Tijd voor de tweede helft: gaat u maar eens goed zitten voor week 4 van de zomerquiz

U bent al over de helft, niet opgeven nu! Even door quizzen en u kunt woord nummer vier alweer noteren.

Puzzel mee

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze vierde week hebben we tien vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die tien letters kunt u een woord maken. Na zes weken quizzen en puzzelen kunt u tot een correcte oplossing komen. Mail die oplossing (en dus niet het woord van deze week) vóór 29 augustus naar zomerquiz@volkskrant.nl om kans te maken op een prijs. Let op: het is handig deze afbeelding te printen.

Beeld Timber Sommerdijk

Vragen week 4

1. Dit Florentijnse modehuis kondigde onlangs een vrolijke samenwerking met zanger/stijlicoon Harry Styles aan. Wat is de naam van dit voormalige familiebedrijf? Eerste letter.

2. Eind juni opende in Waalwijk het Schoenenkwartier: de verbeterde, uitgebreide en verhuisde versie van het voormalige Leder en Schoenenmuseum. Uiteraard is in deze collectie ook het schoenenmerk met de vrolijke naam vertegenwoordigd, dat in 1985 werd opgericht door Marijke Bruggink and Marlie Witteveen. Eerste letter.

3. Helemaal hot deze zomer: de coastal grandmother-kledingstijl. Een van de strandoma’s waar u ter inspiratie een voorbeeld aan kunt nemen is het personage dat Diane Keaton speelt in de film Something’s Gotta Give. Maar hoe heet dat personage? Eerste letter voornaam.

4. Hij presenteerde een haai op sterk water en maakt ook graag schilderijen met gekleurde stippen. En een kunstwerk van deze Brit werd onlangs (na dertig jaar) omstreden omdat er vliegen in worden gedood. Over wie hebben we het? Eerste letter voornaam.

5. Michaela Coel was de eerste zwarte vrouw die een Emmy won voor het scenario van een serie (waar ze ook de hoofdrol in speelde, en die ze produceerde en co-regisseerde). Wat is de naam van deze gelauwerde serie? Eerste letter.

6. Naar welk land wil het Verenigd Koninkrijk een deel van de asielzoekers uitzetten? Eerste letter.

7. Woordgraptogram*: Onprettige Engelse ridderdroom. Zevende letter.

* Een cryptische omschrijving van een niet bestaand woord (woordgrap).

8. Aan wat voor beroemd Brits filmdier gaf de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als acteur ooit gestalte middels zijn stem? Hint: het dier ging onlangs op de thee bij de Britse vorstin. Let op: we zijn op zoek naar de soortnaam van het dier, niet de eigennaam. Eerste letter.

9. Deze kunstenaar exposeert nu in Venetië en vertelde de Volkskrant: ‘Iedere keer als ik een grote overzichtstentoonstelling heb, denk ik: dit moet ik nooit meer doen. Het is te veel. Maar het is bij mij een beetje zoals met praten: als ik eenmaal begin, ga ik maar door.’ Wie o wie? Eerste letter achternaam.

10. Naar welk fenomeen startte Nasa dit jaar voor het eerst in de geschiedenis een onderzoek? Eerste letter.

Beeld Timber Sommerdijk

Wat valt er te winnen?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Curt of een vergelijkbaar model, t.w.v. 3.190 euro. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien tien gesigneerde en genummerde ingelijste prints van een speciale editie die Timber Sommerdijk voor deze zomerquiz maakte (t.w.v. 500 euro, 300 grams fine art print, oplage van tien). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twintig keer het Woordgraptogramboek (t.w.v. 22,99 euro), gesigneerd door woordgraptogrammaker Wisse Beets. Dit boek verschijnt op 20 oktober bij uitgeverij Loopvis. De uitslag maken we bekend in het magazine van 17 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.