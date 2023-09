Tie me up - de stropdas

Icoon: Debbie Harry

Terwijl de stropdas meer en meer verdwijnt uit de basisgarderobe van de man, zien we hem juist vaker opduiken rond de damesnek. Heeft misschien te maken met de veel veelzijdigere rol die de das kan spelen bij vrouwen. Bij mannen heb je eigenlijk maar één stand: formeel, gedragen met overhemd en pak. Bij vrouwen kan hij allerlei gedaanten aannemen. Natuurlijk kan hij ook streng en serieus gecombineerd met een pak, maar zwart en dun en misschien wel van leer is hij ineens rock ‘n roll. En uiteraard is de das in combinatie met een minirok een favoriet onderdeel bij het samenstellen van de sexy kostschoollook. Iemand die al deze verschijningsvormen in haar repertoire heeft gehad is Debbie Harry tijdens haar dagen als frontvrouw van Blondie, eind jaren zeventig / begin jaren tachtig.

Sterveling: Wopke Hoekstra

In 1998 wierp prins Claus zijn das af tijdens een toespraak. ‘Stropdasdragers aller landen verenigt u,’ sprak hij tegenover een gehoor waar ook zijn vrouw, de toenmalige koningin, deel van uitmaakte. ‘Werpt het touw af dat u hindert! Bevrijdt u en waagt u in het openboordenparadijs!’ De stropdas kon er niks aan doen dat het door Claus de eh, nek om werd gedraaid. De frustratie die de prins-gemaal in al die jaren had opgebouwd over zijn gekooide bestaan, reageerde hij af op zijn das.

Ooit had die das een functie, namelijk het warm houden van de nek en het aan het zicht onttrekken van de knopen op je overhemd. Tegenwoordig is er vrijwel alleen nog maar een esthetische rol (de stropdas als parfum van je pak, zoals De Balzac schreef), áls er überhaupt nog een das aan te pas komt. Want waar zie je nog een das? Nou, in Den Haag. Of in Brussel, dat is Wopke Hoekstra om ’t even. De voormalige vice-premier draagt nooit de gestreepte das die je bij een voormalige preses van Minerva zou verwachten (club tie genoemd in Engeland). Hij prefereert effen exemplaren. Die stropt hij wel altijd dun (met een – hulde! – knap kuiltje) onder een widespread boord. Dat is het wijd uitstaande boordtype dat eigenlijk een massieve strop verlangd in de traditie van Pim Fortuyn. De smalle strop van Hoekstra past beter bij de narrow point boorden die Frans Timmermans draagt, maar het is dan ook, zoals Timmermans weet, een éducation permanente.

ANP 476253831 Beeld ANP

Op de catwalk

Wat een leuk ding eigenlijk, zo’n stropdas, moeten veel designers tegelijk hebben gedacht dit seizoen. En hij kan ook overal bij, van klassiek tot onderdeel van een pak bij Dolce & Gabbana, tot feestelijk in combinatie met een heel lange of heel korte rok en veel geglitter bijvoorbeeld bij Valentino. Soms is de stropdas zelfs de hele outfit, gooi er een jasje overheen en trek een paar lange laarzen aan en klaar is kees, zie David Koma.

David Koma Beeld .

Dolce & Gabbana Beeld ;

Valentino Beeld .

Valentino Beeld .

Helen Anthony Beeld .

Dior Beeld .

Huiswerk

Qua omknopen hebben vrouwen meer bewegingsvrijheid dan mannen - letterlijk - want hij mag zeker op standje half zeven.

Ook de angst voor Donald Trump-taferelen is niet nodig: kan juist leuk zijn, zo’n extralange das.

Onthou: hoe dunner de das, hoe jonger je oogt.