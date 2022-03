Terug naar kantoor: zo blijven we relaxte werknemers na de pandemie

- Beeld Matteo Bal

Hybride werken

Voor thuiswerkende ouders kan de stap terug naar kantoor groot zijn. Opeens is het weer racen tegen de klok om op tijd de kinderen op te halen, en kun je een boodschap tijdens de lunchpauze wel vergeten. Hoe richt je de werkweek op een fijne manier in? De meeste werkende ouders geven de voorkeur aan een vorm van hybride werken: bijvoorbeeld twee of drie dagen op kantoor en de rest thuis, valt te lezen in dit artikel. ‘Bespreek je wensen met je werkgever. Er blijkt vaak meer mogelijk dan je denkt. Neem bijvoorbeeld twee vrije middagen op thuiswerkdagen, in plaats van één klassieke papa- of mamadag. Dan kun je tot kwart over 2 werken en daarna op tijd op het schoolplein staan.’

Sommige mensen ergeren zich kapot aan kantoorgeluiden. Beeld Archief Isabelle Wenzel

Kantoorgeluiden

Natuurlijk hebben we de terloopse gesprekjes met collega's bij het koffieautomaat gemist, maar wat veelal niet gemist werd: hun irritante geluiden. Penklikkers, collega’s die smakkend appels weghappen of luidkeels meezingen met kerstliederen op Sky Radio. Dus vooral nu we het massaal ontwend zijn: hoe ga je om met al die storende geluiden op kantoor? En waarom ergeren we ons er eigenlijk zo aan? Dat lees je in dit stuk.

Dubbelzinnige complimenten

Een trui waar je figuur zo goed in uitkomt, een sexy broek of hitsige laarzen. Helaas biedt de hernieuwde fysieke nabijheid ook meer mogelijkheden voor bedenkelijke loftuitingen van een collega. ‘Iets zeggen van seksuele intimidatie op de werkvloer is in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Want wanneer precies gaat een collega te ver? En hoe kaart je zoiets het beste aan?’

Roddelen

Door de pandemie en het veelvuldig thuiswerken roddelden werknemers iets minder. Nu we meer op kantoor zitten, is de kans aanwezig dat het roddelen dus weer gaat toenemen. Hoe erg is het als je je laat verleiden tot smoezen over collega’s? Over anderen praten zonder dat die persoon daar weet van heeft, is niet altijd slecht. Volgens promovendus Terence Dores Cruz van de Vrije Universiteit Amsterdam, is roddelen essentieel voor een goede samenwerking, door de waarschuwende functie. Maar als je de intentie hebt om de ander naar beneden te halen, houd dan je mond.

Forenzen

De kans is aanwezig dat jij de afgelopen twee jaar verder bij je werk vandaan bent gaan wonen — je kon immers toch thuiswerken. Nu je toch die trein niet meer altijd kunt vermijden, kun je de reis maar beter een beetje dragelijk maken. In de forenzengids lees je over de beste instaptechnieken, hoe je je plek claimt en hoe je omgaat met medereizigers.

Raken we ooit verlost van de file? Beeld Eline van Strien

Files

Corona en thuiswerken hadden de file gesmoord. Hoewel Nederlanders nog steeds veel autoreden, stapten ze tijdens de pandemie minder vaak ’s ochtends vroeg en aan het eind van de middag in de auto. Hierdoor nam de piek af en verdween de file. Veel is er niet eens nodig om het filemonster te beteugelen. Zo’n 10 procent minder verkeer is al genoeg, zeggen wetenschappers. Tijdens de pandemie was het even de vraag of we hem ooit nog zouden terugzien, maar nu de file toch terug lijkt te zijn, is de vraag: raakt Nederland ooit verlost van de file?

Tijd voor verandering?

Met een glijbaan het kantoor binnenroetsjen, een yogales tijdens de lunchpauze of zelf bepalen hoe vaak je op vakantie gaat. In 2019 onderzocht de Volkskrant meerdere methodes die gelukkigere én productievere werknemers zouden moeten opleveren. Welke van deze lessen kunnen we in 2022 nog gebruiken om een betere herstart op kantoor te maken? Deze bedrijven experimenteren met stilte-uren op het werk. Een moment op de dag waarop er even helemaal niet gepraat mag worden.

Of wat dacht je van het invoeren van een powernap? Bij veel ziekenhuizen, zoals het VUmc, is het niet ongebruikelijk even een dutje onder werktijd te doen. Evenals bij, hoe kan het ook anders, de grote techbedrijven. Het dutje zou de productiviteit, het cognitief vermogen en de alertheid verhogen. In plaats van te slapen, kun je overigens ook rust pakken door te mediteren onder werktijd.

Veel onderzoeken wijzen op een stressverminderende werking van dieren, ook op de werkvloer. Een kantoordier volgens een studie uit 2012 tot minder verzuim leiden, een hogere werkmoraal en meer productiviteit. Misschien is dit dus het moment om een kantoordier te introduceren, dan wordt die ‘coronahond’ meteen iets minder eenzaam thuis.