Thrillerauteur Jussi Adler-Olsen over zijn favoriete makers

Jussi Adler-Olsen Beeld Daniel Cohen

Verlaat nooit je huis zonder je blauwe Bic-pen. Jussi Adler-Olsen is op boektournee in Nederland, en uiteraard heeft hij een stapeltje ballpoints bij zich. ‘Met zo’n pennetje kun je duizenden boeken signeren. Het is echt een wonder. En het vlekt nooit.’

Reden voor de tournee is het in vertaling verschijnen van zijn nieuwste thriller, Natriumchloride. Het is deel 9 uit zijn serie over de politieafdeling Q in Kopenhagen, ze behandelen cold cases, en hoofdpersoon is de gecompliceerde inspecteur Carl Mørks. Een hitserie, want de week na verschijnen staat dit deel gewoon weer op nummer 1 in de CPNB Thriller Top-10. ‘Zoals het zich nu laat aanzien schrijf ik nog een allerlaatste deel over de afdeling Q. En dan is alles wel gezegd.’

27 miljoen boeken verkocht, gepubliceerd in veertig talen. Wanneer je zijn eigen dossier licht kom je al snel tot verrassende inzichten. Jussi Adler-Olsen werd in 1950 geboren in Kopenhagen, als zoon van een psychiater annex seksuoloog. Hij bracht zijn jeugd door in en rond de psychiatrische inrichtingen waar zijn vader werkte. Het gaf hem al vroeg de kans om de menselijke natuur te observeren. ‘De patiënten klommen in de hekken en spuwden naar ons. Maar mijn vader zei altijd: ‘Het zijn ook mensen. Ze zijn hier om te genezen’. Met sommige patiënten bouwde ik als jongetje een vriendschap op.’

Het leerde hem hoe goed en kwaad in een en dezelfde persoon kunnen samenvallen. Deze kennis heeft hij later gebruikt in zijn thrillers, die bevolkt worden door nogal grensoverschrijdende personages. Maar dat schrijven kwam allemaal later pas, eerst speelden heel andere ambities op. ‘Mijn vader, een wijs man, zei altijd: onderzoek alles, en behoud het goede.’

Nou, dat hebben ze thuis geweten. Hij studeerde medicijnen, politicologie, sociologie, filmwetenschappen, was operateur in een bioscoop, nam een stripwinkel over, was in de jaren tachtig even aanvoerder van de Deense vredesbeweging, componeerde filmmuziek, werd vertaler en uitgever, schreef zijn eerste scenario’s, van alles wat, en hij debuteerde uiteindelijk in 1997 met de spionagethriller Het alfabethuis, gesitueerd in de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik heb mij in mijn leven nooit een moment verveeld.’

Gitaar: Fender Stratocaster

‘Mijn eerste plan was om gitaarheld te worden. Als puber weet je: dat is de gemakkelijkste manier om de andere sekse te ontmoeten. Ik bewonderde de grote gitaarhelden enorm. Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page en de anderen, ik probeerde ze na te spelen. Uren en uren en uren oefenen om die gitaarloopjes maar onder de knie te krijgen. Veel repeteren met mijn wisselende bandjes, maar ondertussen bleef ik daardoor zitten in de tweede klas van het gymnasium. Eerst had ik een elektrische gitaar, zelfbouw, met een Fender-body, en met extra onderdelen van het Zweedse merk Hagström. Ik had de gitaar helemaal psychedelisch beschilderd. Daarna, toen ik hem kon betalen, werd het een echte Fender Stratocaster. En het mooie was: een deel van mijn helden kwam naar de Brøndby Pop Club, een muziekjeugdhonk dat in 1967 begon in een buitenwijk van Kopenhagen waar het zweet tussen de vloeistofdia’s door van de muren droop. Dan trad Jimmy Page op met The New Yardbirds, wat later dus Led Zeppelin werd. Of Rod Stewart met The Faces. Op die avonden was ik volmaakt gelukkig.’

Fender Stratocaster Beeld Getty Images

Tijdschrift: Mad magazine

‘Nog als student kwam ik terecht in een antiquarische stripwinkel, en ik werd al snel de eigenaar. We verkochten zeldzame drukken van strips, posters, en ook veel Amerikaanse import – het was een soort cultplek. Een van mijn favoriete tekenaars was Carl Barks. Hij werkte veel voor Disney en verzon allerlei personages rondom Donald Duck. Dan hebben we het over Dagobert Duck, Guus Geluk, Willie Wortel, de Zware Jongens en heks Zwarte Magica. Dat is toch geniaal? Carl Barks wist heel wat duistere elementen van de Amerikaanse samenleving in de Duck-strips te smokkelen, al kreeg hij daar lang niet alle lof voor die hij verdiende. Wist je dat Barks 99 jaar oud is geworden? Stel je dat eens voor: 99… en maar tekenen en schilderen. Hij is in 2000 overleden.

