de andere keer heb ik aan een halve peper genoeg. Kunt u geen verse vinden, dan zoekt u uw toevlucht tot een potje ingemaakte. Ze zijn te vinden op de afdeling Mexicaanse waar in de super.

Ik vind de zure salade perfect zo, zéker als u hem straks op tortilla’s serveert. Vindt u het te zuur, voeg dan een schepje suiker toe. Geef er genoeg krokante chips bij om de salade mee op te lepelen, u heeft voor dit gerecht geen bestek of bordjes nodig. Wél servetten, of een flinke keukenrol.

1 kleine bloemkool, geraspt tot ‘rijst’ of 400 gram kant-en-klare bloemkoolrijst snuf zout 1 kleine of halve rode ui, fijngehakt 2 tenen knoflook, fijngehakt ½ tot 1 (of meer, naar smaak) groene jalapenopepers, heel fijngehakt 3 pomodori/romatomaten, in fijne blokjes bos (15g) koriander, fijngehakt Het sap van 2-3 limoenen, proef goed! Neem mee om te serveren: 1 zak tortillachips, maar liever ook nog tostadas (krotante kleine maistortilla’s, u ziet ze op de foto, deze zijn paars, maar ze worden van meer kleuren mais gemaakt ook gewoon gele), als u eraan kunt komen. De beste tortilla’s (en dus ook tostada’s) van Nederland worden gebakken bij Tortillería Taiyari. U bestelt ze online via taiyari.shop

Breng een pannetje gezouten water aan de kook en blancheer de bloemkoolrijst 1-2 minuten. Giet af door een zeef en spoel direct af met ijskoud water.

Laat goed uitlekken en meng de rijst met de rode ui, knoflook, jalopeño, tomatenblokjes en wat extra zout, roer goed door. Meng dan de limoen erdoor en de verse koriander, bewaar wat voor de garnering. Laat zeker 30 minuten marineren in de koeling.

Neem de salade in de koeltas me naar de picnicplek en serveer hem daar met krokante chips of tostadas om mee op te scheppen. Bestrooi daar nog met de rest van de verse koriander.

3. IJskoude maissoep-milkshake met chipotle

Ik hou totaal niet van milkshakes, maar als iemand mij hiermee wekt dan neem ik dolgraag een glas aan. Meteen, zonder nadenken. God wat is dit lekker.

4 maiskolven 1 liter volle melk 50 gram roomboter, 1 flinke ui, gesnipperd Zeezout en versgemalen zwarte peper 2-3 eetl. chipotle in adobosaus (blikje, Mexicaanse producten in supermarkt) Meenemen naar de picknick: 100 gram verkruimelde feta Chili- of chipotlevlokken (ik vond ze online bij De Kruidenbaron, maar veel webwinkels verkopen ze wel, erg lekker)

Pel de bladeren van de kolven en verwijder alle draden. Zet de melk op in een ruime pan en leg de kolven erin. Breng de melk tegen de kook aan en laat hem zo 20 minuten trekken. Draai het vuur uit en laat alles afkoelen.

Verwarm een hapjespan op middelhoog vuur, smelt de roomboter en fruit de uitjes erin tot ze zacht en glazig zijn. Breng met een snuf zout op smaak.

Vis de kolven uit de melk en houd ze een voor een rechtop op een snijplank. Snij met een scherp mesje van boven naar beneden de korrels eraf. Voeg ze aan de pan met de gebakken ui toe en bak ze nog even (een minuut of 10) mee uit, met het deksel half op de pan en het vuur niet al te hoog.

Schep de boel in de blender en giet de afgekoelde maismelk erbij. Draai de soep langdurig helemaal glad. Breng op smaak met chipotle en zout, draai weer opnieuw door tot u de smaak goed vindt. Zet de soep dan in de koelkast om helemaal koud te worden. Een grote weckpot is daarvoor bijvoorbeeld makkelijk.

Neem de koude soep mee naar de picknick en in een apart trommeltje wat verkruimelde feta en verkruimelde gedroogde chipotlepeper of gewone chilipeper, beetje gerookt paprikapoeder zou ook kunnen.

Serveer de soep in een kom of beker met de verkruimelde kaas erop en bestrooid met wat peper.