The Oumph! Burger, de royale bijdrage uit Zweden op de uitdijende vegetarische vleesmarkt, is supersympathiek

Nieuw in het vriesvak: vegetarische hamburgers, kortweg vegaburgers, van Oumph!. Het uitroepteken is bij de naam van het Zweedse product inbegrepen. Nog maar een keer: Oumph!. Opvallend is het zeker, deze combinatie van letters, wat je er verder ook van vindt.

Supersympathiek verder, deze royale bijdrage uit Zweden op de uitdijende vegetarische vleesmarkt. De hamburger van – gaan we weer – Oumph! bestaat grotendeels uit soja, champignons en wat plantenspul en is, aldus de verpakking, voor ‘Free Range Humans’.

Daarover gesproken: de malle Zweden presteerden het om eind oktober ter gelegenheid van Halloween een burger te presenteren met de smaak van mensenvlees. Stuntje. De gewone burger van Oumph! (laatste keer) is voor iedereen bereikbaar, want ketens als Albert Heijn, Vomar en Jumbo zagen er wel heil in.

Oké, nu de smaak. De carnivoor des huizes had aan één hap voldoende (‘een 3’), maar met vegaburgers is het zoals bekend ook een kwestie van wennen. Doe wat je altijd doet, bak een uitje mee, drop er wat ketchup en mayonaise op en het is allemaal prima te doen.

Cijfer: 7 (extra punt vanwege vega)