William Gaines Beeld Corbis via Getty Images

In mijn striptijd was ik ook enorm gecharmeerd van het satirische Mad Magazine. Niets bleef onbesproken: politiek, showbizz, bekende figuren. Met hun coverboy Alfred E. Neuman en zijn slogan: ‘What, me worry?’ Hij kijkt je schalks aan, en je begrijpt: dit is een dondersteen. De uitgever van Mad was William Gaines, Bill voor vrienden. Ik heb hem nog eens ontmoet. Knotsgekke man, helemaal in de sfeer van Mad Magazine. Hij zei: ‘Ik heb een goed advies voor je. Koop zeshonderd paar van dezelfde sokken, dan ben je er nooit een kwijt.’ Ik heb dat even gedaan, maar ik had de pech dat juist toen witte sportsokken in de mode waren. Daar kon je na een tijdje niet meer mee aankomen, dus heb ik vijfhonderd paar maar weer weggegooid.’

Schrijver: John Irving

‘Ik heb een thuisbioscoop ingericht. Samen met mijn vrouw Hanne probeer ik iedere dag een speelfilm te kijken. En dan vooral: hoe zit het scenario in elkaar? De filmstudie die ik in Kopenhagen deed, filmwetenschappen, was volledig theoretisch. Ik heb honderden studieboeken verslonden. Het viel mij op dat filmers vaak nogal lui zijn. Ze hebben maar weinig oog voor het innerlijke leven van de personages. Ze denken in beelden en scènes. Binnen de literatuur werkt dat heel anders. De enige die het wel kan is John Irving. Hij schreef in 1985 eerst de roman De regels van het ciderhuis, en vervolgens het scenario voor de gelijknamige film van Lasse Hallström uit 1999. Buitengewoon goed gelukt, maar Irving deed er tweeënhalf jaar over om het scenario te voltooien. Ik ben ook weleens gevraagd om de scenario’s voor de films naar mijn boeken te schrijven. Ik zou dat wel willen, maar zoveel tijd heb ik niet over. Als ik al mijn boeken tot een scenario zou willen omtoveren, ben ik daar tot 35 jaar na mijn dood mee bezig. Dus: nee, bedankt.’

John Irving Beeld Toronto Star via Getty Images

Serie: The Queen’s Gambit

‘Kijken we ook graag: series. Al weten de schrijvers vaak niet hoe ze een reeks in, zeg, seizoen 6 moeten eindigen. Dan worden er allerlei fratsen uitgehaald. Toch kijk ik uit naar het vierde seizoen van Killing Eve, of naar het vervolg van de mediasatire Succession. Al beweegt die serie nauwelijks, of nee: hij beweegt helemaal niet. Het komt door de geweldige cast dat ik bereid ben ervan te houden. Maar het beste wat ik de laatste tijd heb gezien is The Queen’s Gambit over het uit een weeshuis afkomstige schaakwonder Beth Harmon. Daar kan ik helemaal niets negatiefs over zeggen. De casting, de locaties, de regie van Scott Frank, de techniek, de manier waarop het is geschreven… eenvoudigweg prachtig. En dan te bedenken dat het in drie maanden op locatie in Berlijn in elkaar is gezet.’

Film: Druk

Dat Deense films het tegenwoordig zo goed doen, zeg ik.

Hij: ‘Ja, welke?’

Ik: ‘Druk.’

Hij: ‘Wat? Druuk?’

Ik: ‘Thomas Vinterberg.’

Hij: ‘Drúúúk? Is dat Noors?’

Ik: ‘Nee joh, Deens. In het Engels: Another Round. Won een Oscar vorig jaar.’

Hij: ‘Oooohh... Droeoeoek!’

Ik: ‘Dat zeg ik.’

Hij: ‘Ja, gezien! Ik heb er voor driekwart van genoten. Met die mannen in hun midlifecrisis en hun drinkgelag. Maar het einde was wat mij betreft zo-zo. Daar was ik teleurgesteld in. Dat heb ik vaker met Deense films.’

