Tom Holland en Zendaya passen zó goed bij elkaar, dat hun outfit gerust níét kan matchen

Zendaya en Tom Holland tijdens de Londense première van ‘Spiderman: No Way Home’ in 2021. Beeld WireImage

Er zijn van die beroemde stellen van wie je hoopt dat ze nooit uit elkaar gaan. Blake Lively en Ryan Reynolds bijvoorbeeld, of de Obama’s, of de Beckhams. Niet alleen omdat je geloof in ware liefde dan de zoveelste opdonder zou krijgen, maar ook omdat sommige koppels zo leuk bij elkaar stáán. Dat geldt zeker voor acteurs Tom Holland (27) en Zendaya Maree Stoermer Coleman (26). Zij zijn, om even in 2016-termen te spreken, totaal #couplegoals. 2016 is ook precies het jaar dat ze elkaar leren kennen op de set van Spiderman – Homecoming en het moment dat de relatiegeruchtenmachine aanslaat. Ondanks die aanhoudende roddels duurt het nog jaren voordat ze als stel uit de kast komen, maar maken ze het internet wel gek door de hele tijd op elkaars sociale media te verschijnen en comments en hartjesogen-emoji’s achter te laten. ‘All hail the queen’, typt Tom in 2019 bijvoorbeeld onder de post van Zendaya’s outfit voor het Met Gala (op zíjn Instagram), maar dan wel gevolgd door ‘Killing it mate.’ Mate!

Modestijlen is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine van Stefanie Bottelier.

Het slechtst bewaarde geheim van Hollywood wordt uiteindelijk pas in 2021 officieel onthuld. Ondertussen hebben ze onder het mom van publiciteit voor de Spidermanfilms wel al die tijd kunnen oefenen op samen in het openbaar verschijnen. Daar maakten ze meestal geen enorme his and hers-verkleedpartij van (zoals de Beckhams dat in hun honeymoonperiode wel plachten te doen, in bijvoorbeeld matchende zwartleren Guccipakken). Het omgekeerde leek eerder het geval, alsof ze van tevoren expres niet hadden gecheckt wat de ander zou aantrekken. Stond zij tot in de puntjes filmsterrenglamour uit te stralen in een lichtblauwe jurk met split tot aan haar middel en hakken, terwijl hij eruitzag alsof hij er op het laatste moment ook bij geroepen was in zijn witte T-shirt, spijkerbroek en Nike Dunks.

Zendaya en Tom Holland bij de Spaanse première van ‘Spider-Man: Homecoming’ in 2017. Beeld Getty

Maar misschien was dat allemaal een afleidingsmanoeuvre. Eentje die niet echt werkte, want hoewel ze blijkbaar verschillende dresscodes hadden doorgekregen is de match overduidelijk. Sinds ze officieel samen zijn, zijn hun openbare verschijningen meer teamprestaties geworden. Kijk bijvoorbeeld naar het spel van kleuren en texturen van Zendaya’s oversizede grijze jasje en met kristal versierde panty van Alexander McQueen en Toms zwarte leren jack, witte overhemd, zwarte broek en boots (op de foto bovenaan dit artikel). Of naar haar nude spinnenwebjurk van Valentino, perfect bij zijn glanzende, donkerbruine Pradapak (al lijken ze wel elk een heel ander weertype te verwachten). De conclusie is dat Zendaya en Tom altijd bij elkaar passen, wat ze ook aantrekken, en de romanticus in ons allen hoopt natuurlijk dat dat komt omdat ze gewoon bij elkaar pássen. Voor altijd.

Tom Holland en Zendaya bij de première van ‘Spider-Man: No Way Home’ in Los Angeles in 2021. Beeld Getty