Lezen: Thrillers

‘Ik heb een wet: als je zelf thrillers gaat schrijven moet je die van de anderen links laten liggen. Voor je het weet word je een copycat, onbedoeld. Ja, vroeger heb ik de klassiekers wel gelezen: alles van Sjöwall en Wahlöö, of De dag van de Jakhals van Frederick Forsyth over een (fictieve) aanslag op president Charles de Gaulle. En ook Agatha Christie. Door haar heb ik het verschil geleerd tussen een misdaadroman en een thriller. Bij Christie willen ze altijd de moord achteraf oplossen. In een thriller wil je de volgende moord juist voorkomen. Dat is actiever, dan sleep je de lezer mee.

Maar thrillers lezen doe ik nu dus niet meer. Weet je waarom? Een van mijn favoriete boeken uit mijn jeugd was Oliver Twist van Charles Dickens. Een straatjongetje dat wordt uitgebuit in victoriaans Londen. Deel 5 van mijn Q-reeks, Het Marco-effect, draait om de 15-jarige Marco die door zijn oom Zola wordt aangezet tot bedelen, stelen en inbreken. Dat gegeven kwam uit de werkelijkheid, maar een recensent merkte op: heeft Jussi nu gewoon Oliver Twist naar het heden vertaald? Ik was mij daar niet van bewust, maar toen dacht ik: verdomd! Zo lang draag je de indrukken uit je jeugd dus met je mee. Dat zal me niet nog eens gebeuren.’

Ik: ‘Dat principe noemde de Spaanse cineast Luis Buñuel ‘verborgen continuïteit’.’

Hij: ‘Luis Buñuel? Een van mijn favoriete filmers. Ik woonde tussen psychiatrische patiënten, maar hij was er in al zijn genialiteit zelf een.’

Ik: ‘Het komt erop neer dat alles wat je tussen je 8ste en je 18de opzuigt aan culturele indrukken er later onbewust weer uitkomt als je zelf dingen gaat filmen of schrijven.’

Hij: ‘Interessant. Zou kunnen, al is het in mijn geval ook weer niet helemaal waar. Mijn thrillers zouden dan pornografisch moeten zijn, want tussen mijn 8ste en 18de kon ik aan niets anders denken dan seks. En je kunt veel over mijn boeken zeggen, maar niet dat ze pornografisch zijn.’

Schrijfmuziek: Ennio Morricone

‘Ik schrijf op een oude tekstverwerker uit het jaar prik. Ik wil geen afleiding, geen internet, geen mails tussendoor. Voor één prikkel maak ik een uitzondering: muziek. Daar kan ik goed bij werken. Het moet dan wel instrumentale muziek zijn, anders ga je de teksten weer mee zitten hummen. Ik ben een groot fan van Bob Dylan, maar hij komt bij het schrijven niet op. Ik kies dan voor een cd-box met de filmmuziek van Ennio Morricone. Of The Köln Concert van pianist Keith Jarrett. Zachtjes op de achtergrond, dat stimuleert je brein.’

Ennio Morricone Beeld Redferns

Kunstenaar: Otto Frello

‘Wij kopen minstens een keer per maand een hedendaags kunstwerk. Dat betekent dat thuis de muren vol hangen. We hebben een flat in Barcelona, we hebben drie zomerhuizen en we hebben een huis in Kopenhagen. Er zit ook Nederlands werk tussen, zoals de abstracte schilderijen van Paul Smulders. Maar mijn absolute favoriet is de Deense kunstenaar Otto Frello. In 2004 werd hij nog verkozen tot Europees Kunstenaar van het jaar. Zo verfijnd, en zo gelaagd, impressionistisch en met een vleugje surrealisme ook. Hij overleed in 2015, werd in de negentig, maar hij had niet een heel groot oeuvre. Ik schat het op een doek of negentig. En hij sprong heel zuinig om met aan wie hij dat wenste te verkopen. Op de een of andere manier wist hij dat ik fan van hem was, en ik werd uitgenodigd voor een expositie ter ere van zijn 90ste verjaardag. Helaas was ik op boektournee, dus ik kon er niet bij zijn, maar niet veel later werd ik gebeld door een vriend van Otto. Hij had twee doeken gekocht, en Otto had bij de overdracht gezegd: ‘Je mag er wel een doorverkopen aan Jussi Adler-Olsen.’ Een hele eer. Dat werd het doek Ronde Toren, en het is de parel van onze collectie.’